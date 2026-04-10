Ekonomi

Son Dakika: 10 Nisan ABD enflasyon raporu yayınlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Enflasyon Açıklanan: %3,3 (Beklenti: %3,4 Önceki: %2,4)
  • ABD Çekirdek Enflasyonu Açıklanan: %2,6 (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,5)
  • Enflasyondaki artış petrol grafiğiyle direkt bağlantılı olduğundan ateşkesin uzun vadeli barışa dönüşmesiyle enflasyon grafiği de hızla tersine dönebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerini görmek için en önemli gün bugün ve rapor biraz önce açıklandı. Eğer enflasyon raporundan önce ateşkes olmasaydı bambaşka bir senaryo yaşayabilirdik. Neyse ki yarın itibariyle müzakereler başlıyor ve çeşitli pürüzlere rağmen ateşkes devam ediyor.

ABD verileri son dakika

Bu rapor kripto paralar için çok önemli çünkü Fed’in faiz indirimlerine devam edebilmesi için enflasyonda orta ve uzun vadeli artış görülmemeli. Ateşkes sağlanmadan önce petrol fiyatındaki artış ve gübre gibi birçok ürünün arz sorunları nedeniyle (Hürmüz Boğazı kapalı) küresel ölçekte enflasyonda kalıcı sıçramadan endişe ediliyordu. BU durum da Fed’in 2026’da faiz “ARTIRIMI” yapma ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlanmasına neden olmuştu.

Neyse ki Çarşamba günü TSİ 01:30’da ateşkes sağlandı. Biraz önce açıklanan raporun detayları şöyle;

Beklentiye yakın ölçüde artış yaşayan enflasyon petrol fiyatındaki yükselişi yansıtıyor. 2022’den bu yana ilk defa ABD’de benzinin galonu 4 doları aştı ve bazı bölgelerde rakam daha da yüksek. Enflasyondaki artış petrol grafiğiyle direkt bağlantılı olduğundan ateşkesin uzun vadeli barışa dönüşmesiyle enflasyon grafiği de hızla tersine dönebilir. Şimdilik kripto paralar için kötünün iyisi bir tablo var. Yarın ABD müzakerenin ilk günü ve gelecek haberler önemli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed 2026’da faiz indirecek mi? Petrol düşüşü son enflasyon raporu için ne anlama geliyor?

Son Dakika: Takvim şekilleniyor, müzakere toplantı tarihleri ve kripto paralar

Son Dakika: 9 Nisan ABD verileri açıklandı, kripto paralar için kritik 24 saat başladı

Son Dakika: Mart Fed Toplantı Tutanakları yayınlandı

ABD piyasaları ve kripto paralarda son durum, Trump’ın yeni açıklaması

Ateşkes sonrası kripto paralar için görünüm nasıl değişti?

Son Dakika: Trump kabul etti İran ile ateşkes tamam, kripto paralar yükselişe geçti

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Fed 2026’da faiz indirecek mi? Petrol düşüşü son enflasyon raporu için ne anlama geliyor?
Binance çalışanlarına Orta Doğu’daki gelişmeler sonrası geçici taşınma seçeneği sundu
ABD’de mart ayı enflasyonu beklentilere paralel arttı, Bitcoin fiyatı yükseldi
Hafta bitiyor, kripto paraları ne bekliyor? 6-10 Nisan değerlendirmesi
10 nisan trader günlüğü: gözler jeopolitik riskler ve verilerde
