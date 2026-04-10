Hafta bitiyor, kripto paraları ne bekliyor? 6-10 Nisan değerlendirmesi

  • QCP: Kripto para birimleri için durum oldukça net. Ham petrol fiyatları düşer ve reel getiriler azalırsa, BTC kurumsal destekle yükselişini sürdürebilir.
  • QCP: Enerji riskleri yeniden tırmanırsa, dijital varlıklar yüksek beta makro risk rolüne geri dönecektir.
  • Ateşkesin devamı, petrolün düşüşü, faiz indirim beklentilerinin yeniden canlanması şart.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada kilit ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına dakikalar kalmıştı. BTC 72 bin dolar üzerinde ve altcoinler ateşkes devam ettiği için toparlandı. Sevinmek için erken çünkü Cumartesi itibariyle müzakere masası kurulacak ve buradan gelen haberler volatilite doğurmaya devam edecek.

Kripto paralar 6-10 Nisan

Haftaya stagflasyon şokunun fiyatlanmasıyla başladık ve Çarşamba günü 01:30’da Trump ateşkes duyurusu yapana kadar yatırımcılar diken üstündeydi. Petrol grafiğindeki dalgalanma kripto paraları ve faiz görünümünü sürekli olarak değiştirdi. Enflasyonist baskı tamamen ortadan kalmasa da durumun daha da kötüleşme ihtimali ABD-İran ateşkesi sayesinde önemli ölçüde törpülendi.

111 doların üzerinde haftaya başlayan Brent petrol hafta ortasında %13 düştü. Ancak Hürmüz Boğazından geçişlerin tam kapasite açılmaması, körfez ülkelerinin üretim kapasitesinin eski haline dönmesinin zaman alacak olması nedeniyle petrol 98 dolara tırmandı. Savaş endişesi tamamen ortadan kalkmadı ve ABD büyüme verilerinin zayıflaması risk piyasaları üzerindeki baskının devamını sağlıyor.

QCP Capital bugünkü değerlendirmesinde şunları yazdı;

“Çarşamba günü 2 yıllık faiz %3,72, 10 yıllık faiz ise %4,25 seviyesindeydi, ancak Cuma gününe kadar sırasıyla yaklaşık %3,78 ve %4,30 seviyelerine geri çekildi. Aylık %0,37 ile sabit kalan ABD çekirdek PCE ve hala kırılgan enerji ortamı, Fed’i bekleme pozisyonunda tutarken, büyüme ivmesi ise yeniden şahin bir fiyatlandırmayı haklı çıkarmak için çok zayıf kaldı. Sonuç, ikna edici bir hareket değil, aralık içinde kalma pozisyonuydu.

ABD vadeli işlemleri ve döngüsel hisse senetleri, ateşkes haberleri üzerine başlangıçta toparlandı, ancak yatırımcılar Hürmüz Boğazı’ndaki geçişin yeniden açılmasının diplomatik çerçevelemeden daha önemli olduğunu fark edince yükseliş zayıfladı. Sektör liderliği dar kaldı; teknoloji ve yapay zeka daha iyi performans gösterirken, enerjiye duyarlı ve ulaşıma bağlı pozisyonlar ham petrole bağlı kaldı.”

Şimdi ne olacak?

Bitcoin, Pazartesi günü 67.500 dolardan Cuma günü 72.200 dolara yükseldi; en keskin hareket, ateşkesin tetiklediği ani ralliydi. ETH de 2.200 doları geri aldığından iştah geri dönüyor. Üstelik Morgan Stanley’in MSBT ETF’sinin piyasaya sürülmesi bu hafta yatırımcılara moral verdi. BTC ETF’lerine bu hafta yaklaşık 576,5 milyon dolarlık giriş olurken, geçen haftaya göre önemli ölçüde toparlanma önemli.

“Görünürde, kurumsal pozisyonlar, riski doğrudan kucaklamaktan ziyade temkinli bir yükseliş eğilimini yansıtmaya devam ediyor. IBIT opsiyonları, Mayıs 45 call opsiyonunda sürdürülebilir açık pozisyon gösterdi ve hafta boyunca 80.000’den fazla sözleşme seviyesini korurken, put opsiyonları ve uzun vadeli koruma yoluyla aşağı yönlü hedging devam etti. Bu kombinasyon, piyasanın yükselişe katıldığını, ancak hedging’den vazgeçmediğini yansıtıyor.” – QCP Capital

Önümüzde dikkat edeceğimiz birkaç önemli faktör kriptonun yönünü çizecek.

  • Ateşkes devam edecek mi?
  • Ateşkese inanç artarken kriptoya sermaye akışı nasıl değişecek?
  • Petrol fiyatları yeni diplere ilerleyecek mi?
  • Faiz beklentilerinde güçlü bir yeniden fiyatlama görecek miyiz?

Hali hazırda piyasalar bu yıl faiz indirimini kesin görmüyor ve bu değişmeli.

“ABD TÜFE, ABD-İran görüşmelerinin devamı ve BoJ’dan gelen sinyaller, piyasanın temel kırılma noktaları olan enerji, enflasyon ve politika güvenilirliği üzerinde doğrudan etki ettikleri için önem arz edecektir. Kripto para birimleri için durum oldukça net. Ham petrol fiyatları düşer ve reel getiriler azalırsa, BTC kurumsal destekle yükselişini sürdürebilir. Enerji riskleri yeniden tırmanırsa, dijital varlıklar yüksek beta makro risk rolüne geri dönecektir.” – QCP Capital

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
