ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, Bitcoin 2026’da Konuşacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun başkanı Paul Atkins, dünyanın en büyük Bitcoin konferanslarından biri olan Bitcoin 2026’da konuşmacı olarak yer alacak. Atkins, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2025 yılında göreve atandı ve o tarihten bu yana dijital varlıklar konusunda regülasyonun şekillenmesinde etkili bir isim olarak öne çıkıyor. Finansal düzenleme alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Atkins, daha önce Bush döneminde SEC komiserliği görevinde de bulunmuştu.

ABD’nin Dijital Varlık Politikalarında Dönüşüm

Paul Atkins’in başkanlığıyla birlikte SEC, kripto para piyasalarında belirsizliğe yol açan eski yaklaşımlar yerine, yeni ve yenilik odaklı bir regülasyon modeli geliştirme amacıyla Project Crypto isimli bir girişim başlatmıştı. Bu program, ABD finans piyasalarını zincir üzerine taşımak, Bitcoin’in saklanması ve ticareti ile ilgili açık kurallar belirlemek ve eski yöntemlerin yerine dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir çerçeve sunmak üzere düzenlendi. Atkins, başkan olarak yaptığı açıklamada, finans piyasalarında yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu vurguladı.

“Başkan Trump’ın Amerika’yı dünyanın kripto merkezi yapma vaadi doğrultusunda birlikte çalışıyoruz.”

SEC ve Bitcoin Konferansları Arasındaki Tarihi Dönüşüm

SEC’in güncel yaklaşımı, önceki başkan Gary Gensler’in yönetimiyle belirgin bir tezat oluşturuyor. Gensler döneminde kurum, Bitcoin ve genel olarak dijital varlık sektörü üzerinde sert denetimler ve yaptırımlar uygulamış, ancak piyasa katılımcılarına yeterli netlik sağlayacak yasal çerçeve sunmamıştı. Nashville’de düzenlenen Bitcoin 2024 etkinliğinde ABD başkan adayı Donald Trump, Gensler’i görevden alacağını ve daha dijital varlık dostu bir lideri göreve getireceğini açıklamıştı. Seçimin ardından Paul Atkins başkanlık görevine gelmiş ve kripto para piyasalarına yönelik yaklaşımda önemli bir değişikliğe imza atmıştı.

Bitcoin 2026 Konferansı ve Katılımcı Profili

Bitcoin 2026, 27-29 Nisan tarihlerinde Las Vegas’taki The Venetian’da düzenlenecek. Organizasyonun bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük Bitcoin konferansı olması bekleniyor. Etkinliğe dünyanın pek çok yerinden yatırımcılar, geliştiriciler, madenciler, teknoloji uzmanları ve politika yapıcılar katılacak. Konferans, Bitcoin ve dijital paraların geleceğine odaklanan temalarla katılımcılara çeşitli eğitim, atölye ve ağ kurma olanakları sunacak.

Katılımcılar için genel giriş, profesyonel veya şirketlere özel geçişler ile üst düzey “Whale Pass” gibi farklı bilet türleri mevcut. Özellikle ilk defa Bitcoin ile tanışacak olanlara uygun genel erişim seçeneklerinden, kurumsal katılımcılar için konferans uygulaması ve özel oturumlara kadar geniş bir yelpazede imkanlar sağlanıyor.

Konferansın ana oturumları, teknik çalıştaylar, açık kaynak geliştirme sunumları ve madencilik, enerji, yapay zeka ve politika gibi çok sayıda konu başlığını kapsıyor. Bitcoin’in küresel anlamda benimsenmesine yön verenler, kurumsal strateji tartışmaları ve başlangıç düzeyinde eğitimler de etkinliğin öne çıkan bölümlerini oluşturuyor.

Geçmiş yıllarda ABD’de düzenlenen Bitcoin konferansları, özellikle son beş yılda katılımcı sayısında büyük bir artış gösterdi. 2025 yılında yine Las Vegas’ta 35 binin üzerinde kişinin katıldığı bildiriliyor. 2026’da ise daha da yüksek katılımcı bekleniyor. Atkins’in konuşmacı olarak yer alması, hem sektör aktörleri hem de regülasyon dünyası için önemli bir buluşmayı simgeliyor.

Bitcoin 2026 ile ilgili açıklamalara göre, yakında daha fazla önde gelen konuşmacı bilgisinin paylaşılması planlanıyor. Etkinlikte farklı sektörlerden gelen uzmanların ve liderlerin sahneye çıkacağı ifade ediliyor.