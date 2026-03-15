DeFi Kredi Protokollerinde Beş Ayda 45 Milyar Dolarlık Mevduat Azalması

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren büyük kredi protokollerindeki toplam mevduatlar, Ekim 2025’ten bu yana yaklaşık 45,4 milyar dolar azaldı. Yaklaşık beş ayda toplam mevduat hacmi 125 milyar dolardan 79,6 milyar dolara geriledi. Bu hızlı düşüşte, sektörün en büyük protokollerinden Aave başta olmak üzere öne çıkan birçok platformun rolü dikkat çekti.

Lending Protokollerinin Mevduat Dağılımı

2023 sonlarından 2026 başlarına kadar takip edilen verilere göre, piyasadaki en büyük kredi protokollerinden biri olan Aave, toplam mevduat hacminin büyük bölümünü oluşturdu ve en yüksek noktada yaklaşık 150 milyar dolara ulaşan grafiklerde en belirgin katmanı oluşturdu. Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, protokol mevduatlarındaki artış dikkat çekerken, 2026’nın ilk aylarında ise bu seviyenin ciddi şekilde gerilediği görülüyor.

Güncel veriler, toplam kredi protokollerindeki mevduat hacminin 79,6 milyar dolar civarında sabitlendiğini ve 2025’in ortalarında gözlenen seviyelere geri döndüğünü ortaya koyuyor. Yığının büyük kısmını Aave domine ederken; Spark, Compound, Euler ve Fluid gibi diğer protokollerdeki hacim değişimi sınırlı kaldı.

Azalmanın Nedeni ve Protokol Bazlı Dağılımı

Toplam 45,4 milyar dolarlık azalmanın yaklaşık 40 milyar dolarlık bölümü yalnızca beş protokole ait. Sektörün en büyük oyuncularından Aave, bu çekilmenin 27,6 milyar dolarını oluşturdu ve yüzde 61’lik bir azalma ile öne çıktı. Spark’ta 5,4 milyar, Euler’de 2,6 milyar, Fluid’de 2,4 milyar ve Compound’da ise 2 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Kalan 5,4 milyar dolarlık çıkış ise diğer tüm protokoller arasında dağıldı.

Söz konusu gerileme, Aave’nin pazar payındaki büyüklüğüyle birlikte, yükselen piyasa dönemlerinde kaldıraçlı pozisyonlara olan talebin bu platformda yoğunlaştığını gösteriyor. Kripto fiyatlarının gerilediği dönemlerde ise teminat değerindeki düşüş sebebiyle pozisyonlar kapatılıyor ve mevduatlar sistemden çıkıyor.

DeFi’de Düşen Mevduatların Anlamı

DeFi kredi protokollerine yatırılan mevduatlar; zincir üstü finansal altyapıya aktarılan, kredi veya likidite sağlama amaçlı blokzincir üzerinde değerlendirilen sermayeyi gösteriyor. Son beş ayda yaşanan yüzde 36’lık gerileme, piyasadaki katılımcıların kaldıraçlı işlemlerini azalttığını ve riskten uzaklaşma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu azalma, piyasada hafta genelinde rapor edilen genel trendlerle de paralellik gösteriyor. USDT stablecoin çekilişleri rekor seviyeye ulaşırken, yıl başından bu yana borsalara net stablecoin girişleri de negatif seyrediyor. Ayrıca Bitcoin arzının da borsalardaki miktarı son yılların en düşük noktasına geriledi. Sermaye, çok çeşitli platformlardan ve varlık türlerinden aynı anda çıkış yaşamaya devam ediyor.

DeFi kredi protokollerinde görülen hacim azalması, borsa tarafındaki likidite çıkışlarının yanı sıra, zincir üstünde kaldıraç ve getiri arayışının da zayıfladığını gösteriyor. Bu azalma, kriptonun yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekleyen kaldıraçlı sermaye seviyesinde belirgin bir daralmaya işaret ediyor.

Mevduatlarda yaşanan düşüşün, kalıcı bir sermaye çıkışını mı yoksa yalnızca geçici bir risk azaltımını mı ifade ettiğini mevcut veriler ortaya koymuyor. Ancak Ekim 2025’teki zirveden itibaren DeFi tarafındaki piyasa katılımı eski seviyelerine göre ciddi şekilde gerilemiş durumda.