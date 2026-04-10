Bitcoin yükselişi üçüncü kez 73 bin dolarda sınırlandı

Bitcoin haftanın son işlem gününde 71.843 dolara kadar çekildi. Hafta içerisinde 73 bin doları üçüncü kez test eden kripto para, yükseliş denemelerinin ardından satış baskısıyla karşılaştı. Bu seviye, Şubat sonundan beri İran ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalara yansıdığı dönemden bu yana tüm yükselişlerde direnç oluşturuyor.

Hafta genelinde güçlü performans

Bitcoin haftalık bazda yüzde 7,9 yükselerek savaşın başlamasından bu yana en iyi haftalık performansını sergilemiş oldu. Fiyat, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldı ve bu ortalamadaki eğilim ilk kez yukarıya döndü. Ethereum da haftalık yüzde 6,6 artış kaydederken, Solana’nın fiyatı yüzde 5,1 yükselerek 83,09 dolara ulaştı. XRP yüzde 2,8 değer kazanıp 1,34 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 2,4 artış gösterdi. Piyasa değeri yüksek ilk 10 kripto paranın tamamı bir ayı aşkın süreden sonra haftayı artıda tamamladı.

Ancak 73 bin dolar bandı, son üç girişimde de yukarı yönlü geçilemedi. Ateşkes duyurusunun ardından bu seviyeye yapılan her üç atak da kısa sürede sönümlendi. Önceki dönemlerde 65 bin ile 73 bin dolar arasında dalgalanan bitcoin, şimdilerde 70 bin ile 73 bin dolar arasında hareket ediyor.

FxPro baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, “Fiyatın 75 bin doların üstüne çıkması halinde piyasanın aktif bir yükseliş fazına girdiğinden söz edilebilir,” değerlendirmesinde bulundu. Kuptsikevich, bitcoin’in halen 50 günlük hareketli ortalama üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek kısa vadede pozitif havanın sürdüğünü fakat 73 bin doların güçlü bir engel oluşturduğunu belirtti.

Piyasa dinamikleri ve küresel gelişmeler

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, bitcoin’in yükseliş trendine devam etmesi için önce 74 bin dolar üzerinde tutunması, ardından 80 bin doların aşılması gerektiğine işaret etti. Novogratz, söz konusu seviyelerin kırılmasıyla piyasadaki olumlu havanın canlanabileceğini ifade etti.

Mike Novogratz, “Bu seviyelerin geçilmesi yeni bir iyimserlik dalgası başlatabilir ve yükseliş trendini canlandırabilir,” görüşünü dile getirdi.

Hafta başında ateşkesin etkisiyle fiyatlarda yukarı yönlü tepki oluştu. Ancak İran tarafından ABD’nin anlaşmanın üç maddesini ihlal ettiği iddiaları ateşkesi baskı altına aldı. Bu gelişme, piyasalarda yeniden belirsizlik yaratırken, Hürmüz Boğazı da teknik kısıtlamalar nedeniyle halen tam olarak açılmadı. Petrol fiyatı, sert düşüşün ardından yeniden 97 dolar seviyesinin üzerine döndü.

Ethereum da benzer şekilde belirli bir aralık arasında yatay seyir izledi. Kripto para, çarşamba günkü zirvesinden yüzde 4 düşüşle 2.189 dolara geriledi. Alex Kuptsikevich, bu hareketin 2.000–2.400 dolar aralığında yaşanan dalgalanmalar kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Kuptsikevich, “Bu sakin konsolidasyon aralığının dışına taşan bir hareket, yönlü yeni fiyatlamanın işareti olur” tespitinde bulundu.

Piyasadaki büyükler yukarıda yer alırken, Algorand fiyatı yüzde 11,4 düşüş gösterdi. Aptos ve Polkadot ise sırasıyla yüzde 6,1 oranında geriledi. Bu ayrışmalar, piyasanın yeni sermaye girişlerinden ziyade mevcut varlıklar arasında geçiş yaptığına işaret ediyor.

Duyarlılığı ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi de bir ayı aşkın süreden sonra ilk kez tek haneli seviyelerden çıktı. Eğer ateşkes hafta sonu boyunca korunur ve Hürmüz Boğazı tamamen açılırsa, bitcoin’in 73 bin dolar bandını dördüncü kez test etmesi mümkün olabilecek. Fakat anlaşmazlıklar artar veya siyasette yeni gelişmeler yaşanırsa, fiyatın 68 bin ila 70 bin dolar aralığına çekilme ihtimali güçleniyor.