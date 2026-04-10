Son Dakika: 10 Nisan ABD enflasyon raporu yayınlandı

Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerini görmek için en önemli gün bugün ve rapor biraz önce açıklandı. Eğer enflasyon raporundan önce ateşkes olmasaydı bambaşka bir senaryo yaşayabilirdik. Neyse ki yarın itibariyle müzakereler başlıyor ve çeşitli pürüzlere rağmen ateşkes devam ediyor.

ABD verileri son dakika

Bu rapor kripto paralar için çok önemli çünkü Fed’in faiz indirimlerine devam edebilmesi için enflasyonda orta ve uzun vadeli artış görülmemeli. Ateşkes sağlanmadan önce petrol fiyatındaki artış ve gübre gibi birçok ürünün arz sorunları nedeniyle (Hürmüz Boğazı kapalı) küresel ölçekte enflasyonda kalıcı sıçramadan endişe ediliyordu. BU durum da Fed’in 2026’da faiz “ARTIRIMI” yapma ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlanmasına neden olmuştu.

Neyse ki Çarşamba günü TSİ 01:30’da ateşkes sağlandı. Biraz önce açıklanan raporun detayları şöyle;

ABD Enflasyon Açıklanan: %3,3 (Beklenti: %3,4 Önceki: %2,4)

ABD Çekirdek Enflasyonu Açıklanan: %2,6 (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,5)

Beklentiye yakın ölçüde artış yaşayan enflasyon petrol fiyatındaki yükselişi yansıtıyor. 2022’den bu yana ilk defa ABD’de benzinin galonu 4 doları aştı ve bazı bölgelerde rakam daha da yüksek. Enflasyondaki artış petrol grafiğiyle direkt bağlantılı olduğundan ateşkesin uzun vadeli barışa dönüşmesiyle enflasyon grafiği de hızla tersine dönebilir. Şimdilik kripto paralar için kötünün iyisi bir tablo var. Yarın ABD müzakerenin ilk günü ve gelecek haberler önemli.