Bitcoin Düzeltmesinin Tarihi Seyri: Son 159 Gün Kısa Bir Dönem Olarak Değerlendiriliyor

Bitcoin piyasasında son günlerde tartışılan ana konu, fiyatın rekor seviyesinden bu yana yaşanan düzeltmenin süresi oldu. Ekim 2025’teki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık 160 gün geçti. Yatırımcılar bu sürenin uzun olduğunu düşünse de geçmiş döngülerle karşılaştırıldığında bu periyot oldukça kısa kalıyor.

Grafiklerde Döngülerin Seyri

CryptoQuant tarafından sunulan bir grafik, Bitcoin’in fiyatını ve rekor seviyeden uzaklaşan günlerin sayısını 2013’ten Mart 2026’ya kadar izliyor. Grafikte dört yarılanma dönemi de işaretli. Koyu mavi hat, eski rekorun ardından geçen gün sayısını gösteriyor ve yeni bir rekor kırıldığında sıfırlanıyor. Önceki döngülere bakıldığında, 2017 zirvesinden sonra Bitcoin’in yeni bir rekor kırması 1.180 gün aldı. 2021’in tepe noktası sonrası yeni rekor ise 1.093 güne çıktı. Bu yılki döngü ise yeni rekorun 849 gün sonra gelmesiyle dikkat çekti.

Grafiğin güncel bölümünde, 2025 tepesinden bu yana yalnızca 159 gün geçtiği görülüyor. Bu da önceki döngülere göre sürecin henüz başında olunduğuna işaret ediyor.

Döngülerin Kısalan Periyotları

Dikkat çeken bir diğer nokta ise her döngüde yeni rekor seviyelerin daha kısa aralıklarla gelmesi. 1.180 günden 1.093’e, ardından 849 güne inen bu süre, toparlanma hızının arttığını gösteriyor. Bu kısalmanın devam edip etmeyeceği şu an kesin olarak söylenemez; çünkü mevcut düzeltme henüz 160 gün sürdü ve önceki taban seviyelerden oldukça uzak.

2025 yılına gelindiğinde tarihsel bir kırılım da yaşandı. Çünkü önceki döngülerde genellikle yeni rekorlar yarılanma sonrası gelirken; bu kez, spot Bitcoin ETF’lerinin 2024 Ocak’ında piyasaya sürülmesi sonucu rekor daha erken geldi. Yatırım kurumlarından gelen talebin öne çekilmesiyle döngü zamanı sıkışmış oldu.

Yarılanmanın Rolü ve Yapısal Değişiklikler

Yarılanma etkinliği, genellikle piyasada yeni tepe seviyeler görülmesinin başlıca sebebi olarak düşünülse de yapılan analizlerde, asıl itici gücün çoğunlukla farklı unsurlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Ayı piyasası eğilimi genellikle yarılanmadan önce başlamış oluyor; bu nedenle toparlanma zaten başlamışken yarılanma yalnızca madencilerin satış baskısını azaltarak uzun vadede arzı kısıtlıyor. CryptoQuant verileri, 2010’dan bu yana Bitcoin’deki enflasyon oranının da düzenli olarak azaldığını ortaya koyuyor.

Spot ETF’lerin lansmanıyla oluşan kurumsal talep ise alışılmış döngü düzeninin bozulmasına neden oldu. Bu talep, önceki döngülerde yarılanmadan sonra görülürken bu sefer erkenden devreye girdi ve yapısal farklılık yarattı.

Geçen 159 Günün Anlamı

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları için döngü tepesinden sonraki 159 günlük düzeltme dönemi, önceki yıllara kıyasla oldukça kısa bir süre olarak görülüyor. 2017 zirvesinin ardından 1.180 gün, 2021 zirvesinden sonra ise 1.093 gün bekleyen yatırımcılar, nihayetinde çok daha yüksek seviyeler gördü.

Mevcut düzeltmenin, yeni döngüde tarihsel ortalamalara kıyasla daha kısa veya daha uzun sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak 159 gün, Bitcoin tarihinde önceki düzeltme dönemlerinin başındaki seviyelerle karşılaştırıldığında oldukça erken bir aşama olarak değerlendiriliyor.