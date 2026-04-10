Kayıt Banner
Kripto Para

10 nisan trader günlüğü: gözler jeopolitik riskler ve verilerde

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin dar bantta sıkışırken piyasalar güçlü bir kırılım için tetikleyici arıyor.
  • Jeopolitik gelişmeler ve ABD verileri kısa vadeli yönü belirleyecek ana faktörler.
  • Altın ve kripto tarafında uzun vadeli beklentiler temkinli iyimserliğini koruyor.
10 Nisan itibarıyla piyasalarda yön arayışı devam ederken, kripto varlıklar, emtia fiyatları ve makro beklentiler büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere ve ABD verilerine odaklandı. Özellikle ABD-İran hattındaki temaslar ve Orta Doğu’daki gerilim, hem Bitcoin hem de altın tarafında belirleyici unsurlar arasında öne çıkıyor.

Bitcoin dar bantta sıkıştı, kritik kırılım bekleniyor

Bitcoin son günlerde yaklaşık %7’lik yükselişine rağmen 72.000 dolar seviyesinde ivme kaybederken, fiyatın 63.000 – 75.000 dolar aralığında sıkıştığı görülüyor. Teknik göstergeler, özellikle Bollinger bantlarının daralması, piyasada sert bir kırılım ihtimaline işaret ediyor. Analistlere göre 75.000 dolar üzeri bir hareket short pozisyonları tetikleyerek yükselişi hızlandırabilir.

Opsiyon piyasasında ise temkinli iyimserlik dikkat çekiyor. Kurumsal yatırımcılar 80.000 dolar hedefli call opsiyonlarına yönelirken, downside risklere karşı put talebi de güçlü kalmayı sürdürüyor. Bu durum piyasanın halen net bir yön konusunda ikna olmadığını gösteriyor.

Makro gündem: enflasyon ve Fed belirsizliği

Piyasalar bugün TSI ile 15:30 da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Mart ayı TÜFE’sinin enerji fiyatları etkisiyle %3’ün üzerine çıkması beklenirken, çekirdek enflasyonun beklentileri aşması durumunda Fed’in daha sıkı duruşunu koruyabileceği değerlendiriliyor.

Forex analistlerine göre piyasalar kısa vadede verileri ikinci planda bırakabilir. Asıl belirleyici unsurun ABD-İran görüşmelerinden çıkacak sonuç olacağı düşünülüyor. Fed tarafında ise yıl sonuna kadar sınırlı faiz indirimi beklentisi korunurken, 2026 için net bir yön fiyatlanmış değil.

Jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında

Orta Doğu’daki diplomatik trafik hız kazanmış durumda. Lübnan-İsrail görüşmelerinin ABD-İran temasları öncesinde yapılacak olması dikkat çekerken, hafta sonu Pakistan’da gerçekleşmesi beklenen ABD-İran görüşmeleri kritik bir eşik olarak görülüyor.

İran tarafı görüşmeler için 10 maddelik bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtirken, diplomasiye açık olduklarını ancak baskı temelli müzakereleri kabul etmeyeceklerini vurguladı. Olası bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nda normalleşme senaryosu, risk iştahını artırarak Bitcoin başta olmak üzere piyasalarda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

Altın için uzun vadeli iyimserlik korunuyor

Küresel bankalar ise altın tarafında uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürüyor. ANZ ve Goldman Sachs analistleri, merkez bankası alımları, jeopolitik riskler ve olası faiz indirimlerinin altını destekleyeceğini belirtiyor.

Yıl sonu için 5.400 – 5.800 dolar aralığında hedefler konuşulurken, merkez bankalarının altın talebinin 2026’ya kadar güçlü kalacağı öngörülüyor.

On-chain ve kurumsal cephede dikkat çeken hareketler

On-chain veriler tarafında Bhutan bağlantılı bir adresin 250 BTC transfer etmesi dikkat çekerken, OTC piyasasında bir yatırımcının erken satış nedeniyle yaklaşık 870.000 dolarlık potansiyel kazancı kaçırdığı görüldü. Bu durum volatil piyasada zamanlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kurumsal cephede ise MicroStrategy için fiyat hedefi aşağı yönlü revize edildi. TD Cowen, Bitcoin beklentilerindeki düşüş nedeniyle hedef fiyatı aşağı çekerken, uzun vadeli yatırım tezinin sürdüğünü belirtti.

Genel görünüm: belirsizlik hakim, tetikleyici bekleniyor

Genel olarak piyasalar düşük volatilite ve yüksek belirsizlik arasında sıkışmış durumda. Hem makro veriler hem de jeopolitik gelişmeler kısa vadede yön tayini için kritik olacak. Özellikle hafta sonu gerçekleşecek görüşmeler, önümüzdeki haftanın fiyat hareketleri açısından belirleyici olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı CoinDCX adıyla kurulan Sahte sistem milyonluk kayba yol açtı
Bir Sonraki Yazı Hafta bitiyor, kripto paraları ne bekliyor? 6-10 Nisan değerlendirmesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hafta bitiyor, kripto paraları ne bekliyor? 6-10 Nisan değerlendirmesi
Kripto Para
CoinDCX adıyla kurulan Sahte sistem milyonluk kayba yol açtı
Güvenlik
Hong Kong’da ilk regüle stabilcoin lisansları HSBC ve Anchorpoint Financial’a verildi
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Japonya’da kripto paralar için finansal ürün düzenlemesi gündemde
Kripto Para Hukuku
Nakamoto’un Nasdaq’ta kalmak için ters hisse bölünmesi planı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?