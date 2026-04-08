Bitcoin’de Trump’ın Ateşkes Duyurusuyla Sert Yükseliş ve Piyasa Tasfiyeleri

Salı günü akşam saatlerinde, Donald Trump’ın Truth Social üzerinden İran’la iki haftalık ateşkes ilan ettiğini doğrulamasının hemen ardından, Bitcoin kısa süre içinde keskin bir yükseliş göstererek 72.700 dolar seviyesini aştı. Bu hareket, son günlerde aşağı yönlü pozisyon alan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı.

Piyasada Kısa Pozisyonlara Ağır Darbe

Kripto para piyasasında yalnızca iki saatlik dilimde toplam 595 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. CoinGlass verilerine göre, bu süreçte 118.489 yatırımcı zarar etti. Tasfiye edilen kısa (short) pozisyonların toplamı 427 milyon dolar seviyesine ulaşırken, uzun (long) pozisyonlarda ise 168 milyon dolarlık bir likidasyon yaşandı.

Binance borsasında tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye, 11,79 milyon dolarlık BTC-USDT kısa pozisyon oldu. Bitcoin işlemlerinde 245 milyon dolar, Ethereum’da ise 126 milyon dolar değerinde tasfiye kaydedildi.

Ayrıca, tokenleştirilmiş Brent petrol işlemlerinde 33 milyon dolar, WTI petrol kontratlarında ise 42 milyon dolar düzeyinde tasfiye görüldü. Savaş süresince tasfiye edilen varlıklar arasında petrol öne çıkarken, son düşüş Brent’in 99 dolara, WTI’nın ise 95 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Ateşkesin Piyasa Dinamiklerine Etkisi

Toplam 595 milyon dolarlık tasfiyenin büyük kısmı, yalnızca 12 saat içinde, özellikle kısa pozisyonlarda 398 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ölçek, mart ayındaki ateşkes haberlerinden sonra görülen en sert kısa sıkışma olarak kayıtlara geçti.

Altcoin piyasasında da dalgalanmalar izlendi. Solana’da 19,6 milyon dolar, Zcash’te 13,4 milyon dolar ve XRP’de daha küçük çapta tasfiyeler görüldü. Ayrıca, değerli maden piyasasında gümüş ve altın işlemlerinde açılan tokenleştirilmiş pozisyonlar da bu dalgadan etkilendi.

Trump paylaşımında süreci “çift taraflı ateşkes” olarak tanımladı ve ABD’nin askeri hedeflerini karşıladığını vurguladı. İran’dan gelen açıklamada ise askıya alma kararının onaylandığı, ancak Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin iki hafta boyunca İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde geçiş sağlayabileceği belirtildi.

Piyasa eğiliminde uç bir noktaya gidildiği, Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin savaş boyunca 10’un altında seyrettiği aktarıldı. Santiment verileri de sosyal medyada olumsuz içeriklerin olumluya oranla fazla olduğunu gösterdi. Ateşkesle birlikte piyasada yön hızla değişti.

Bitcoin’in 72.700 dolara yükselmesiyle, fiyat yeniden savaşın başlangıcından bu yana devam eden 65.000-73.000 dolar aralığının üst bandına yerleşti. Önümüzdeki süreçte bu seviyenin kalıcı olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.