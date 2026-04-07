Cardano fiyatında yükseliş sinyalleri: Staking oranı ve alıcı ilgisi artıyor

Cardano’nun son dönemdeki fiyat hareketleri durağan görünse de, zincir üstü veriler ve teknik göstergeler dikkat çekmeye başladı. ADA fiyatı şu an 0,25 dolar civarında işlem görürken, piyasada uzun süredir devam eden düşüş sonrası genel olarak yatay seyir hâkim. Ancak hem staking verileri hem de yüksek miktarda ADA tutan cüzdanların davranışı, arka planda birikim eğilimi olduğunu gösteriyor.

Yüksek staking oranı ve zincir üstü veriler

Mevcut veriler, toplam ADA arzının yaklaşık yüzde 59’unun kilitli hâlde olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran Cardano’yu en aktif şekilde stake edilen kripto paralar arasına taşıyor. ADA ağı üzerinde bu kadar yüksek seviyede staking yapılması, arzın büyük kısmının kısa vadede satılamayacak durumda olduğunu ve bunun da fiyat üzerindeki baskıyı azalttığını işaret ediyor.

Aynı dönemde, büyük ADA cüzdanlarının sayısında da dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle 10 milyon ADA ve üzeri tutan cüzdan sayısı son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bireysel yatırımcı ilgisinin düşük olduğu bu günlerde büyük alıcıların birikim yaptığı göze çarpıyor. Bu tarz alımlar, önceki piyasa döngülerinde daha güçlü fiyat hareketlerinin öncüsü olabildi.

Teknik analizde kilit seviyeler ve kırılma potansiyeli

Teknik tarafta, ADA fiyatı çoklu aylık düşüş sonrası oluşan kama formasyonu içindeki hareketini sürdürüyor. Fiyat, an itibarıyla bu yapının üst sınırına yakın seyrediyor ve olası bir yukarı kırılmanın eşiğinde bulunuyor. USD bazında 0,23–0,25 dolar aralığı kritik destek olarak öne çıkarken, ilk direnç 0,30–0,32 dolar bandında yer alıyor. Eğer fiyat bu bölgenin üzerine çıkabilirse, 0,40 ve hatta 0,50 dolara kadar yeni hedefler gündeme gelebilir. Fakat 0,23 dolar desteği kaybedildiği takdirde, düşüşlerin 0,20 dolara kadar sürmesi ihtimal dahilinde.

Aylık grafiklerde 0,23–0,25 dolar aralığı uzun vadeli destek olarak çalışmayı sürdürüyor. Geçmiş döngülerde de bu bölge talep alanı olarak görev yapmıştı. Teknik göstergeler arasında yer alan aylık RSI ise 35–40 bandına kadar gerilemiş durumda ve bu seviye geçmişteki taban oluşumlarında da görülmüştü.

Büyük yatırımcı davranışı ve kısa vadeli riskler

Ağ üzerindeki büyük cüzdan hareketleri, önemli miktarlarda ADA’nın uzun vadeli elde tutulduğunu destekliyor. Ancak kısa vadede volatilite riskleri gündemde. Son işlemlerde ADA haftalık detaylı fiyat boşluğunda (FVG) satış baskısıyla karşılaştı. Buradan gelen tepki sonucunda kısa vadeli yön aşağı çevrilirken, eğer 0,23–0,24 dolar bandı korunamazsa satışlar hız kazanabilir ve fiyat daha düşük seviyeleri test edebilir.

Öte yandan, düşük perakende yatırımcı ilgisi ve artan büyük yatırımcı birikimi, piyasada güçlü bir satıcı baskısından ziyade, kademeli alış yönünde bir eğilim oluştuğuna işaret ediyor. ADA’nın yatay ve sakin görüntüsünün arkasında orta ve uzun vadeli yatırımcılar için farklı bir tablo oluştuğu gözlemleniyor.

Konsolidasyon sonrası potansiyel hareket

Genel olarak yüksek staking oranı ve büyük cüzdanların pozisyonunu artırması, ADA üzerinde uzun vadeli pozitif bir yapı oluşabildiğini gösteriyor. Ancak fiyatın yeni bir yükseliş ivmesi kazanması için yukarıda belirtilen direnç seviyelerinin net şekilde aşılması gerekiyor. Kısa vadede ise önemli bir destek kaybı halinde, geri çekilmelerin devamı gelebilir.