BTC fiyatı 75.000 dolar etrafında kritik maliyet bölgelerinde sıkıştı

Bitcoin son günlerde 76.350 dolar seviyesinde işlem görerek, birçok önemli yatırımcı grubunun maliyet seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Özellikle son bir ila üç ay içinde alım yapan yatırımcıların ortalama maliyetinin 75.620 dolarda olduğu görülüyor. Bu fiyat, son dönemdeki alımların büyük bir bölümünü zarar etmeye karşı korurken, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin ağırlıklı maliyetinin hemen altında seyrediyor. Spot ETF’lerde yatırımcıların ortalama alım fiyatı ise 76.700 dolar civarında.

Kısa vade maliyetleri ve destek bölgesi

Kısa vadeli yatırımcıların (STH) maliyet bazında ise yaklaşık 81.800 dolarlık bir seviye öne çıkıyor. Ancak fiyatın 75.000 dolar bölgesindeki direnci ve desteği, hem kısa hem de orta vadeli yatırımcılar için merkezi bir öneme sahip. Geçmişte fiyat Mart ayında kısa süre içinde 75.600 dolardan 62.000 dolara gerilemiş, bu aralık kısa vadeli yatırımcıların psikolojik sınırını oluşturmuştu. Şimdi ise 75.620 dolar seviyesi, yatırımcıların yeni destek noktası haline gelmiş durumda.

Dolaşımdaki arzın ortalama edinim maliyetini gösteren “düzeltilmiş gerçekleşmiş fiyat” ise 72.300 dolarda ve bu düzeyin üzerine çıkılması, birçok yatırımcı açısından zarar riskinin azaldığı anlamına geliyor. Söz konusu metrik, yedi yıldan daha uzun süredir tutulan coin’leri hariç tutarak, piyasadaki aktif arza odaklanıyor.

Kripto analisti Darkfost, Bitcoin’in 19 Nisan’da haftayı bu ortalama fiyatın üzerinde kapatmasının, uzun vadeli yatırımcıların inancını güçlendirdiğini ifade etti. Analist ayrıca, fiyatın bu seviyenin daha da üstünde bir istikrar kazanmasının “daha çok yatırımcıyı kara geçirebileceğini ve elde tutmayı teşvik edeceğini” vurguladı.

Kurumsal yatırımcıların ve ETF’lerin konumu

ABD’de işlem gören spot ETF’lerde ortalama maliyetin 76.700 dolar olması, Bitcoin fiyatını kurumsal yatırımcıların taban seviyelerine yakınlaştırıyor. Bu tablo, büyük oyuncuların son dönemdeki birikimlerini ve piyasada fiyat hassasiyetini artırıyor. Özellikle 75.000 dolar bandında birçok farklı yatırımcı grubunun maliyetlerinin toplanması, bu bölgedeki fiyat hareketlerini daha önemli ve oynak hale getiriyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in 76.350 dolar seviyesindeki fiyatı, ABD spot ETF’lerinin maliyetine yaklaşırken; kısa vadeli yatırımcıların güç kazandığı 81.800 dolar ve uzun vadeli yatırımcıların referans aldığı destekler arasında sıkışık bir bant oluşuyor.

Likidite riski ve pozisyon yoğunlaşması

Türev piyasası verileri ise 75.000 dolarda ciddi bir likidite koridorunu işaret ediyor. Toplamda 74.000 dolar çevresinde 2,69 milyar dolar büyüklüğünde uzun pozisyon likidasyon riski oluşmuş durumda. Kısa pozisyonların büyük kısmı ise 80.000 doların hemen üzerinde konumlanıyor ve burada toplam risk 4,48 milyar dolara ulaşıyor.

Çarşamba günü Bitcoin’in 77.873 ile 74.868 dolar arasında dalgalanması sırasında 494 milyon dolarlık pozisyon likide edildi; bunun 347 milyon doları uzun pozisyonlar kaynaklıydı. Kripto analisti CW, yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonların yakın zamanda azaldığını belirtirken, kısa yönlü riskin özellikle 80.000 dolar üstünde biriktiğini aktarıyor.

74.000 ile 80.000 dolar aralığında hem alıcı hem satıcılar için maliyetlerin kesişmesi, piyasada karar noktası olarak bu seviye aralığını öne çıkarıyor. Yatırımcıların pozisyonlarını bu dar bant içinde yoğunlaştırmaları, fiyat için kısa vadede yüksek oynaklık riskini gündemde tutuyor.