Nakamoto’un Nasdaq’ta kalmak için ters hisse bölünmesi planı

Bitcoin odaklı varlık yönetim şirketi Nakamoto, hisselerindeki büyük değer kaybı sonrası Nasdaq’ta listelenmeye devam edebilmek için ters hisse bölünmesi hazırlığı yapıyor. Şirketin ön başvuru belgelerine göre, hisselerin birleştirilerek pay adedinin azaltılması ve fiyatın artırılması planlanıyor. Buna göre, ters bölünme oranı 1’e 20 ile 1’e 50 arasında olacak şekilde gündeme taşındı. Nakamoto hisseleri son haftalarda 0,22 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu fiyat, 2025 Mayıs’ındaki zirveye oranla yaklaşık yüzde 99 değer kaybına işaret ediyor.

Hisse bölünmesiyle Nasdaq’ta kalma çabası

Ters hisse bölünmesi, şirketin toplam piyasa değerini değiştirmese de, hisse başına fiyatı artırarak Nasdaq’ın 1 dolar taban fiyat zorunluluğunu karşılamayı hedefliyor. Nasdaq, şirketlere belirli bir süre içinde hisse fiyatlarını 1 doların üstüne çıkarma şartı koyuyor. Aksi durumda borsadan çıkarılma riski devreye giriyor.

Ters bölünme örneğinde, küçük fiyatlı çok sayıda pay tek bir daha pahalı hisseye dönüştürülüyor. Örneğin, 20 adet 0,20 dolarlık hissenin birleştirilmesiyle elinde bir adet 4 dolarlık hisse kalan yatırımcıların toplam değeri değişmemiş oluyor. Nakamoto yönetimi, sahip olduğu Bitcoin varlıklarının yaklaşık yüzde 5’ini kısa süre önce satışa çıkardı ve elinde kalan BTC miktarını 5.058 adede çekti. Bu satış şirketin likidite yönetimi çerçevesinde gerçekleşti.

Yeni pay satışı ve geleceğe dönük planlar

Nakamoto, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu resmi belgelerde, mevcut yatırımcıların yeniden satışa sunabilmesi için 400 milyonun üzerinde pay kaydettirdi. Söz konusu işlem şirkete doğrudan yeni fon sağlamıyor ancak önemli miktarda satış baskısı oluşturabilir.

Şirketin ayrıca rafta bekleyen bir kayıt sistemiyle yaklaşık 7 milyar dolarlık menkul kıymet ihracı için başvurusu bulunuyor. Bunun dışında piyasaya, zaman içinde yeni payları hızlıca sunmaya imkan tanıyan ve toplamda yaklaşık 5 milyar dolara ulaşabilecek ek bir satış programı da mevcut. Söz konusu program şirketin taleplerine göre piyasaya anlık hisse ihraç edebilmesine olanak veriyor.

Bitcoin’i bilançosunda aktif olarak bulunduran ve nakit yönetimi stratejileri geliştiren Nakamoto, son dönemde dijital varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar nedeniyle ciddi bir baskı altında. Benzer biçimde, Strive Asset Management gibi diğer dijital varlık şirketleri de son dönemde ters hisse bölünmesine başvurmuştu.

Son aylarda özellikle Bitcoin fiyatının 70 bin dolara kadar gerilemesi, birçok dijital varlık şirketi hissesinde düşüş dalgası oluşturdu. Ekim ayında 126 bin doların üzerini gören spot bitcoin fiyatında yaşanan bu hızlı gerileme, özellikle halka açık kripto şirketlerinin piyasa değerlerinde önemli kayıplara yol açtı.

Hisselerinde yaşanan sert düşüşlere karşı alternatif finansman yöntemleri değerlendiren Nakamoto, gerek ters bölünme gerek farklı pay ihracı olanaklarıyla borsada yoluna devam etme arayışında. Son olarak, şirketin elindeki bitcoin varlıklarının ve uyguladığı likidite politikalarının gelecekte hisse performansı üzerinde etkili olması bekleniyor.