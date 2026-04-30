Son Dakika: 30 Nisan Donald Trump’ın açıklamaları

Trump yazı hazırlandığı sırada başkanlık kararnamesi imza töreninde açıklamalar yapıyor. İran ve diğer konularda da konuştu. Ateşkesin süresi dolsa da Trump “İran’daki çift başlılık yüzünden onlara bu hakkı tanıyor ortak karara varmaları için ateşkesi uzatıyorum” demişti. Geçen hafta birkaç gün kaldığını söylese de halen daha ateşkes sürüyor.

Trump Son Dakika

İran ateşkesinin birkaç günü kaldığını geçen hafta söyleyen Trump halen ne anlaşma imzaladı ne de saldırıları başlattı. Son birkaç gündür ABD kaynakları tıkanan müzakereleri açmak için sınırlı saldırı olabileceğini söylese de İran bugün “buna büyük bir cevap veririz” dedi. Trump şimdi devam eden açıklamalarında yine benzer şeyler söylüyor.

“Askeri operasyona rağmen ülke iyi durumda. İran bir anlaşma yapmak için can atıyor. İran nükleer silaha sahip olamaz. İran’ın insansız hava aracı ve füze fabrikaları önemli ölçüde devre dışı kaldı. Bazılarının savaş olarak nitelendirdiği duruma rağmen borsa yeni bir rekor kırdı. (Trump, ABD’nin İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiğini yineledi.) İran ekonomisi çöküyor. Abluka inanılmaz. Petrolünden hiç para kazanamıyorlar. İran’ın liderlerinin kim olduğunu kimse bilmiyor. İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız olup olmadığını bilmiyorum. İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız olabilir.”