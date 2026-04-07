Ethereum fiyatında kritik direnç test ediliyor: Yükseliş baskısı güçleniyor

Ethereum, son toparlanmanın ardından 2.130–2.140 dolar aralığında işlem görüyor. Son günlerdeki hareketlerde, Ethereum fiyatının yatay bir aralık içinde sıkıştığı, direnç bölgesinin 2.150–2.200 dolar civarında, destek bölgesinin ise 2.000–2.050 dolar seviyelerinde oluştuğu dikkat çekiyor. Piyasanın yönünü belirleyecek yeni bir karar evresine yaklaşılırken, yatırımcıların gözü kritik seviyelerde.

Teknik göstergeler ve kritik direnç bölgeleri

Teknik açıdan bakıldığında, Ethereum fiyatı alçalan bir direnç trend çizgisine yaklaşmış durumda. Aynı zamanda, son dönemde dip seviyelerin yukarı yönde kaymaya başladığı takip ediliyor. Eğer fiyat 2.150–2.200 doları aşmayı başarırsa, kısa vadede yükseliş ivmesi güç kazanabilir ve fiyat 2.300–2.400 dolar bandına doğru hareket edebilir. Ancak, bu bölgeden güçlü bir red gelmesi durumunda fiyatın geniş aralığında kalmaya devam edeceği ve aşağı yönlü risklerin gündeme gelebileceği öne çıkıyor.

Aşağı yönlü olası bir harekette 2.000–2.050 dolar aralığı ilk önemli destek konumunda. Bu seviyenin korunamaması, Ethereum’da 1.850 dolara kadar bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirebilir. Fiyatın bu bölgede daha önce talep gördüğü biliniyor ve bu nedenle burada alıcıların devreye girmesi bekleniyor.

Türev piyasa sinyalleri ve uzun vadeli görünüm

Türev piyasasında son pozisyonlanmalar dikkat çekiyor. Net uzun pozisyonların arttığı ve açık pozisyon miktarının yukarıya gittiği görülüyor. Bu tablo, işlem yapan yatırımcıların yükselişe eğilimli pozisyonlarını artırdıklarını gösteriyor. Ancak, kısa vadede yukarı geçiş yaşanır ve pozisyonlarda artış sürerse, fiyat hareketlerinin ivme kazanması mümkün. Tersi bir durumda, direnç kırılmazsa agresif pozisyonların hızla çözülmesi ve sert dalgalanmalar yaşanması olasılığı da gündeme gelebilir.

Daha geniş zaman diliminde incelendiğinde, Ethereum’un mevcut aralık yapısını koruduğu ve önemli destek noktalarının 1.551 dolar ile 1.070 dolar seviyelerinde yer aldığı görülüyor. Analistlerin incelediği aylık grafiklerde, Ethereum’un uzun süredir güçlü bir talep alanını test ettiği belirtiliyor. Bu bölgenin kalıcı şekilde korunması halinde, uzun vadeli toparlanma sürecinin devam etme olasılığı artıyor ve potansiyel olarak daha yüksek seviyeler gündeme gelebiliyor.

Piyasa yapısı ve CME gap’leri

Spot ve türev piyasalardaki görünümün yanı sıra, CME vadeli işlemler tarafında oluşan fiyat boşlukları da izleniyor. Son analizlerde 2.450–2.600 dolar bandında dikkat çeken bir boşluk olduğu, ayrıca 3.200 dolar seviyesine yakın başka bir boşluğun da bulunduğu ifade ediliyor. Fiyatta momentum oluşursa, bu alanların fiyat için çekim merkezi olabileceği değerlendiriliyor.

Şu anda Ethereum 2.050–2.100 dolar aralığında tutunmaya çalışıyor. 2.300–2.400 dolar civarındaki direnç bölgesinin aşılması halinde önce daha aşağıdaki CME fiyat boşluğunun dolma ihtimali, ardından daha yukarı yönlü güçlenme yaşanması mümkün. Ancak, piyasa bu destek ve direnç aralıklarında kararsız kalmaya devam ederse, fiyatın uzun bir süre dalgalı seyretmesi veya güçlü bir trendin gecikmesi olası görülüyor.

Ethereum, teknik analizde ve türev piyasa verilerinde görülen sinyallerle birlikte yakın zamanda önemli bir fiyat hareketine hazırlanıyor. Kısa vadede direnç kırılımı öne çıkarsa, yeni bir yükseliş dalgası tetiklenebilir. Tersi durumda ise, fiyatın yerel destek aralıklarında dalgalanmayı sürdürmesi bekleniyor.