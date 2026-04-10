CZ kripto ve blockchain için 2030 vizyonunu paylaştı, görünmez altyapı dönemi öne çıkıyor

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, kripto para ve blockchain teknolojisinin önümüzdeki yıllarda günlük hayatın görünmez bir parçası haline gelmesini beklediğini ifade etti. Zhao, teknolojinin tıpkı internet gibi arka planda çalışan bir altyapıya dönüşmesini ve kullanıcıların bunu fark etmeden kullanmasını hedeflediğini dile getirdi.

Kriptonun günlük hayata entegre olma beklentisi

Scott Melker’ın podcast programında konuşan Zhao, önümüzdeki beş yıl içinde kripto hakkında konuşmanın azalacağını, bunun yerine teknolojinin doğrudan kullanılacağını belirtti. İnternetin ilk yıllarında teknik kavramların gündemde olduğunu hatırlatan Zhao, bugün bu detayların konuşulmadan kullanıldığına dikkat çekti.

“Beş yıl içinde kriptoyu kripto olarak konuşmamayı umuyorum. Bugün interneti veya teknik detaylarını konuşmadığımız gibi, sadece kullanıyoruz.”

Zhao, blockchain teknolojisinin veri depolama gibi farklı alanlarda da kullanılmaya devam edeceğini ve yeni kullanım senaryolarının ortaya çıkacağını vurguladı. Buna rağmen asıl hedefin, teknolojinin gündem olmaktan çıkıp hayatın doğal bir parçası haline gelmesi olduğu anlaşılıyor.

Changpeng Zhao, Binance’in kurucularından biri olarak kripto sektörünün en tanınan isimleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca küresel ölçekte en büyük kripto borsalarından birini yöneten Zhao, sektörün gelişiminde önemli rol oynayan figürlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kurumsal beklentiler ve teknolojik dönüşüm

Kripto varlıkların küresel ölçekte benimsenmesi giderek artıyor. 2026 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 559 milyon kişinin kripto kullandığı hesaplanıyor. Sektör temsilcileri, piyasanın kitlesel benimsenmeye bir döngü kadar yakın olabileceğini değerlendiriyor.

Farklı kurumlar da benzer şekilde güçlü büyüme beklentileri paylaşıyor. ARK Invest, 2030 yılına kadar dijital varlık piyasasının 28 trilyon dolar büyüklüğe ulaşabileceğini öngörüyor. Tether kurucu ortaklarından Reeve Collins ise aynı dönemde tüm para birimlerinin stabilcoin formatına dönüşebileceğini dile getirmişti.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, stabilcoin işlem hacminin 2035 yılına kadar 1,5 katrilyon dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Bankalar ve varlık yöneticileriyle yapılan bir araştırma ise önümüzdeki beş yıl içinde küresel işlem sonrası piyasaların yaklaşık yüzde 10’unun stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlıklar üzerinden gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Zhao ayrıca yapay zekanın blockchain gelişimini hızlandırabileceğini düşünüyor. Kod yazım hızının artacağını ve yapay zeka ajanlarının kriptoyu yoğun şekilde kullanabileceğini belirten Zhao, geliştiricilerin kendi tokenlarını çıkarmak yerine ürünün gerçek faydasına odaklanması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan Zhao, blockchain ve yapay zeka teknolojilerini benimsemeyen ülkelerin rekabet açısından geri kalabileceğini ifade etti. İnternet, blockchain ve yapay zekayı kendi yaşamı boyunca en önemli üç sektör olarak tanımlayan Zhao, bu alanlardan birini kaçırmanın ciddi dezavantaj yaratabileceğini dile getirdi.