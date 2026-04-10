ABD’de mart ayı enflasyonu beklentilere paralel arttı, Bitcoin fiyatı yükseldi

Mart ayında ABD enflasyonu, beklenen şekilde hız kazandı. Enerji fiyatlarındaki artışın özellikle Orta Doğu’daki çatışmalarla bağlantılı olduğu aktarıldı. Temel enflasyon olarak bilinen ve enerji ile gıda harcamalarını dışarıda bırakan göstergede ise genel öngörülere kıyasla daha yavaş bir yükseliş izlendi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun cuma günü açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 0,9 yükseldi. Ekonomistlerin tahminleri de yüzde 0,9 seviyesindeydi. Şubat ayında TÜFE artışı yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek enflasyon tahminlerin altında kaldı

Yıllık bazda bakıldığında TÜFE, martta yüzde 3,3 artarak hem beklentilerle hem de şubat ayındaki yüzde 2,4’lük seviyeden daha yukarıda gerçekleşti. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise mart ayında yüzde 0,2 yükseldi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 0,3’lük tahmininin gerisinde kaldı. Şubat ayındaki çekirdek enflasyon da yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Çekirdek enflasyonun yıllık değişimi ise mart itibarıyla yüzde 2,6 olarak açıklandı. Ekonomik tahminlerde bu oranın yüzde 2,7 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki ayda yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,5 düzeyindeydi.

Bitcoin fiyatı ve piyasa politikalarına yansıma

Enflasyon verisinin açıklanmasından önce Bitcoin, 72.000 dolar bandında dar bir aralıkta işlem görüyordu. Verilerin ardından Bitcoin fiyatı 72.400 dolara kadar tırmandı. Kripto para piyasaları, ABD’de açıklanan makroekonomik göstergelere karşı hassas bir seyir izlemeye devam ediyor.

Son haftalarda İran’daki savaş ortamı nedeniyle enerji ve özellikle petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Bu durum, piyasa beklentilerinde de değişikliğe yol açtı. Daha önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği öngörülürken, son gelişmeler faiz artışlarının da gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Ancak mart enflasyonunun ardından piyasalar, Fed’in mevcut para politikasında bir değişiklik beklememeye başladı.

CME FedWatch aracı üzerinden yapılan piyasa değerlendirmelerine göre, nisan ayı sonunda gerçekleşecek Fed toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimali yüzde 99 seviyesinde. Haziran toplantısı için ise bu olasılık yüzde 97 olarak hesaplandı.