Güney Kore Ulusal Emeklilik Fonu’nun Kripto Hisselerinde Büyük Kayıp

Güney Kore’nin 1 trilyon dolardan fazla varlık yöneten Ulusal Emeklilik Fonu (NPS), 2025’in son çeyreğinde yenilenmiş bir kripto odaklı hisse portföyüyle dikkat çekiyor. Fon, dördüncü çeyrekte Bitcoin fiyatının yaklaşık 126.000 dolardan 88.000 dolara sert gerilediği dönemde, Strategy şirketindeki hissesini yüzde 20 oranında artırdı. Ancak Bitcoin ve portföydeki diğer kripto bağlantılı hisseler yıl sonunda daha da değer kaybetti.

Strategy Hisselerinde Artış ve Değer Düşüşü

NPS, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son bildirimde, Strategy hisselerini çeyrek sonunda 614.409 adede yükseltti. Bu miktar, bir önceki çeyreğe göre 102.769 hisse artışına işaret ediyor. Portföy değeri ise yaklaşık 93,4 milyon dolar seviyesinde. Şirket, 717.722 adet Bitcoin ile kurumsal alanda en büyük Bitcoin sahibi konumunda. Strategy hisseleri, Bitcoin fiyatına endeksli olarak hareket ediyor ve Kasım 2024’teki zirveden bu yana yüzde 75 civarı değer kaybetti. Hisse şu anda Wall Street’in en çok açığa satılan varlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Kripto Bağlantılı Hisselerde Genel Tablo

NPS portföyünde Strategy dışında Robinhood, Coinbase ve Block hisseleri de yer alıyor. 2025’in dördüncü çeyrek sonunda portföyün toplam değeri 437,9 milyon dolar iken, güncel piyasa koşullarında bu rakam 337,9 milyon dolara geriledi. Değer kaybı yüzde 23 olarak gerçekleşti. Hem Robinhood hem de Coinbase hisselerinde de yıl sonundan bu yana belirgin düşüş yaşandı. Robinhood, NPS’nin en değerli kripto payı olurken, son beş ayda yüzde 30 değer kaybı dikkat çekiyor. Hisse bazında bakıldığında dört şirket özelinde de düşüş sürdü.

Endekse Dayalı Alım ve Politik Değişimler

NPS, dijital varlıklara doğrudan yatırım politikası olmadığını, Strategy ve Coinbase gibi şirketlerin MSCI endeksi kapsamında portföye dahil edildiğini belirtti. Fonun ABD hisselerine ayırdığı portföyde kriptoyla ilgili hisselerin payı yüzde 0,25 seviyesinde. Bunun kurum bütünü içinde çok küçük bir oran olduğu aktarıldı.

NPS, yaptığı açıklamada bu şirketlerin fonun takip ettiği endekse dahil olması nedeniyle portföyde yer aldığını, doğrudan dijital varlıklara yatırım stratejileri bulunmadığını kaydetti.

Bununla birlikte, son dönemde ülkenin siyasi ortamında önemli değişiklikler yaşanıyor. 2025 başkanlık seçimlerinde önde gelen partiler NPS’nin doğrudan dijital varlıklara yatırım yapmasını destekleyeceklerini açıkladı. Güney Kore finans otoriteleri de kurumsal yatırımcılara kripto piyasalarına katılımın önünü açan adımlar atmaya başladı.

Şu anda 614.409 Strategy hissesiyle, fonun Bitcoin’e dolaylı maruziyeti yaklaşık 1.800 BTC seviyesinde hesaplanıyor. Dört farklı kripto bağlantılı şirket aracılığıyla fonun değeri, resmi olarak yatırım yapılmadığı belirtilse de, Bitcoin ve kripto piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Öte yandan, Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor uzun süredir fiyat hareketi gözetmeden Bitcoin alımına devam ediyor. Şirketin piyasa değerine oranla net varlık değeri 1’in altına düştü ve Saylor elindeki Bitcoin’i satmayı düşünmediğini paylaştı.

NPS için, endeks izlemeye devam etmek mi yoksa portföyde yeniden dengelemeye gitmek mi daha cazip olacağı henüz net değil. 2026’nın ilk çeyreğine ait raporun mayıs ortasında yayımlanması bekleniyor.