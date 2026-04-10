Binance çalışanlarına Orta Doğu’daki gelişmeler sonrası geçici taşınma seçeneği sundu

  • Binance, BAE’deki çalışanlarına güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak farklı şehirlere taşınma olanağı sundu.
  • Orta Doğu’daki çatışmalar, bölgedeki büyük kripto ve iş etkinliklerinin ertelenmesine ve iptaline yol açtı.
Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) çalışanlarına, bölgedeki güvenlik endişelerine karşılık olarak Hong Kong, Tokyo, Kuala Lumpur ve Bangkok’a geçici taşınma imkanı tanıdı. Şirket, bu teklifin ihtiyati bir önlem olarak ve çalışanların esenliğini gözeterek hazırlandığını aktardı.

Çalışanlara esneklik tanındı

Binance’in sözcüsü, son dönemde artan bölgesel gerginliklere dikkat çekerek personele geçici taşınma seçeneğinin sunulduğunu belirtti. Şirketin açıklamalarına göre, uzaktan çalışmayı önceleyen bir yapıya sahip olan Binance, operasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmayacağının altını çiziyor.

“Son dönemde artan bölgesel gerginlikler nedeniyle, çalışanlarımıza geçici taşınma imkanı sunduk. Bu sayede belirsizlikler döneminde esneklik ve destek sağlamayı hedefledik,” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BAE’deki operasyonların kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi ve birçok çalışanın bölgede kalmayı seçtiği vurgulandı. Binance yönetimi, BAE’yi stratejik bir merkez olarak konumlandırmaya devam ediyor.

Bölgesel çatışmalar iş dünyasını etkiliyor

Yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmalar sonucu BAE’de iş hayatında ciddi aksaklıklar yaşanırken, ülkede çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 8 Nisan’da da dahil olmak üzere son dönemde yüzlerce saldırı püskürtüldü.

Orta Doğu’daki mevcut kriz, yalnızca kripto ekosistemini değil, genel iş ve spor etkinliklerini de etkisi altına aldı. Büyük kripto para konferanslarından TOKEN2049 Dubai, organizasyonun güvenliği ve ulaşım sorunları nedeniyle 2027 yılına ertelendi. Benzer şekilde önemli bir buluşma olan TON Gateway de iptal edildi.

Bu gelişmeler dışında, Dubai Uluslararası Yat Fuarı ile Middle East Energy Dubai gibi fuarların da tarihleri ertelendi. Ayrıca Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki Formula 1 yarışlarının, kripto sponsorluğu potansiyeli taşımasına rağmen iptal edilmesi planlanıyor.

Küresel çapta 1.000’e yakın çalışanı ile kripto sektöründe önemli bir oyuncu olan Binance, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini BAE’de bulunduruyor. Son olarak Aralık ayında Abu Dhabi Global Market (ADGM), Binance’in platformunu kendi düzenleyici çerçevesine dahil ettiğini açıklamıştı. Bu adım, şirketin resmî olarak BAE’deki varlığını güçlendirmesi bakımından dikkat çekti.

Binance’in merkeziyle ilgili belirsizlikler sürse de, Abu Dabi ofisinin şirketin uluslararası süreçlerine kritik bir destek sağladığı biliniyor. Ancak global merkezin kesin olarak nerede bulunduğu kamuoyuna açıkça belirtilmedi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed 2026’da faiz indirecek mi? Petrol düşüşü son enflasyon raporu için ne anlama geliyor?

ABD’de mart ayı enflasyonu beklentilere paralel arttı, Bitcoin fiyatı yükseldi

Hafta bitiyor, kripto paraları ne bekliyor? 6-10 Nisan değerlendirmesi

10 nisan trader günlüğü: gözler jeopolitik riskler ve verilerde

Nakamoto’un Nasdaq’ta kalmak için ters hisse bölünmesi planı

CZ kripto ve blockchain için 2030 vizyonunu paylaştı, görünmez altyapı dönemi öne çıkıyor

XRP’de hızlı yükseliş sonrası dengelenme çabası öne çıktı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD’de mart ayı enflasyonu beklentilere paralel arttı, Bitcoin fiyatı yükseldi
Bir Sonraki Yazı Fed 2026’da faiz indirecek mi? Petrol düşüşü son enflasyon raporu için ne anlama geliyor?
Fed 2026’da faiz indirecek mi? Petrol düşüşü son enflasyon raporu için ne anlama geliyor?
Ekonomi Kripto Para
ABD’de mart ayı enflasyonu beklentilere paralel arttı, Bitcoin fiyatı yükseldi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: 10 Nisan ABD enflasyon raporu yayınlandı
Ekonomi
Hafta bitiyor, kripto paraları ne bekliyor? 6-10 Nisan değerlendirmesi
Kripto Para
10 nisan trader günlüğü: gözler jeopolitik riskler ve verilerde
Kripto Para
