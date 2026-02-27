Morgan Stanley, Bitcoin Kredisi ve Getiri Hizmetlerini Devreye Almaya Hazırlanıyor

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, dijital varlık stratejisinin bir parçası olarak Bitcoin kredisi ve getiri ürünleri sunmayı hedeflediğini açıkladı. Bankanın bu adımı, yalnızca kriptoya erişim sağlama yaklaşımından çıkarak kapsamlı dijital varlık altyapısı sunma vizyonuna işaret ediyor.

Kripto Varlıklarda Hizmet Zinciri

Kurumsal dijital varlık hizmetleri alanında adımlarını hızlandıran Morgan Stanley, üç aşamalı bir yol haritası hazırladı. Bu plan, müşterilere doğrudan kripto alım-satım imkanı sağlamaktan, varlıkların saklanmasına ve yatırımcıya getiri yaratacak ürünlere kadar geniş bir portföy içeriyor. Şirketin, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak yüzlerce milyar dolarlık müşteri varlığını yönettiği biliniyor.

Kademeli Genişleme Stratejisi

Yapılan açıklamaya göre ilk adım, 2026 yılının ilk yarısında E*Trade platformu üzerinden Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve Solana’nın doğrudan spot alım satımına olanak tanıyacak hizmetin devreye alınması olacak. Bu süreç, dijital varlık altyapısı sağlayıcısı Zero Hash ile iş birliği içinde yürütülüyor.

İkinci aşamada ise 2026 sonuna doğru güvenlik odaklı dijital varlık saklama (custody) hizmetinin sisteme entegre edilmesi öngörülüyor. Böylece, kripto varlıkların şirketin kendi platformunda saklanması ve yönetilmesi sağlanacak.

Üçüncü ve son adım kapsamında, müşteri varlıklarının teminat gösterilerek kredi çekilmesi veya bu varlıklar üzerinden gelir elde edilmesi mümkün olacak finansal ürünler gündeme gelecek. Morgan Stanley’nin Dijital Varlık Stratejisinden Sorumlu İsim Amy Oldenburg, merkeziyetsiz finans alanındaki kredi modellerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Morgan Stanley’nin Dijital Varlık Stratejisinden Sorumlu İsim Amy Oldenburg, DeFi kredi uygulamalarındaki gelişmeleri izlediklerini ve bu gelişmelerin yeni ürünlerin tasarlanmasında dikkate alındığını belirtti.

Genişleyen Kripto Portföyü ve Hedefler

Bankanın yönetiminde yaklaşık 8 ila 9 trilyon dolar arasında müşteri varlığı bulunduğu, önemli bir kısmının ise halihazırda kurum dışında kripto varlıklara sahip olduğu aktarılıyor. Bu potansiyelin kurumsal denetim altında platforma taşınması hedefleniyor.

Yeni hizmetlerin devreye alınmasıyla Morgan Stanley, müşterilerin kripto varlıklarını kendi çatısı altında saklamasını, işlem yapmasını ve bunlar üzerinden finansman ya da getiri elde etmesini sağlamayı amaçlıyor. Şirket, ayrıca dijital varlıkları geleneksel hesaplarla bütünleştirmeyi planlıyor.

Uzun vadeli hedefler arasında özel girişim sermayesi, gayrimenkul gibi daha geleneksel finansal ürünlerin de tokenleştirilerek dijital varlık cüzdanlarında tutulabilmesi yer alıyor. Ocak 2026’da başlatılan Bitcoin ve Solana spot ETF başvuruları da bu vizyonun bir parçası olarak görülüyor.

Bu stratejinin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde Morgan Stanley; alım satım, saklama, kredi ve getiri hizmetlerini kurumsal ölçekte bir araya getiren sayılı finans kurumlarından biri olacak.