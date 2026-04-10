Fed 2026’da faiz indirecek mi? Petrol düşüşü son enflasyon raporu için ne anlama geliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Şu anki verilerde yıllık enflasyon %3,3'e yükselmiş durumda. Fed'in faiz indirmesi için bu yıllık rakamın yeniden %2,5 ve altına doğru inmesi şart.
  • Petrolün 103 doların altında kalması enflasyondaki artışı yavaşlatır ancak dolaylı etkileri nedeniyle devamını engelleyemez. Eğer petrol 73 doların altına sabitlenirse ve istihdamdaki zayıflıkla 25bp faiz indirimi olabilir.
  • Mart ayındaki gibi ani sıçramalar Fed'i "bekle ve gör" modunda tutarak faiz indirimlerini ötelemesine neden olur. baz etkisi ve yıllık verilerin dengelenmesi için %2,5 önemli bir eşik.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Petrol fiyatı düştü ancak Mart ayı enflasyonu için değişen bir şey olmadı çünkü ateşkes bu hafta sağlandı. Enerji fiyatları geçen ayın enflasyonunu etkileyen en önemli kalemdi ve yıllık enflasyon yaklaşık %1 arttı. Peki Mart ayına göre daha düşük seviyelere gerileyen enflasyon Nisan ayı için nasıl bir fayda sağlayacak? Fed bu ay faizleri indirecek mi?

İçindekiler
1 Enflasyon raporunun detayları
2 Fed faizleri indirir mi?

Enflasyon raporunun detayları

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart 2026’da bir önceki aya göre %0,9 artarken yıllık enflasyon %3,3’e tırmandı. Bu artışın başlıca nedeni, benzin fiyatlarındaki %21,2’lik sıçrama da dahil olmak üzere toplamda %10,9 artan enerji fiyatı oldu. Çekirdek TÜFE (gıda ve enerji fiyatları dışarıda tutuluyor) aylıkta %0,2 artışla istikrarlı kaldı yani enerji fiyatındaki artış enflasyon yükselişinin temel sebebi olsa da temel enflasyonist baskı durdu “diyemeyiz.”

Geçen yıla göre fiyat değişiklikleri (Mart ayı TÜFE raporu) şöyle;

  • Fuel oil +%44,2
  • Benzin: +%18,9
  • Doğalgaz: +%6,4
  • Elektrik: +4,6%
  • Ulaşım: +4,1%
  • Dışarıda yemek: +3,8%
  • Tıbbi bakım: +3,7%
  • Genel TÜFE: +3,3%
  • Barınma: +3,0%
  • Evde yemek: +1,9%
  • Sıfır araç: +0,5%
  • İkinci el arabalar: -3,2%

Mart ayında fuel oil %30,7 arttı (Şubat 2000’den bu yana görülen en yüksek aylık artış) ve Şubat ayındaki %11,1 artışla toplam yıllık artış %44,2’ye ulaştı.

Ekonomist Nick Timiraos güncel durumla ilgili şunları söyledi;

“Mart ayında çekirdek TÜFE %0,196 ile beklentilerin biraz altında kaldı. Yine de tek bir ayın sonuçları çok kesin bir tablo çizmez. Fed, enerji fiyatlarının düşmesini (ayrıca gümrük vergilerinin fiyatlara yansıtılma sürecinin sona erdiğine dair daha fazla güven) görmek isteyecektir ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın (uçak biletleri, nakliye ücretleri) etkilerinin daha da hissedilmesi muhtemeldir.”

Şimdi asıl konuya gelelim. Mart ayında petrol %57 oranında artış yaşamıştı ayı yaklaşık %36 artışla kapattı. Nisan ayında Mart kapanışına göre fiyat %13 civarında düşse de bunun bir kısmını geri verdi ve düşüş %7’de kaldı. O halde Şubat ayına göre artış (73-95 dolar) %31’e geriledi. 103 doların altı enerji fiyatlarının aylıkta artışını durdurması anlamına gelecek, 73 doların kaybıysa yıllık enerji fiyatı artışını %12’nin altına çekip manşet enflasyonu tekrar %3’ün altına yuvarlayabilir.

O halde izleyeceğimiz seviyeler bunlar ve ateşkesin başarıya ulaşmasıyla petrol beklenen normalleşmeyi yaşarsa Fed’in bu yıl indirim yapma potansiyeli doğabilir.

Fed faizleri indirir mi?

Petrolün 103 doların altında kalması enflasyondaki artışı yavaşlatır ancak dolaylı etkileri nedeniyle devamını engelleyemez. Eğer petrol 73 doların altına sabitlenirse ve istihdamdaki zayıflık daha belirgin hale gelirse Mayıs ayında Warsh’ın göreve gelmesinin de etkisiyle yıl sonuna doğru ilk faiz indirimini görebiliriz.

Şu anki verilerde yıllık enflasyon %3,3’e yükselmiş durumda. Fed’in faiz indirmesi için bu yıllık rakamın yeniden %2,5 ve altına doğru süzüldüğünü görmesi gerekir. Mart ayındaki gibi ani sıçramalar Fed’i “bekle ve gör” modunda tutarak faiz indirimlerini ötelemesine neden olur. baz etkisi ve yıllık verilerin dengelenmesi için %2,5 önemli bir eşik.

FedWatch’daki yatırımcı beklentisi bu yıl faiz indirim ihtimalinin halen %40’ın altında olduğunu söylüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
