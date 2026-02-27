Morgan Stanley’dan Bitcoin’e Yönelik Tam Kapsamlı Hizmet Hamlesi

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Morgan Stanley, müşterilerine Bitcoin saklama, alım-satım, ödünç verme ve getiri odaklı ürünler sunmayı planlıyor. Banka, yönetimindeki yaklaşık 9 trilyon dolarlık varlık büyüklüğü ve geniş müşteri portföyüyle, küresel finans piyasalarında etkili bir kurum olarak öne çıkıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren Morgan Stanley’nin bu adımı, dijital varlıkların finans dünyasında yapısal şekilde entegre edilmeye başladığı bir döneme işaret ediyor.

Bitcoin Hizmetleri ve Yeni Ürünler

Morgan Stanley’nin dijital varlık stratejisinden sorumlu yönetici Amy Oldenburg, bankanın kendi yerel saklama ve borsa çözümü geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Oldenburg, Strateji şirketinin CEO’su Phong Le ile yaptığı görüşmede, Bitcoin tabanlı getiri ve ödünç verme ürünlerinin de gündemde olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, bankanın sadece Bitcoin saklama hizmetiyle sınırlı kalmayıp, müşterilere getirisi olan yeni finansal araçlar sunmayı hedeflediği görülüyor.

Kurumsal Yatırımda Yükselen Trend

Morgan Stanley’nin son dönemde merkeziyetsiz finans ve tokenizasyon altyapılarına yönelik uzman kadrolar transfer etmesi, dijital varlıklara özel stratejik aktivitelerinin hızlandığına işaret ediyor. Banka, Ocak 2026’da Bitcoin, Ethereum ve Solana temelli spot borsa yatırım fonlarına yönelik başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na iletti. Bu başvuru, geleneksel finans kurumlarının portföyüne kripto tabanlı yatırım ürünlerini entegre etme arayışının önemli bir örneği olarak öne çıkıyor.

Küresel Finans Dünyasında Dijital Varlıkların Artan Rolü

Finans sektörü genelinde Bitcoin ve kripto ürünlerine ilgi artıyor. River şirketinin sağladığı verilere göre, Morgan Stanley; Fidelity Investments ve Bank of America ile birlikte, müşterilerine portföylerin yüzde 1 ila 5’ini Bitcoin’e ayırma tavsiyesinde bulunuyor. Öte yandan, Morgan Stanley’nin bu hamlesi, büyük bankaların kripto hizmetlerini hem kurumsal hem bireysel yatırımcılara genişleten bir eğilimle örtüşüyor.

Uzmanlar, Morgan Stanley gibi güvenilir ve regüle finans kurumlarının Bitcoin’e doğrudan erişim imkanı sağlamasının, kripto varlıkların ana akım finans sistemine entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin ardından, kripto paralar yalnızca alım-satım değil, aynı zamanda getiri üreten ve portföy çeşitliliği sunan birer finansal enstrüman olarak görülmeye başladı.

Bankanın dijital varlıklar için saklama ve işlemlerle birlikte ödünç verme ve faiz getiren ürünler üzerinde durması, dijital para piyasasında benzersiz avantajlar arayan yatırımcılar için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Bu süreçte Morgan Stanley, müşterilerini hem teknolojik gelişmelerden hem de finansal inovasyonlardan yararlandırmaya odaklanıyor.

Finans sektöründe kripto paralara olan ilginin hızlı yükselişi, geleneksel bankalarda da bu alanda daha kapsamlı hizmetler geliştirilmesini tetikliyor. Morgan Stanley, attığı adımlarla bu değişimin öncülerinden biri olmayı sürdürüyor.