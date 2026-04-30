BAT Coin için “batmayın” uyarısı, Bitcoin (BTC) için sat sinyali

  • Mayıs itibariyle Bitcoin için düşük volatilite dönemi başlıyor. Sat ve tatile çık dönemi başladığında kripto paralar daha da sıkıcı olacak.
  • silen Basic Attention Token ağında son 6 yılın en yüksek adres aktivitesi yaşanıyor. Ancak bu yatırımcı ilgisini yansıtmıyor.
  • BAT Ambassadors bir DAO kurup buraya 73 milyon GUANO token aktardıktan sonra ağda 5.196 benzersiz adres etkileşimde bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralar için yaz sezonu başlıyor ancak “sezon” ifadesi mevsimsellikten öte bir şey değil. Deneyimli kripto para yatırımcıları bilir ki havalar ısındığında herkes satış yapar ve tatile çıkar. Bu yıl da ortam aynı senaryonun gerçekleşmesi için fazlasıyla müsait. ABD-İran müzakere kaosu devam ederken ve yeni Fed başkanı kuruma ısınırken kenarda kalmak iyi bir seçenek olabilir.

İçindekiler
1 Sat ve tatile çık
2 BAT Coin uyarısı

Sat ve tatile çık

Yıllardır kripto paralarda gördüğümüz şey budur. Aylık bazda Bitcoin fiyat performansını inceleyen DaanCrypto takma isimli analist Mayıs itibariyle istikrarlı satışlar olduğunu hatırlatıyor. Ortalama getiride Mayıs ayı en iyi altıncı ay ve bu ay itibariyle volatilite daralıyor. Hacimler de volatilite ile birlikte düştüğünden BTC için sıkıcı dönemlerin başladığını görürüz.

Üstelik bu yıl İran müzakereleri, yeni Fed başkanının kuruma alışma süreci derken yaz hızlı geçecek. Kasım ayına ilerlerken de ara seçimler nedeniyle kripto paralarda satış baskısının artacağı varsayıldığından Mayıs- Temmuz döneminde boğaların daha fazla acı çekmesi makul.

Yazı hazırlandığı sırada İran kaynakları yine hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Trump’ın bugünlerde müzakerelerdeki tıkanıklığı çözmek için “sınırlı” saldırı yapacağı konuşuluyor ve borsa zirvedeyken Trump için en doğru zaman önümüzdeki saatler olabilir.

BAT Coin uyarısı

Santiment bugün BAT Coin için “batmayın” uyarısı yayınladı. On-chain veriler kimi zaman yanıltıcı olabiliyor ve airdrop gibi olayların kripto ağlarıyla alakalı “sahte etkinlik” doğurduğunu görüyoruz. Ağ faaliyetinin güçlendiğini ve bunun bireysel yatırımcı ilgisini yansıttığını düşünen alıcılarsa detaylara indiğinde yaptıkları alımlardan zarar edebiliyor.

BAT Coin için böyle bir durum söz konusu. 5 ay önce 0,3 dolardaki zirvesinden bu yana hızla değer kaybeden ve piyasa değerinin yüzde 60’ını silen Basic Attention Token ağında son 6 yılın en yüksek adres aktivitesi yaşanıyor. BAT Ambassadors bir DAO kurup buraya 73 milyon GUANO token aktardıktan sonra ağda 5.196 benzersiz adres etkileşimde bulundu.

“BAT topluluğu katılımcıları ve elçileri, Mart ayı boyunca yapılan önceki tartışmalar ve topluluk çağrılarını temel alarak, ekosistem içindeki yönetişim, deneme ve teşvik uyumu ile bağlantılı bu DAO girişimini resmileştirdi. On milyonlarca $GUANO tokeninin transferi, muhtemelen binlerce cüzdanın yeni sistemi talep etmesini, hareket ettirmesini veya etkileşime girmesini gerektirdi; bu da günlük aktif adreslerdeki ani patlamayı açıklıyor. Kısacası, bu sadece organik bir “bireysel yatırımcı kullanımı” değildi. Bu, atıl veya aktif olmayan cüzdanları bir anda tekrar zincir üzerine çıkmaya zorlayan yapısal bir olaydı.” – Santiment

BAT’ın uzun vadeli değeri, hala Brave ekosistemindeki benimsenme ve fayda artışına bağlı. Fakat bu henüz olmadı. Eğer on-chain verileri dayanak gösterip BAT Coin hakkında olumlu değerlendirmeler paylaşanları görürseniz on-chain hareketliliğin asıl sebebi mutlaka aklınıza gelsin.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
