Binance çalışanlarına Orta Doğu’daki gelişmeler sonrası geçici taşınma seçeneği sundu

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) çalışanlarına, bölgedeki güvenlik endişelerine karşılık olarak Hong Kong, Tokyo, Kuala Lumpur ve Bangkok’a geçici taşınma imkanı tanıdı. Şirket, bu teklifin ihtiyati bir önlem olarak ve çalışanların esenliğini gözeterek hazırlandığını aktardı.

Çalışanlara esneklik tanındı

Binance’in sözcüsü, son dönemde artan bölgesel gerginliklere dikkat çekerek personele geçici taşınma seçeneğinin sunulduğunu belirtti. Şirketin açıklamalarına göre, uzaktan çalışmayı önceleyen bir yapıya sahip olan Binance, operasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmayacağının altını çiziyor.

“Son dönemde artan bölgesel gerginlikler nedeniyle, çalışanlarımıza geçici taşınma imkanı sunduk. Bu sayede belirsizlikler döneminde esneklik ve destek sağlamayı hedefledik,” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BAE’deki operasyonların kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi ve birçok çalışanın bölgede kalmayı seçtiği vurgulandı. Binance yönetimi, BAE’yi stratejik bir merkez olarak konumlandırmaya devam ediyor.

Bölgesel çatışmalar iş dünyasını etkiliyor

Yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmalar sonucu BAE’de iş hayatında ciddi aksaklıklar yaşanırken, ülkede çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 8 Nisan’da da dahil olmak üzere son dönemde yüzlerce saldırı püskürtüldü.

Orta Doğu’daki mevcut kriz, yalnızca kripto ekosistemini değil, genel iş ve spor etkinliklerini de etkisi altına aldı. Büyük kripto para konferanslarından TOKEN2049 Dubai, organizasyonun güvenliği ve ulaşım sorunları nedeniyle 2027 yılına ertelendi. Benzer şekilde önemli bir buluşma olan TON Gateway de iptal edildi.

Bu gelişmeler dışında, Dubai Uluslararası Yat Fuarı ile Middle East Energy Dubai gibi fuarların da tarihleri ertelendi. Ayrıca Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki Formula 1 yarışlarının, kripto sponsorluğu potansiyeli taşımasına rağmen iptal edilmesi planlanıyor.

Küresel çapta 1.000’e yakın çalışanı ile kripto sektöründe önemli bir oyuncu olan Binance, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini BAE’de bulunduruyor. Son olarak Aralık ayında Abu Dhabi Global Market (ADGM), Binance’in platformunu kendi düzenleyici çerçevesine dahil ettiğini açıklamıştı. Bu adım, şirketin resmî olarak BAE’deki varlığını güçlendirmesi bakımından dikkat çekti.

Binance’in merkeziyle ilgili belirsizlikler sürse de, Abu Dabi ofisinin şirketin uluslararası süreçlerine kritik bir destek sağladığı biliniyor. Ancak global merkezin kesin olarak nerede bulunduğu kamuoyuna açıkça belirtilmedi.