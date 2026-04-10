XRP’de hızlı yükseliş sonrası dengelenme çabası öne çıktı

Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan XRP, kısa süreli sert bir yükselişin ardından fiyatında dengelenme arayışına girdi. Son dönemde fiyatlardaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar, bu çıkışın kalıcı bir güç mü yoksa geçici bir tepki mi olduğunu tartışıyor.

Kısa vadeli yükseliş, direnç bölgeleri ve kritik seviyeler

XRP’nin son fiyat hareketi güçlü bir hacimle desteklenen bir çıkışla başladı. Fiyat 1,33 dolardan 1,35 dolar seviyesine ulaşırken 1,34 doların üzerinde yoğun alışlarla karşılaşıldı. Ancak bu yükseliş, kısa sürede yerini dar bir fiyat aralığına bıraktı. Fiyat, 1,36 doların hemen altında sıkışırken yeni bir yükseliş ivmesi henüz gözlenmedi.

Vadeli işlem piyasasında kısa süreli dalgalanmalara rağmen, yatırımcı ilgisi kısa vadede fiyatı 1,34 dolar civarında tutuyor. XRP tarafında hacim yüksek olmakla birlikte, kalıcı bir yükseliş trendinin başladığını net olarak gösteren güçlü bir hareket gerçekleşmedi. Fiyat 1,36–1,40 dolar direnç bölgesini aşamadığı için ivme zayıf kaldı. Aşağı yönlü bir harekette 1,32–1,31 dolar aralığına dönüş, yükseliş denemesinin başarısız olabileceği sinyali taşıyor.

XRP için 1,34 dolarlık seviye şu anda önemli bir kısa vadeli eşik oluşturuyor. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli toparlanma isteği devam edebilir. Ancak piyasada işlem hacmine rağmen, yeni bir atağın başlaması için 1,36–1,40 dolar bandının aşılması gerektiği değerlendiriliyor.

Piyasa dinamikleri ve yatırımcı eğilimi

Son hareketliliğin ardında temel bir gelişme ya da haber bulunmuyor. Bu da fiyatlamanın daha çok teknik analiz göstergelerine göre şekillendiğine işaret ediyor. Şu ana kadar XRP ETF’lerine 3,32 milyon dolarlık giriş yaşansa da, bu miktar toplam piyasa değeri düşünüldüğünde fiyat üzerinde belirleyici bir etki yaratmıyor.

Teknik göstergeler, piyasada zaman zaman alım isteğinin güçlendiğini gösterseler de, yukarı yönlü potansiyel için şimdilik temkinli olmak gerektiğine işaret ediyor. Bazı analizlerde, ilerleyen süreçte ivme azalırsa satış baskısının yeniden öne çıkabileceği belirtiliyor. Diğer yandan, mevcut fiyat aralığında yaşanan sıkışma ve dar bantta hareket, yatırımcıların taban oluşturmaya çalıştığını gösteren bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Genel eğilim hâlâ aşağı yönlü trendin devam ettiğini ortaya koyuyor. XRP, son ralliye rağmen güçlü bir trend değişikliği sinyali vermiş değil ve yüksek direnç seviyelerinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların özellikle kısa vadeli alım-satım kararlarında daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.