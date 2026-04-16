TAO, DOGE ve Bitcoin (BTC) grafiklerinde bilmeniz gerekenler

Bitcoin fiyatı haber akışına bağlı dalgalanmaya devam ederken Pakistan arabulucu rollerinin devam ettiğini açıkladı. Fed üyelerinin açıklamaları başladı ve genel olarak güncel durumu ele alıyorlar. Bitcoin 73.800 dolarda alıcı bulurken volatiliteyle birlikte hacim de artıyor. Peki analistlerin TAO, DOGE ve BTC için son tahminleri ne yönde?

TAO ve DOGE

TAO Coin fiyatı 9-10 Nisan tarihindeki haberlerle hızla düştü. İlk olarak Covenant AI ekibinin ayrılık sinyallerini kurucu Sam Dare’in “merkeziyetçilik tiyatrosu” suçlamalarıyla gördük. Ertesi gün resmi duyuru geldi ve ekip ellerindeki yaklaşık 10 milyon dolarlık (37.000 TAO) altcoini sattı. Fiyat bu haberle birlikte bir günde yaklaşık %18-%20 arası sert bir düşüş yaşadı. Düşüşün etkileri 240 dolar civarına kadar devam etti.

Covenant AI hem satış yaparak hem de Bittensor‘un kurucusu Jacob Steeves’i merkeziyetçilikle suçladığı için TAO grafiğini 2 kez bombalamış oldu. Ayrılan bu ekip, ağdaki en güçlü yapay zeka modellerinden bazılarını (özellikle SN3, Basilica ve Grail gibi alt ağlarda) yönetiyordu. Bu yüzden yatırımcılar projenin “içi boşalıyor” endişesine de kapıldı. Ancak Sherpa halen ümitli ve FUD çok güçlü olsa da 230 dolar civarındaki sıçramanın iyi bir fırsat olabileceğini söylüyor.

Haklı çıkarsa 260 ve 288 doların geri alınmasıyla kazançlar hızlanabilir ancak şimdilik Bittensor’da büyük bir değişiklik olmadığından Covenant AI ekibinin verdiği zararın telafini görmeden emin konuşmak zor.

TATrader_Alan takma isimli analist DOGE grafiğini bugünkü BTC düşüşünden önce paylaştı. Grafikte işaretli üç deneme mumuna dikkat çeken analist satıcı hâkimiyetinden alıcı gücüne Dogecoin grafiğinin evrildiğini savunuyor. Alçalan üçgende ikna edici kırılmanın gerçekleştiğini düşünen analist düşüş trendinin artık geride kaldığını savunuyor. DOGE onu haklı çıkarırsa birkaç ay içinde 0,2 dolara denemeler görülebilir.

Bitcoin (BTC)

Columbus0x takma isimli popüler analist aksi kanıtlanana kadar Bitcoin’in ayı piyasalarında olduğuna inanıyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan isim 80 bin dolar bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalama geri alınmadığı sürece böyle düşünmeye devam edecek. Dolayısıyla 75 bin dolardan güçlü bir sıçramayla 80 bin doların kazanılması ilk büyük sinyal olacak.