Kripto Para Hukuku

Japonya’da kripto paralar için finansal ürün düzenlemesi gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • Japonya kripto paraları finansal ürün olarak yasallaştırmayı ve cezaları artırmayı planlıyor.
  • Yeni düzenleme yatırımcı koruması ile piyasa gözetimi alanında köklü değişiklikler öngörüyor.
COINTURK
COINTURK

Japonya Bakanlar Kurulu, kripto paraların finansal ürün olarak sınıflandırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Bu gelişme, ülkedeki kripto para sektörüne yönelik yasal çerçevenin belirgin biçimde değişebileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kapsam ve yeni düzenleme ayrıntıları
2 Piyasa gözetimi ve yatırımcı koruması

Kapsam ve yeni düzenleme ayrıntıları

Tasarı, kripto paraları hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler için geçerli olan Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına dahil etmeyi amaçlıyor. Bu yasal çerçeve hâlihazırda Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ürünlerde ve diğer finansal piyasalarda kullanılıyor.

Yasa değişikliği parlamentoda kabul edilirse, yeni kuralların 2027 mali yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süreç, kripto para piyasasına yönelik denetim ve gözetimin artırılmasıyla sonuçlanabilir.

Teklif edilen değişikliklerle birlikte, kayıt olmadan faaliyet gösteren şirket veya bireylere yönelik cezai yaptırımlar ciddi ölçüde ağırlaştırılacak. Mevcut yasada üç yıl olan hapis cezası on yıla çıkarılırken, para cezası da 10 milyon yen seviyesine yükseltilecek.

Piyasa gözetimi ve yatırımcı koruması

Japonya’da finansal piyasaların denetiminden sorumlu olan Menkul Kıymetler ve Borsa Denetim Komisyonu’nun yetkileri genişletiliyor. Komisyon, kripto para piyasasının genel işleyişine yönelik daha etkin bir gözetim uygulayabilecek.

Mali Hizmetler Bakanı Satsuki Katayama, düzenlemeyle ilgili yaptığı basın açıklamasında düzenlemenin, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ve değişimlere karşı büyüme sermayesinin temini açısından yeni imkanlar sunabileceğini ifade etti. Katayama ayrıca piyasada şeffaflık ve adil rekabetin sağlanmasının yanı sıra yatırımcıların da korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Japonya, kripto paralara yönelik düzenlemelerde küresel düzeyde önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdiye kadar uygulanan kurallar, sektörde çeşitli standartların oluşturulmasını ve yatırımcı haklarının korunmasını ön plana çıkarmak üzere tasarlandı.

Öngörülen yeni yasa ile birlikte regülasyonun kapsamı genişlerken, piyasadaki aktörlerin uyum yükümlülüğü de artacak. Kripto para şirketlerinin yerel mevzuata göre yeniden pozisyon alması gerekebilir.

Düzenlemenin parlamentodan geçip geçmeyeceği, yasa tasarısının nihai şekli ve yürürlük tarihi yine ülke kamuoyunda yakından takip edilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
