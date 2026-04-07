Son Dakika: Trump kabul etti İran ile ateşkes tamam, kripto paralar yükselişe geçti

  • Trump: ABD ile İran arasında geçmişteki ihtilaf konularının neredeyse tamamı üzerinde mutabakat sağlandı.
  • Trump: İran ile uzun vadeli barışa ilişkin kesin bir anlaşma konusunda çok ilerlemiş durumdayız.
  • Trump: Ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bağlı. Ben ateşkesi kabul ediyorum.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Trump verdiği sürenin bitmesine 1 saatten biraz fazla zaman kala 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Aynı dakikalarda İsrail İran’dan gelen füzeler tespit ettiklerini açıkladı. Şimdilik Pakistan’ın “görüşmeleri ilerletmek için” önerdiği (son birkaç saat kala önerdi) 2 haftalık ateşkes kabul edilmiş görünüyor.

Kripto paralar yükseliyor

Trump 2 haftalık ateşkes önerisini kabul etti. Muhtemelen İran da bunu kabul ettiği için Trump resmi olarak ateşkesi duyuruyor. Sürenin dolmasına 2 saatten az zaman kala gelen son dakika açıklaması yükselen petrol fiyatı ve uzayan savaşın küresel etkileri düşünüldüğünde çok şaşırtıcı değil.

Buna göre İran Hürmüz Boğazını 2 haftalığına da olsa açacak ve 10 maddelik teklifi ABD ile müzakere edilip ateşkes kalıcı hale getirilecek. Ara seçimlere aylar kala Trump’ın ekonomiyi toplaması için az bir zamanı kaldı.

Dakikalar önce yaptığı açıklamada Trump şunları yazdı;

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Mareşal Asim Munir ile yaptığım görüşmeler neticesinde, bu gece İran’a gönderilecek yıkıcı gücü durdurmamı talep ettiler; İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nın TAM, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açılmasını kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum.

Bu, iki taraflı bir ATEŞKES olacaktır! Bunun nedeni, tüm askeri hedeflerimizi zaten gerçekleştirmiş ve aşmış olmamız ve İran ile uzun vadeli BARIŞ ve Orta Doğu’da BARIŞ konusunda kesin bir Anlaşma’ya çok yaklaşmış olmamızdır.

İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. Geçmişteki ihtilafların neredeyse tüm maddeleri üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlanmıştır, ancak iki haftalık bir süre anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun vadeli sorunun çözüme yakın olması benim için bir onurdur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Geçen yılki 12 gün savaşından uzun süren ancak benzer bir süreç yaşadık. Taraflar son dakikaya kadar isteksiz görünse de sonunda anlaşmaya varıldı. Hürmüz Boğazının açıldığı resmi olarak doğrulandığında BTC 75 bin dolara ilerleyebilir.

Peki petrol ne oldu? Hızla 107 doları kaybetti ve 103 doları kaybetti. Önümüzdeki saatlerde 93 dolara kadar düşüşün devam etme potansiyeli var. BTC günlükte 71.298 dolara kadar yükseldi. CNN biraz önce İsrail’in de geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
