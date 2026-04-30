BAT Coin için “batmayın” uyarısı, Bitcoin (BTC) için sat sinyali

Kripto paralar için yaz sezonu başlıyor ancak “sezon” ifadesi mevsimsellikten öte bir şey değil. Deneyimli kripto para yatırımcıları bilir ki havalar ısındığında herkes satış yapar ve tatile çıkar. Bu yıl da ortam aynı senaryonun gerçekleşmesi için fazlasıyla müsait. ABD-İran müzakere kaosu devam ederken ve yeni Fed başkanı kuruma ısınırken kenarda kalmak iyi bir seçenek olabilir.

Sat ve tatile çık

Yıllardır kripto paralarda gördüğümüz şey budur. Aylık bazda Bitcoin fiyat performansını inceleyen DaanCrypto takma isimli analist Mayıs itibariyle istikrarlı satışlar olduğunu hatırlatıyor. Ortalama getiride Mayıs ayı en iyi altıncı ay ve bu ay itibariyle volatilite daralıyor. Hacimler de volatilite ile birlikte düştüğünden BTC için sıkıcı dönemlerin başladığını görürüz.

Üstelik bu yıl İran müzakereleri, yeni Fed başkanının kuruma alışma süreci derken yaz hızlı geçecek. Kasım ayına ilerlerken de ara seçimler nedeniyle kripto paralarda satış baskısının artacağı varsayıldığından Mayıs- Temmuz döneminde boğaların daha fazla acı çekmesi makul.

Yazı hazırlandığı sırada İran kaynakları yine hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Trump’ın bugünlerde müzakerelerdeki tıkanıklığı çözmek için “sınırlı” saldırı yapacağı konuşuluyor ve borsa zirvedeyken Trump için en doğru zaman önümüzdeki saatler olabilir.

BAT Coin uyarısı

Santiment bugün BAT Coin için “batmayın” uyarısı yayınladı. On-chain veriler kimi zaman yanıltıcı olabiliyor ve airdrop gibi olayların kripto ağlarıyla alakalı “sahte etkinlik” doğurduğunu görüyoruz. Ağ faaliyetinin güçlendiğini ve bunun bireysel yatırımcı ilgisini yansıttığını düşünen alıcılarsa detaylara indiğinde yaptıkları alımlardan zarar edebiliyor.

BAT Coin için böyle bir durum söz konusu. 5 ay önce 0,3 dolardaki zirvesinden bu yana hızla değer kaybeden ve piyasa değerinin yüzde 60’ını silen Basic Attention Token ağında son 6 yılın en yüksek adres aktivitesi yaşanıyor. BAT Ambassadors bir DAO kurup buraya 73 milyon GUANO token aktardıktan sonra ağda 5.196 benzersiz adres etkileşimde bulundu.

“BAT topluluğu katılımcıları ve elçileri, Mart ayı boyunca yapılan önceki tartışmalar ve topluluk çağrılarını temel alarak, ekosistem içindeki yönetişim, deneme ve teşvik uyumu ile bağlantılı bu DAO girişimini resmileştirdi. On milyonlarca $GUANO tokeninin transferi, muhtemelen binlerce cüzdanın yeni sistemi talep etmesini, hareket ettirmesini veya etkileşime girmesini gerektirdi; bu da günlük aktif adreslerdeki ani patlamayı açıklıyor. Kısacası, bu sadece organik bir “bireysel yatırımcı kullanımı” değildi. Bu, atıl veya aktif olmayan cüzdanları bir anda tekrar zincir üzerine çıkmaya zorlayan yapısal bir olaydı.” – Santiment

BAT’ın uzun vadeli değeri, hala Brave ekosistemindeki benimsenme ve fayda artışına bağlı. Fakat bu henüz olmadı. Eğer on-chain verileri dayanak gösterip BAT Coin hakkında olumlu değerlendirmeler paylaşanları görürseniz on-chain hareketliliğin asıl sebebi mutlaka aklınıza gelsin.