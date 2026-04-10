Hong Kong’da ilk regüle stabilcoin lisansları HSBC ve Anchorpoint Financial’a verildi

Hong Kong Para Otoritesi, dijital para düzenlemesi kapsamında şehrin ilk iki regüle stabilcoin ihraç lisansını HSBC ve Anchorpoint Financial’a vererek yeni bir dönemin kapısını araladı. Anchorpoint Financial, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Standard Chartered öncülüğünde kurulan ve Animoca Brands’in de dahil olduğu bir konsorsiyum olarak faaliyet gösteriyor. HSBC ve Standard Chartered, halihazırda Hong Kong’da dolaşımdaki paraların önemli bölümünü basabilen köklü bankalar arasında bulunuyor.

Yeni lisanslarla başlayan süreç ve regülasyon koşulları

Hong Kong’da yürürlüğe giren ve global ölçekte en katı kimlik doğrulama standartları arasında sayılan düzenleme, banka destekli stabilcoin modellerinin hayata geçmesine zemin hazırlıyor. Yeni yasa gereğince, lisans alan stabilcoinler sadece kimliği onaylanan cüzdanlara aktarılabilecek. Ayrıca, 8.000 Hong Kong Doları ve üzerindeki transferlerde “seyahat kuralı” adı verilen ek raporlama şartı uygulanıyor.

Bu süreçte, stabilcoinin “akıllı sözleşmelerinde” regülasyona uyumlu şekilde, yalnızca kara listeye alınmamış veya onaylı cüzdanlara transfer yapılabilmesine olanak tanınacağı belirtiliyor. Böylece, örneğin ABD doları sabitli popüler tokenlar gibi sınırlandırmasız transferlerin önüne geçiliyor.

Hong Kong Para Otoritesi CEO’su Eddie Yue, kararın ardından yayımladığı açıklamada, regülasyona tabi stabilcoinlerin hayata geçirilmesiyle finansal işlemlerdeki mevcut sıkıntı noktalarına çözüm bulunabileceğini ve hem bireylere hem de şirketlere önemli katkılar sağlanabileceğini ifade etti.

Regülasyon kapsamındaki stabilcoin ihraççılarının planları doğrultusunda faaliyete geçmelerini, büyüme fırsatlarını keşfetmelerini ve riskleri dengeli şekilde yönetmelerini bekliyoruz. Böylece, dijital varlıkların Hong Kong’daki sağlıklı gelişimi desteklenmiş olacak.

Hong Kong’un tarihi para sistemiyle paralellikler ve yeni ekonomi vizyonu

HSBC ve Standard Chartered’ın Hong Kong’da banknot basma yetkisine sahip olması, şehirdeki para yönetiminin tarihsel köklerine dayanıyor. 1800’lü yıllardan bu yana özel bankaların para arzında önemli rol oynadığı Hong Kong’da, stabilcoin adımıyla bu yapı, artık blokzincir temelli “dijital para” dönemine taşınıyor.

Para otoritesinin değerlendirdiği toplam 36 başvurudan yalnızca iki tanesinin kabul edilmesi, risk yönetimi ve rezerv kalitesine verilen önemin göstergesi oldu. Ayrıca, yapılan düzenlemeler doğrultusunda, şehrin perakende kullanıma odaklı “merkez bankası dijital parası” girişimine de öncelik verilmiyor. Ekim ayında tamamlanan pilot çalışmanın perakende uygulamalar açısından zayıf sonuç vermesiyle birlikte, bankalar eliyle yürütülen stabilcoin projesi ön plana çıktı.

Standard Chartered CEO’su Bill Winters, Hong Kong’da stabilcoin ve tokenleştirilmiş mevduatların dijital ticaretin yeni altyapısını oluşturabileceği ve sınır ötesi işlemlerde kullanılabilecek yeni bir ödeme aracı sağlayabileceği görüşünü paylaşmıştı.

Stabilcoin piyasasının yaklaşık 310 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda olduğu ve piyasa değeri anlamında önde gelen tüm stabilcoin’lerin dolar sabitli olduğu biliniyor. Buna karşılık, avro ya da yen gibi diğer para birimlerine endeksli stabilcoinler üst sıralarda kendine yer bulamıyor.

Hong Kong yönetimi, regüle edilen ve bankalar tarafından çıkarılan Hong Kong Doları sabitli stabilcoin’lerin bölgesel ticaret işlemlerinde kullanılmasını hedefliyor. Ancak, dolar dışındaki bir para birimini baz alan stabilcoinin, güçlü bir ağ etkisi yaratıp oluşturamayacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.