WLFI tokenındaki sert düşüş, Dolomite protokolündeki borçlanma işlemleriyle gündemde

World Liberty Financial tarafından piyasaya sürülen WLFI token, son 24 saatte yaklaşık yüzde 12’lik bir değer kaybı yaşadı. Düşüşün ardından, kripto paranın arkasındaki ekibin gelen tepkiler üzerine X platformunda yaptığı açıklama dikkat çekti. Açıklamada, özellikle Dolomite adlı merkeziyetsiz finans protokolünde yürütülen borçlanma işlemleriyle ilgili tartışmalara yanıt verildi.

Protokoldeki teminat döngüsü tartışmaları

Dolomite protokolünde, World Liberty Financial ekibinin kendi yönetişim token’ını teminat olarak gösterip, bunun karşılığında stabilcoin borçlandığı ve ardından ilgili havuzdaki varlıkların büyük kısmının çekildiği ortaya çıktı. Bu işlemler sonucunda havuzda bulunan diğer kullanıcılar, varlıklarını çekmekte zorluk yaşamaya başladı.

Kripto şirketinin yönetimi, yapılan işlemleri reddetmedi, bunun kasıtlı ve yapıcı bir strateji olduğu görüşünü savundu. Dolomite protokolüne danışmanlık yapan isimlerden birinin aynı zamanda WLFI projesine danışmanlık verdiği bilinirken, yönetimin ilave WLFI token’ları teminat olarak tekrar eklemesinin sorunları çözmek yerine mevcut şüpheleri güçlendirdiği dikkat çekti.

Protokol üzerindeki teminat akışının, WLFI’nın kendi etki alanında döngüsel bir yapıya bürünmesi ise yatırımcılar açısından risk taşıdığı uyarılarına neden oldu. Şirket yetkilileri ise bu borçlanmayı, diğer kullanıcılar için gelir üreten bir faaliyet olarak sundu.

Fiyat ve arz gelişmeleri

World Liberty Financial ekibi, son altı ayda 435,3 milyon WLFI token’ını ortalama 0,1507 dolar seviyesinden geri satın alarak toplamda 65,58 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ayrıca erken katılımcıların token’larının kilidinin açılmasına ilişkin bir yönetişim teklifinin yakında sunulacağı belirtildi.

Buna karşılık, WLFI token fiyatı şu anda geri alım yapılan ortalamanın yaklaşık yüzde 48 altında işlem görüyor. Bu durum, şirketin kendi hazinesinden yaptığı alımların önemli ölçüde zararda olduğunu gösteriyor. WLFI token’daki keskin değer kaybı, token’ın 2025’teki çıkışından bu yana en düşük seviyeye inmesiyle pekişti.

Diğer yandan, hazine cüzdanından 2 ve 7 Nisan tarihlerinde bir ara cüzdana transfer edilen üç milyar WLFI token bulunuyor. Bu varlıkların güncel değeri yaklaşık 234 milyon dolara gerilerken, bir hafta önce bu rakam 266 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu üç milyar token’ın da ileride Dolomite protokolünde teminat olarak kullanılması halinde, mevcut fiyatlarla token başına borçlanma imkânı azalacak. Havuzun neredeyse boş olması ise yeni teminat eklenerek borçlanma işlemlerinin başlamasını, diğer kullanıcıların fondan varlık çekmesini daha da zor hale getirecek.

World Liberty Financial ekibi yaptığı açıklamada, “Piyasadaki değişkenliklere rağmen stratejik borçlanma kararlarımızın sağlıklı olduğu görüşündeyiz; sistemde diğer kullanıcılara da getiri sağlanıyor.” ifadesine yer verdi.