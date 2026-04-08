Trump ile İran arasında geçici ateşkes: Bitcoin ve ABD borsalarında yükseliş, petrol fiyatında sert düşüş

Bitcoin ve ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde salı akşamı güçlü yükselişler yaşanırken, petrol fiyatlarında sert bir gerileme görüldü. Hareketliliğin başlıca nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık bir ateşkes kararını Truth Social üzerinden açıklaması oldu.

Kripto para ve borsa vadeli işlemlerine pozitif yansıma

Bitcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 5’lik artışla 72.699 doları gördü. Lider kripto paranın yukarı yönlü hareketiyle birlikte, piyasa genelini yansıtan CoinDesk 20 Endeksi de yüzde 5 artarak 2.034 puana yükseldi. S&P 500 vadeli işlemlerinde yüzde 1,9, Nasdaq vadeli işlemlerinde ise yüzde 2,2’lik yükseliş kaydedildi. Dow Jones endeksine dayalı vadeli kontratlar da yaklaşık yüzde 1,8 oranında prim yaptı.

Son haftalarda İran’a yönelik olası büyük çaplı askeri müdahale beklentisi risk iştahını düşürmüş, özellikle kripto para piyasasında oynaklığı artırmıştı. Ancak beklenen saldırının askıya alınmasıyla birlikte yatırımcıların tercihini yeniden riskli varlıklardan yana kullandığı gözlemlendi.

Petrol fiyatında sert düşüş, Orta Doğu’ya ilişkin açıklamalar

West Texas Intermediate (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 95 dolara kadar geriledi. Brent petrolde de benzer bir düşüş yaşandı. Söz konusu hareketlilik, Orta Doğu’daki olası çatışmanın en az iki hafta boyunca ertelendiğine dair açıklamalarla ilişkilendirildi.

Trump, Truth Social üzerindeki paylaşımında “İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta süreyle askıya almayı kabul ettim. Bu çift taraflı bir ateşkes olacak. Şu ana dek tüm askeri hedefler aşıldı ve İran ile uzun vadeli bir barış anlaşmasına yönelik önemli bir mesafe kat edildi” ifadelerine yer verdi.

İran tarafı da ateşkesi teyit etti. Ülkeden yapılan açıklamada, “İran’a yönelik saldırıların durdurulması halinde, Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını askıya alacak” bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek petrol tankerlerinin iki hafta boyunca İran ordusu ile koordinasyon içinde ve teknik kısıtlamalar dikkate alınarak geçiş yapabileceği belirtildi.

Enerji ve emtia alanında analizleriyle bilinen Javier Bias, sosyal medya platformu X’te yayımladığı değerlendirmede, iki tarafın da ateşkesi teyit ettiğini ama Hürmüz Boğazı’nın tam olarak açılmasının bazı teknik sınırlamalara ve askeri koordinasyona bağlı olduğuna dikkat çektiğini bildirdi.

Yaklaşık bir aydır İran ile ilgili belirsizlikler, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor; bu süreçte Bitcoin çoğunlukla yatay seyretmiş ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselişi sınırlı kalmıştı. Piyasanın yönünde ani değişim, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Son 24 saatteki hızlı yükselişle birlikte, kripto borsalarında 600 milyon dolara yakın kaldıraçlı vadeli işlem pozisyonu tasfiye oldu. Bu tutarın 400 milyon dolarından fazlası, fiyatların düşeceğine oynayan yatırımcılara ait short pozisyonlardan kaynaklandı.

Bu durum, yükseliş beklentisinin kuvvetlendiğine işaret ederken, short pozisyonların tasfiye olması fiyatların daha da yukarı taşınmasında önemli rol oynadı.