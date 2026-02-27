Bitcoin ve Ethereum’da 8,7 Milyar Dolarlık Opsiyon Sonu: Piyasalar Kritik Eşikten Geçiyor

Şubat ayının en büyük türev işlemi bugün gerçekleşirken, Bitcoin ve Ethereum tarafında toplamda 8,72 milyar dolar değerinde opsiyon sözleşmesi vadesi doluyor. Bu durum, kripto para piyasasında oynaklığın yüksek ve piyasa duyarlılığının kırılgan kaldığı bir döneme denk geliyor.

Opsiyon Vadesi ve “Max Pain” Seviyeleri

Bitcoin, toplam 114.705 kontrat ve 7,74 milyar dolarlık sözleşme büyüklüğüyle en fazla açık pozisyona sahip durumda. Ethereum’da ise vadesi dolacak yaklaşık 479 bin kontratın toplam değeri 975 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki varlıkta da bu opsiyonların toplam açık pozisyona oranı yaklaşık yüzde 20 civarında; bu da vade sonunun piyasada kayda değer bir etki oluşturabileceğini gösteriyor.

Hem Bitcoin hem de Ethereum, mevcut fiyatlarıyla en fazla sayıda opsiyonun değersiz sona erdiği “max pain” noktalarının gerisinde yer alıyor. Bitcoin bu noktada 68.052 dolardan fiyatlanırken, en yüksek acı noktasının 75.000 dolar olduğu görülüyor. Ethereum ise 2.035 dolar seviyesinde işlem görürken, max pain seviyesi 2.200 dolar olarak ölçülüyor.

Piyasa Oynaklığı ve Opsiyon Tercihleri

Opsiyon piyasasında hem Bitcoin hem de Ethereum’da alım (call) yönlü sözleşmelerin açık pozisyonları ağırlık kazanıyor. Bitcoin’de 66.300 adet alım opsiyonu bulunurken, satımda ise 48.405 kontrat mevcut. Ethereum tarafında ise 268.642 alım ve 210.350 satım opsiyonu açık durumda. Bu kompozisyon, her iki varlıkta da alım opsiyonlarına olan ilginin daha yüksek olduğunu işaret ediyor.

Deribit ekibinin aktardığına göre, Bitcoin piyasasında taşıdığı sözleşme büyüklüğü bakımından settlement öncesi güçlü bir ağırlık bulunuyor; bu da spot piyasadaki fiyat hassasiyetini artırabilir.

Oynaklık Göstergeleri ve Piyasa Duyarlılığı

Anlık oynaklık göstergeleri, karmaşık bir tablo çiziyor. Deribit üzerinden açıklanan verilere göre, Bitcoin’in DVOL endeksi 53 seviyesinde ve yüzde 87,7 volatilite yüzdesiyle tarihsel ortalamanın üzerinde dalgalanma sinyali veriyor. Ethereum ise DVOL endeksinde 70 olarak ölçülse de, yüzde 55,7 volatilite yüzdesiyle tarihsel olarak o kadar dikkat çekici bir zirvede bulunmuyor.

Ethereum için oynaklık eğrisi, Bitcoin’den 15–20 puan daha yüksek seyrederken, yatırımcıların ETH vadeli işlemlerinde daha fazla belirsizlik fiyatladığına işaret ediyor. Her iki varlıkta da vadeli yapı, öncelikle Şubat vadesine yüklü bir kısa vade volatilite primiyle “contango” şeklini koruyor.

Ay başında hem Bitcoin hem de Ethereum’da 25-delta eğriliği -30’a kadar düşmüş ve olası sert fiyat gerilemelerine karşı yoğun koruma talebini yansıtmıştı. Daha sonra bu eğrilik -8 ila -9 aralığına toparladı; bu durum panik sertliğinin azaldığını gösterse de, piyasa hâlâ ihtiyatlı bir modda seyrediyor.

Greeks.live ekibi, “Aşağı yönlü fiyat baskısı azaldı, fakat piyasa güveni tam anlamıyla yerine gelmiş değil” tespitini paylaştı ve son dönemde büyük ölçekli alım opsiyonlarının özellikle orta-uzun vadeli sözleşmelere yöneldiğini vurguladı.

Bu toparlanmaya rağmen, piyasa verilerinde genel toparlanma belirtileri görülse de ayı piyasası havasının devam ettiği belirtiliyor. Analistlere göre, kripto piyasasında yeni sermaye girişleri ve net bir katalizör yok ve olumsuz atmosfer sosyal ağlar ve yatırımcı duyarlılığında sürüyor.

Bitcoin ile Ethereum’un fiyatlarının max pain seviyelerinin altında kalması, opsiyon vadesi yaklaşırken spot fiyatlarda yukarı yönlü bir çekim yaratabilir. Öte yandan, işlem hacmindeki düşük seyir, vade sonrasına doğru oynaklığın azalmasına ve türev piyasada panik fiyatlamasının hafiflemesine ortam hazırlayabilir.