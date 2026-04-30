Son Dakika: 30 Nisan Donald Trump’ın açıklamaları

  • Trump: Bazıları buna savaş diyor olsa da borsa yeni bir zirveye ulaştı.
  • Trump, ABD'nin İran'ın nükleer kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığını yineledi.
  • Trump: İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız olup olmadığını bilmiyorum. İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Trump yazı hazırlandığı sırada başkanlık kararnamesi imza töreninde açıklamalar yapıyor. İran ve diğer konularda da konuştu. Ateşkesin süresi dolsa da Trump “İran’daki çift başlılık yüzünden onlara bu hakkı tanıyor ortak karara varmaları için ateşkesi uzatıyorum” demişti. Geçen hafta birkaç gün kaldığını söylese de halen daha ateşkes sürüyor.

Trump Son Dakika

İran ateşkesinin birkaç günü kaldığını geçen hafta söyleyen Trump halen ne anlaşma imzaladı ne de saldırıları başlattı. Son birkaç gündür ABD kaynakları tıkanan müzakereleri açmak için sınırlı saldırı olabileceğini söylese de İran bugün “buna büyük bir cevap veririz” dedi. Trump şimdi devam eden açıklamalarında yine benzer şeyler söylüyor.

“Askeri operasyona rağmen ülke iyi durumda. İran bir anlaşma yapmak için can atıyor. İran nükleer silaha sahip olamaz. İran’ın insansız hava aracı ve füze fabrikaları önemli ölçüde devre dışı kaldı.

Bazılarının savaş olarak nitelendirdiği duruma rağmen borsa yeni bir rekor kırdı. (Trump, ABD’nin İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiğini yineledi.) İran ekonomisi çöküyor. Abluka inanılmaz. Petrolünden hiç para kazanamıyorlar. İran’ın liderlerinin kim olduğunu kimse bilmiyor. İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız olup olmadığını bilmiyorum. İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız olabilir.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
