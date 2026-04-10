CoinDCX adıyla kurulan Sahte sistem milyonluk kayba yol açtı

Kripto para piyasasında sıkça teknoloji odaklı riskler konuşulsa da, bazı tehditler oldukça basit yöntemlerle ortaya çıkabiliyor. Gerçek platformları birebir taklit eden sahte internet siteleri, kullanıcıları yanıltarak ciddi finansal kayıplara yol açabiliyor. CoinDCX adı kullanılarak gerçekleştirilen son olay, bu tür dolandırıcılıkların ne kadar etkili olabildiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Sahte site üzerinden kurulan dolandırıcılık ağı

Olay, Hindistan’da yaşayan 42 yaşındaki bir sigorta danışmanının yaptığı şikayetle başladı. Şikayette yaklaşık 7,16 milyon rupi kayıp yaşandığı ifade edildi. Mağdur, yatırım fırsatı sunduğunu düşündüğü CoinDCX ile iletişim kurduğunu zannetti. Bu süreçte kendisine aylık yüzde 10 ile yüzde 12 arasında getiri vadeden teklifler sunuldu.

Dolandırıcılığın merkezinde coindcx pro adlı sahte bir internet sitesinin yer aldığı ortaya çıktı. Görsel olarak gerçek platforma oldukça benzeyen bu site, kullanıcıyı yanıltarak işlem yapmaya yönlendirdi. Sahte alan adlarının küçük harf değişiklikleri veya ek kelimelerle oluşturulması, bu tür dolandırıcılıkların en yaygın yöntemleri arasında yer alıyor.

Dolandırıcılar yalnızca bir internet sitesiyle sınırlı kalmadı. Telegram kanalları ve sosyal medya hesapları da devreye alınarak kapsamlı bir sahte ekosistem oluşturuldu. Bu yapı, kullanıcıya gerçek bir platformla etkileşimde olduğu izlenimini verdi ve güven duygusunu pekiştirdi.

CoinDCX tarafından yapılan açıklamalarda, olayla ilgili herhangi bir işlemin platform altyapısı üzerinden gerçekleşmediği vurgulandı.

Şirket, bu olayla bağlantılı hiçbir fonun kendi sistemlerinden geçmediğini ve dolandırıcılığın platform dışı unsurlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Hukuki süreç ve ortaya çıkan sonuçlar

Şikayet sürecinin ilerlemesiyle birlikte olay farklı bir boyut kazandı. CoinDCX’in kurucu ortakları Sumit Gupta ve Neeraj Khandelwal hakkında işlem başlatıldı ve kısa süreli gözaltı süreci yaşandı. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında durumun bir kimlik taklidi vakası olduğu anlaşıldı.

Dosyanın mahkemeye taşınmasının ardından, Thane sulh ceza mahkemesi kurucu ortaklar hakkında ilk bakışta suç unsuru bulunmadığına hükmetti ve kefaletle serbest bırakılmalarına karar verdi. Mahkeme, mağdurun şirket yöneticileriyle doğrudan bir temas kurmadığını da kayda geçirdi.

CoinDCX, Nisan 2024 ile Ocak 2026 arasında platformunu taklit eden 1.200’den fazla sahte site tespit ettiğini açıkladı. Bu durum, dolandırıcıların bu yöntemi sistematik ve ölçeklenebilir bir strateji olarak kullandığını ortaya koyuyor.

Olayın ardından şirket, dolandırıcılıkla mücadele ve kullanıcı farkındalığını artırmaya yönelik 100 crore rupi büyüklüğünde Digital Suraksha Network adlı bir girişim başlattığını duyurdu. Bu kapsamda yapay zeka destekli destek hatları, veri paylaşım altyapıları ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği gibi adımlar planlanıyor.

Uzmanlar, özellikle yüksek ve sabit getiri vaatlerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Kullanıcıların işlem yaptıkları platformların alan adlarını doğrulaması ve resmi kanallar dışında yapılan yönlendirmelere karşı temkinli davranması kritik önem taşıyor.