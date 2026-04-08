Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan FTX iflası ve SBF ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Binance borsasının kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Freedom of Money” isimli kitabında FTX’in kasım 2022’deki çöküş süreciyle ilgili detaylar paylaştı. Zhao, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın kendisinden çok yüksek miktarda para istemesini şaşırtıcı bir rahatlıkla anlattı; konuya dair o dönemde yaşananlar hakkında dikkat çeken bilgileri aktardı.

FTX’in satış girişimi ve Binance’in yaklaşımı

FTX borsası, Kasım 2022’de ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya kalınca, Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao’yu doğrudan telefonla aradı. Zhao, bu görüşmede SBF’nin kendisinden birkaç milyar dolarlık destek isteğini çok rahat bir şekilde dile getirdiğini aktardı. Ancak Zhao, o dönemde FTX’i satın alma konusunda herhangi bir ilgi duymadığını belirtti; kullanıcıların ve sektörün korunması gerekebileceği düşüncesiyle adım attığını ifade etti.

Söz konusu süreçte Binance, FTX’i satın alabileceğine dair bağlayıcılığı olmayan bir niyet mektubu imzaladı. Zhao, bu adımın sadece biçimsel olduğunu ve kesinlikle bir taahhüt içeremediğini vurguladı. Binance ekibi, FTX’in finansal durumunu daha yakından incelemek için bu yöntemi tercih etti.

Alameda’nın hamlesi ve FTT krizi

FTX Grubu’na bağlı olan Alameda Research CEO’su Caroline Ellison’un Binance’in elindeki FTT tokenlarını 22 dolardan satın almak için piyasaya açık bir teklif sunması kırılma noktası oldu. Zhao’ya göre Ellison bu hareketiyle FTT’nin alım fiyatını açıkça ortaya koyarak profesyonel yatırımcılara önemli bir ipucu verdi.

Ellison’un açıklamasının ardından piyasa hızla tepki verdi. FTT fiyatı çok kısa sürede 15, 10 ve daha sonra 5 dolara kadar düştü. Yaşanan büyük panik sonucu yatırımcılar yalnızca üç gün içinde FTX’ten toplamda 6 milyar dolardan fazla parayı çekti.

Zhao, kitabında aynı zamanda “Exchange Collaboration” adlı Signal grubunu da ilk kez açıkladı. Bu grubun FTX’in eski çalışanlarından Zane Tackett tarafından Terra/LUNA krizinin ardından kurulduğu ortaya çıktı. Grubun üyeleri arasında Zhao ile birlikte, Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve Kraken CEO’su Jesse Powell gibi isimler de vardı. ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bu grup mercek altına alındı. Zhao, bu incelemeye ilişkin olarak, borsalar arasında herhangi bir koordineli piyasa hareketinin bulunmadığını kaydetti.

Binance, 9 Kasım’da FTX’le ilgili satın alma sürecinden resmen çekildi. O dönemde Binance’in elinde bulunan FTT’lerin değeri 580 milyon dolardan neredeyse sıfırlanırken, şirketin altı ay önce yaşadığı LUNA vakasında da büyük kayıplar verdiği biliniyor.

Yaşananların ardından Binance’te toplu para çekilişleri gündeme geldi. 14 Aralık’ta tek bir günde platformdan 7 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Zhao, o akşam arkadaşlarıyla akşam yemeğinde olduğunu ve kendisinin herhangi bir endişe taşımadığını belirtti.

Tüm kullanıcı varlıklarının rezervlerde tutulduğunu özellikle vurgulayan Zhao, bir ay içinde borsaya hem tüm çıkışların hem de fazlasının geri döndüğünü dile getirdi.