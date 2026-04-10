Japonya kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandırdı

Japonya hükümeti, Finansal Araçlar ve Borsa Yasası’nda yaptığı değişiklikle kripto varlıkları resmi olarak finansal araç kategorisine aldı. Bu düzenleme, kripto piyasasının artık yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, finansal sistemin daha geniş bir parçası olarak ele alınacağını gösteriyor. Yeni çerçeveyle birlikte piyasa yapısı ve denetim mekanizmalarında önemli değişiklikler öngörülüyor.

Yeni sınıflandırma ve düzenleme kapsamı

Yapılan değişiklik, içeriden öğrenenlerin ticareti olarak bilinen ve kamuya açıklanmamış bilgilerle işlem yapılmasını yasaklayan hükümleri de kapsıyor. Bu adım, özellikle kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte piyasa bütünlüğünü koruma amacı taşıyor. Kripto varlıkların hisse senetleriyle benzer bir düzenleyici çerçeveye alınması, piyasanın daha sıkı kurallarla yönetileceğine işaret ediyor.

Yeni düzenleme kapsamında kripto varlık ihraç eden yapıların yılda en az bir kez şeffaflık raporu sunması gerekecek. Bu zorunluluk, yatırımcıların daha sağlıklı bilgiye erişmesini hedefliyor. Ayrıca kayıt dışı faaliyet gösteren borsalara yönelik para cezaları ve yaptırımların artırıldığı da dikkat çekiyor.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı daha önce kripto varlıkları Ödeme ve Uzlaşma Yasası kapsamında değerlendirmişti. Ancak piyasanın büyümesi ve kurumsal sermayenin artışı, bu yaklaşımın güncellenmesini gerekli kıldı. Yeni düzenleme ile birlikte kripto varlıklar artık deneysel ödeme araçları kategorisinden çıkarılmış oldu.

Bu değişiklik, kripto piyasasının geleneksel finans sistemiyle daha fazla entegre olacağı bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Özellikle yatırımcı koruması ve piyasa şeffaflığı gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Bu çerçevede düzenleyici kurumların denetim kapasitesini artırması bekleniyor.

ETF planları ve kurumsal ilgi

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada finansal piyasalardaki değişimlere uyum sağlanacağını ve yatırımcıların korunmasının öncelik olacağını vurguladı.

“Finans ve sermaye piyasalarındaki değişimlere yanıt vererek büyüme sermayesinin arzını genişletecek ve piyasa adaleti, şeffaflık ile yatırımcı korumasını sağlayacağız.”

Hükümet, kripto varlıkların geleneksel finansla daha yakın bir yapıya kavuşması için ek adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda kripto borsa yatırım fonlarının 2028 yılına kadar yasallaştırılması gündemde bulunuyor. Böyle bir adım, piyasanın daha geniş yatırımcı kitlesine ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Nomura Holdings ve SBI Holdings gibi büyük finans kuruluşlarının kripto bağlantılı yatırım ürünleri geliştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu şirketler, Japonya’nın köklü finans kurumları arasında yer alıyor ve küresel piyasalarda da etkin rol oynuyor. Kurumsal aktörlerin sürece dahil olması, piyasanın olgunlaşma sürecini hızlandırabilir.

Ayrıca hükümetin kripto kazançlarına uygulanan yüksek vergi oranını düşürme yönünde daha önce destek verdiği biliniyor. Tek oranlı yüzde 20 vergi planı, yatırımcı ilgisini artırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Tüm bu gelişmeler, Japonya’nın kripto varlıkları daha kapsamlı bir finansal çerçeveye dahil etme yönünde ilerlediğini gösteriyor.