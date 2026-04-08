XRP fiyatında yukarı yönlü hareket kalıcı mı, yoksa kısa süreli bir sıçrama mı?

  • XRP’de yaşanan yükseliş piyasadaki güçlü alımlar ve birikim süreci ile desteklendi.
  • Genel düşüş trendinin devam etmesi nedeniyle uzun vadeli yön konusunda belirsizlik dikkat çekiyor.
COINTURK
COINTURK

XRP son işlem gününde 1,37 dolar direncini aşarak dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. İşlem hacmindeki belirgin artış ve piyasada gözlenen birikim sinyalleri, hareketin arka planında ciddi bir alıcı kitlesinin bulunduğuna işaret ediyor. Ancak genel piyasa görünümünde düşüş eğilimi sürerken, bu yükselişin uzun vadeli bir dönüş sinyali olup olmadığı kesinlik kazanmamış durumda.

Ripple’ın Asya’daki Genişleme Stratejisi

Ripple, blockchain tabanlı ödeme çözümleriyle uluslararası finans alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle Japonya’da SBI Ripple Asia iş birliğiyle, bölgedeki kurumsal benimsemeyi hızlandırmaya odaklanıyor. Tokyo’da 2026 yılı için planlanan etkinliklerde Ripple’ın Asya pazarındaki büyümesini destekleyecek yeni projeler gündeme gelmeye başladı.

Bir diğer önemli açıklamada, zincir üstü stabilcoin hacmindeki büyümeye dikkat çekildi. Stabilcoinlerin 2026 yılında 33 trilyon dolar hacmine ulaşabileceği öngörüsüne vurgu yapılarak, bu dijital varlıkların finansal ekosistemde temel bir rol üstleneceği belirtildi. Bu öngörü, stabilcoinlerin başlıca ödeme altyapısı olarak konumlanmasına zemin hazırlıyor.

XRP’de Fiyat Hareketleri ve Kısa Vadeli Görünüm

Fiyat tarafında XRP, 1,32 dolardan başlattığı yükselişle 1,38 dolara kadar tırmandı ve 1,325–1,33 dolar bandındaki direnç hattını güçlü şekilde geçti. Hareketin geç saatlerde gelen yoğun alımla hızlandığı ve kapanışa kadar sürdüğü görüldü. Şu an için XRP, 1,38 dolara yakın seviyelerde tutunuyor ve yeni bir yukarı hamleye başlamış değil.

Çıkışın en dikkat çekici yanı, artan işlem hacminin hareketin arkasında gerçek piyasası katılımı olduğunu göstermesi. Büyük yatırımcıların birikim yönlü hamleleri ve türev piyasalarında artan açık pozisyon miktarı, yükselişin arkasında güçlü bir pozisyon alma süreci yaşandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, XRP hâlen genel olarak düşüş yönlü bir kanal içinde hareket ediyor. Son yükselişin kalıcı bir trend dönüşüne işaret etmediği, fiyatın hâlâ daha geniş bir düşüş yapısı içinde seyrettiği gözleniyor.

Borsa yatırım fonlarından gerçekleşen çıkışlarla birlikte uzun vadeli yatırımcıların net bir görüş birliği oluşturmadığı dikkat çekiyor. Kısa vadede fiyatlarda toparlanma yaşansa da, uzun vadeli eğilim konusunda belirsizlik korunuyor.

Fiyatın 1,37 dolar üzerinde kalması durumunda yükseliş ivmesinin korunabileceği, 1,40–1,42 dolar aralığının ise asıl dayanıklılık testi olacağı ifade ediliyor. Yeniden 1,32–1,30 dolar altına gerileme yaşanması halinde ise, XRP’nin eski fiyat aralığına dönmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
