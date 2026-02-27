Winvest — Bitcoin investment
Madencilik

MARA Holdings, Starwood Capital ile Yapay Zekâya Yönelik Veri Merkezi Projesine Giriyor

Özet

  • MARA Holdings, mevcut madencilik tesislerini Starwood Capital ortaklığıyla veri merkezine çevirecek.
  • Proje, yapay zekâ ve bulut bilişim odaklı 2,5 gigawatt kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.
  • Madencilik şirketleri arasında yapay zekâ altyapısına yönelim hız kazanmaya başladı.
COINTURK
COINTURK

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren MARA Holdings, Barry Sternlicht tarafından yönetilen Starwood Capital ile stratejik bir iş birliği başlattı. Bu ortaklık kapsamında MARA’nın mevcut madencilik tesislerinin, yapay zekâ ve bulut bilişim için uygun veri merkezi altyapılarına dönüştürülmesi hedefleniyor. Anlaşmanın açıklanmasının ardından MARA hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 17 yükseldi.

İçindekiler
1 İş Birliğinin Yatırım ve Altyapı Hedefleri
2 Madencilerin Yapay Zekâ Altyapısına Dönüşüm Adımları

İş Birliğinin Yatırım ve Altyapı Hedefleri

İki şirket, MARA’nın çeşitli lokasyonlardaki mevcut alanlarını kullanarak yeni veri merkezi projeleri geliştirmeyi ve işletmeyi planlıyor. Starwood Capital’in dijital altyapı iştiraki olan Starwood Digital Ventures, söz konusu veri merkezlerinin tasarım, inşaat ve operasyon süreçlerinden sorumlu olacak. Buna karşılık MARA, düşük maliyetli enerji erişimi avantajını iş ortaklığına sunacak. Yakın vadede 1 gigawatt bilişim kapasitesine ulaşmak, ilerleyen dönemde ise bu kapasiteyi 2,5 gigawatt’ın üzerine taşımak hedefler arasında bulunuyor. Tesiste ayrıca, piyasa koşullarına göre madencilik ile yapay zekâ hesaplama faaliyetleri arasında geçiş yapılabilecek. MARA, ortak girişimde yüzde 50’ye kadar pay sahibi olma seçeneğine sahip olacak. Tarafların geliştirme masrafları ve gelirleri paylaşacağı, ancak finansal şartların detaylarının açıklanmadığı aktarıldı.

Starwood Capital, 125 milyar dolar üzerinde varlığın yönetimini üstleniyor. Şirketin veri merkezi kolu Starwood Digital Ventures, 10 gigawatt’ı aşan kapasiteyle ilgili bilgi birikimine sahip 94 kişilik bir ekipten oluşuyor.

Fred Thiel, ortak girişimin “güç kesinliğini kapasite kesinliğine dönüştüreceğini” belirterek, iş birliğinin daha sermaye verimli bir altyapı inşası yaklaşımı sunduğunu ifade etti.

Madencilerin Yapay Zekâ Altyapısına Dönüşüm Adımları

Duyuru, MARA Holdings’in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı gün geldi. Şirket, büyük oranda Bitcoin varlıklarının kayıtlara alınmayan değer kayıpları nedeniyle, dönem sonunda 1,7 milyar dolar net zarar açıkladı. Çeyreklik gelir ise 202 milyon dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir düşüş yaşandı. MARA, kurumsal Bitcoin varlıkları bakımından yalnızca Michael Saylor’ın yönetimindeki Strateji şirketinin gerisinde bulunuyor.

Madencilik sektöründe daha önce yalnızca Bitcoin üretimi odaklı olan firmalar, enerji altyapılarını ve fiziksel varlıklarını artık yapay zekâya yönelik iş yüklerine uyarlıyor. Bu dönüşümün temel nedeni, sıfırdan tesis kurmaya kıyasla daha kısa sürede sonuç alınabilmesi. Yakın zamanda bu dönüşümü başlatan IREN, TeraWulf ve Cipher Mining gibi firmaların piyasa değerinin, MARA’nın gerisinde madencilik gücü üretmelerine rağmen MARA’yı geçtiği görülüyor. Ayrıca, Starboard Value şirketi, Riot Platforms’tan önemli miktarda pay satın alarak, şirketin Teksas’taki veri merkezi dönüşümünü hızlandırması yönünde baskı yapıyor.

MARA’nın bu süreçte stratejik danışmanlık hizmetini JLL, hukuki danışmanlığı da Paul Weiss üstlendi.

