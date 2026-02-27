Yeni Kripto Döngüsü Başladı mı? Yeni Rapor Neler Söylüyor?

Kripto para piyasalarında kurumsal oyuncuların rolü giderek büyürken, yayımlanan yeni bir sektör raporu önümüzdeki yıllarda finansal sistemde köklü değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Finery Markets tarafından yayımlanan “Would Anyone Miss Banking Rails? The 2030 Institutional Crypto Cycle” başlıklı rapor, 2026–2030 döneminde kurumsal kripto benimsenmesinin nasıl evrileceğini ortaya koyuyor.

40 ülkeden 150’den fazla kurumsal piyasa katılımcısının işlem verileri ve likidite sağlayıcıları, piyasa yapıcılar ile OTC masalarına yönelik anket sonuçlarına dayanan çalışma, özellikle düzenleyici netleşme ve stablecoin ekonomisinin yükselişinin yeni bir döngüyü tetiklediğini vurguluyor.

2026: Kurumsal Beklentiler Değişiyor

Rapora göre 2026 yılı, kripto piyasaları açısından bir geçiş dönemi olarak öne çıkıyor. Katılımcıların tamamı, kripto dostu bankacılık erişiminin önümüzdeki dönemde iyileşmesini bekliyor. Düzenleyici belirsizliğin azalması, kurumsal sermayenin piyasaya girişini kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Ancak artan rekabet, kâr marjlarını baskılamaya başlamış durumda. Ankete katılan şirketlerin %75’i işlem marjlarında daralma yaşandığını bildirirken, likidite sağlayıcıların riskleri artırmak yerine operasyonel verimlilikle bu baskıyı absorbe ettiği belirtiliyor.

Öte yandan gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu konusunda sektör ikiye bölünmüş durumda. Katılımcıların %57’si RWAlar için fiyat kotasyonu vermeye başladığını ya da pazara giriş hazırlığında olduğunu ifade ederken, %43’lük kesim henüz net bir kullanım alanı görmediğini belirtiyor.

2025 sonlarında yaşanan sert piyasa düşüşü ise büyüme beklentilerini sınırladı. Katılımcıların %80’i OTC spot piyasasının önümüzdeki 12 ayda en fazla %30 büyüyebileceğini öngörüyor.

Kripto Liderliği Avrupa’dan Kayıyor

Raporun dikkat çeken bulgularından biri de bölgesel güç dengelerindeki değişim oldu. 2024’te en hızlı büyüyen kripto pazarı olarak görülen Avrupa Birliği, 2026 algısında geriye düştü.

Kurumsal katılımcıların %34’ü Kuzey Amerika’yı lider bölge olarak görürken, Asya %20 ile ikinci sırada yer aldı. Avrupa ise Afrika, Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA) ve Latin Amerika’nın bile gerisinde konumlandı.

Bu değişimde ABD merkezli düzenleyici çerçevelerin ve dolar bazlı stablecoin ekosisteminin belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

2030 Perspektifi: Stablecoin’ler Bankacılığı Zorluyor

Rapora göre sektör artık teorik büyüme aşamasını geride bıraktı ve yeni kurumsal kripto döngüsü fiilen başlamış durumda. ABD’nin derin sermaye piyasaları ve büyük varlık yönetim hacmi sayesinde küresel kripto standartlarının şekillenmesinde liderliği ele aldığı belirtiliyor.

Özellikle dolar bazlı stablecoin’lerin yükselişi, geleneksel iki katmanlı bankacılık modeline doğrudan meydan okuyor. Stablecoin ihraççılarının artık yalnızca ödeme aracı olmadığı, aynı zamanda sermaye piyasalarına doğrudan likidite yönlendiren aktörlere dönüştüğü ifade ediliyor.

Rapora göre stablecoin ihraççıları bugün ABD Hazine tahvillerinin en büyük kurumsal alıcıları arasında yer alırken yaklaşık 24 milyar dolarlık altın rezervi de tutuyor.

7/24 Finans Altyapısı Yeni Sorunlar Doğuruyor

2030’a doğru ilerlerken sektörün en büyük teknik zorluklarından biri ise kesintisiz çalışan finansal altyapıya uyum sağlamak olacak. Kripto piyasalarının 7/24/365 açık yapısı, fiyat keşfi süreçlerinin parçalanmasına neden olurken piyasa değeri hesaplamalarında kullanılan “serbest dolaşım” metriklerinin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor.

Uzmanlara göre gelecekte başarı, yalnızca düzenleyici denetimle değil stratejik altyapı politikalarıyla sağlanacak. Bu dönüşümün özellikle arka ofis operasyonlarında ciddi verimlilik artışı yaratması bekleniyor.

Yeni Döngü Başladı mı?

Finery Markets raporu, 2026 yılının kurumsal kripto benimsenmesi açısından bir kırılma noktası olabileceğini ortaya koyuyor. Düzenleyici netleşme, stablecoin ekonomisinin büyümesi ve küresel finansın kesintisiz dijital altyapıya geçişi, önümüzdeki dört yılın yalnızca kripto piyasalarını değil, geleneksel finans sistemini de yeniden şekillendirebileceğine işaret ediyor.