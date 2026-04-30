Fed faiz oranını sabit tuttu Bitcoin 76 bin dolardan 75 bin dolara geriledi

ABD Merkez Bankası, 29 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranını yüzde 3,5 ila 3,75 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Ekonomi politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi, oy çokluğuyla borçlanma faizinde değişikliğe gidilmemesini tercih etti. Bu gelişme, enflasyon baskısı ve ekonomik görünümdeki belirsizliklerin gölgesinde alınmış oldu.

Faiz Kararının Ayrıntıları

Komitede 8 üye faiz oranının sabit tutulmasından yana oy kullanırken, 4 üye farklı görüş bildirdi. Komite üyesi Stephen Miran, faizlerin 25 baz puan indirilmesi yönünde itiraz etti. Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan ise faizlerin sabit bırakılmasını destekledi ancak Fed’in açıklamasındaki gevşeme sinyallerine karşı çıktılar. Bu bilgiler, kurumun resmi duyurusunda paylaşıldı.

Fed, ilerleyen dönemde faizlerde yeni bir adım atmadan önce ekonomik verilere, risk dengelerine ve genel görünüme yakından bakacağını belirtti. Banka, işsizlik oranını düşük tutma ve enflasyonu yüzde 2 hedefi civarında sabit tutma taahhüdünü yeniledi.

Piyasa Tepkisi ve Bitcoin

Kararın açıklanmasının ardından kripto para piyasalarında hızlı bir dalgalanma yaşandı. Bitcoin’in değeri, beklentilerle uyumlu gelen faiz kararı ve komite içerisindeki görüş ayrılıklarının etkisiyle yaklaşık 76.200 dolardan 75.000 dolara kadar düştü. Kısa sürede bir miktar toparlanma görüldü ve kripto para yeniden 75.760 dolar seviyelerine yaklaştı.

Diğer piyasa raporlarında da faiz kararı sonrasında Bitcoin’in zaman zaman 75 bin doların altına sarktığı gözlemlendi. Yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesi, riskli varlıklardaki pozisyonların azaltılması ve faizlerde 2026’ya kadar anlamlı bir indirim beklenmemesi, bu hareketliliğin ana nedenleri arasında yer aldı.

Finans uzmanları, yukarı yönlü faiz ortamının genellikle riskli varlıklar üzerinde baskı yarattığını, çünkü nakit ve tahvil gibi geleneksel yatırım seçeneklerinin cazibesinin arttığını ifade ediyor. Bu durum, Bitcoin gibi volatil kripto para birimlerinde daha sert fiyat hareketlerinin görülmesine neden olabiliyor.

Küresel Piyasada Etkiler

Karar açıklandıktan sonra diğer finansal varlıklar da hareketlendi. Investopedia’nın raporuna göre, Bitcoin’in bir ara 77.900 dolara kadar yükseldiği, karar sonrası 75 bin dolar seviyelerine indiği görüldü. Aynı süreçte ABD dolarında yukarı yönlü hareket gözlemlenirken, altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Bu tepki, piyasalarda Fed’in kararı sonrası risk alma iştahının azaldığını gösterdi.

Yatırımcıların çoğu, kararın sürpriz niteliğinde olmadığını ancak komite üyeleri arasındaki ayrışmanın piyasada kısa süreli belirsizlik yarattığını belirtti. Kripto para piyasalarında özellikle Bitcoin’deki ani fiyat düşüşü, risk algısının ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu.

Kripto para piyasaları önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası’nın yeni makroekonomik veriler ve enflasyon göstergelerine bağlı olarak atacağı adımları yakından izlemeye devam edecek.