Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

ABD’de mart ayı enflasyonu beklentilere paralel arttı, Bitcoin fiyatı yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD’de martta hem manşet hem de çekirdek enflasyon verileri beklentilere yakın seviyede açıklandı.
  • Veriler sonrası Bitcoin yükselişe geçerken, piyasalar Fed’in para politikasında değişiklik beklemiyor.
Mart ayında ABD enflasyonu, beklenen şekilde hız kazandı. Enerji fiyatlarındaki artışın özellikle Orta Doğu’daki çatışmalarla bağlantılı olduğu aktarıldı. Temel enflasyon olarak bilinen ve enerji ile gıda harcamalarını dışarıda bırakan göstergede ise genel öngörülere kıyasla daha yavaş bir yükseliş izlendi.

İçindekiler
1 Çekirdek enflasyon tahminlerin altında kaldı
2 Bitcoin fiyatı ve piyasa politikalarına yansıma

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun cuma günü açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 0,9 yükseldi. Ekonomistlerin tahminleri de yüzde 0,9 seviyesindeydi. Şubat ayında TÜFE artışı yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek enflasyon tahminlerin altında kaldı

Yıllık bazda bakıldığında TÜFE, martta yüzde 3,3 artarak hem beklentilerle hem de şubat ayındaki yüzde 2,4’lük seviyeden daha yukarıda gerçekleşti. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise mart ayında yüzde 0,2 yükseldi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 0,3’lük tahmininin gerisinde kaldı. Şubat ayındaki çekirdek enflasyon da yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Çekirdek enflasyonun yıllık değişimi ise mart itibarıyla yüzde 2,6 olarak açıklandı. Ekonomik tahminlerde bu oranın yüzde 2,7 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki ayda yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,5 düzeyindeydi.

Bitcoin fiyatı ve piyasa politikalarına yansıma

Enflasyon verisinin açıklanmasından önce Bitcoin, 72.000 dolar bandında dar bir aralıkta işlem görüyordu. Verilerin ardından Bitcoin fiyatı 72.400 dolara kadar tırmandı. Kripto para piyasaları, ABD’de açıklanan makroekonomik göstergelere karşı hassas bir seyir izlemeye devam ediyor.

Son haftalarda İran’daki savaş ortamı nedeniyle enerji ve özellikle petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Bu durum, piyasa beklentilerinde de değişikliğe yol açtı. Daha önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği öngörülürken, son gelişmeler faiz artışlarının da gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Ancak mart enflasyonunun ardından piyasalar, Fed’in mevcut para politikasında bir değişiklik beklememeye başladı.

CME FedWatch aracı üzerinden yapılan piyasa değerlendirmelerine göre, nisan ayı sonunda gerçekleşecek Fed toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimali yüzde 99 seviyesinde. Haziran toplantısı için ise bu olasılık yüzde 97 olarak hesaplandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: 10 Nisan ABD enflasyon raporu yayınlandı
Bir Sonraki Yazı Binance çalışanlarına Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası geçici taşınma seçeneği sundu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ekonomi Kripto Para
Kripto Para
Ekonomi
Kripto Para
Kripto Para
Lost your password?