ABD Kripto ETF’lerinde Haftalık 867 Milyon Dolar Giriş, BlackRock Alımlarda Öne Çıktı

ABD’de işlem gören spot kripto para borsa yatırım fonlarında, 9-13 Mart 2026 haftasında toplam 867,2 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Bu alımlarla birlikte tüm ürünlerde toplam yönetilen varlık büyüklüğü 106 milyar dolara ulaştı. Yatırımcı ilgisindeki artış aynı dönemde Bitcoin’in 66 bin seviyelerinden 70 bin doların üzerine tırmandığı haftaya denk geldi.

Bitcoin ETF’lerinde Yükselen Talep

Hafta boyunca Bitcoin ETF’lerine toplam 763,4 milyon dolar net para girişi oldu. Bu miktar 11.117 adet Bitcoin olarak hesaplandı. Kurumsal yatırımcıların başında BlackRock yer aldı ve 8.727 Bitcoin satın aldı; bu sayı haftanın toplam Bitcoin ETF alımlarının yaklaşık %78’ine denk geliyor. Fidelity 2.170 Bitcoin, VanEck 211 Bitcoin, ARK 21Shares ise 96 Bitcoin alımı yaptı. Bunun yanında Bitwise 135 Bitcoin eklerken, Valkyrie 60 ve Grayscale 150 Bitcoin sattı. Haftanın toplam rakamıyla, ETF’ler bir hafta içinde borsalardan önemli miktarda Bitcoin çekmiş oldu ve Bitcoin’in borsalardaki arzı Kasım 2017’den beri en düşük düzeye indi.

Ethereum ETF’lerinde Alımlara BlackRock ve Fidelity Damga Vurdu

Ethereum ETF’lerinde 117,4 milyon dolarlık net giriş görüldü. Bu alımlar toplamda 62.013 ETH’ye ulaştı. Fidelity, 49.538 ETH ile başı çekti. Grayscale 3.416, ARK 21Shares 517 ve Franklin 390 ETH satın aldı. Bitwise ise 3.373 ETH satışıyla haftanın tek önemli ETH çıkışına imza attı. Bu süreçte, BlackRock yeni stake edilmiş Ether ETF’sini piyasaya sürdü. Aynı hafta Ethereum Vakfı da 70.000 ETH büyüklüğünde staking girişimi başlattığını duyurdu. Kurumsal rağbetin artışı dikkat çekti; ETH, çok yıllı destek alanında fiyatlanmaya devam etti.

Altcoin ETF’lerinde Sınırlı Hareketlilik

Altcoin tarafında, XRP ETF’lerinden toplam 28,07 milyon dolarlık önemli bir çıkış yaşandı ve 20,76 milyon birim XRP satıldı. Altcoin ETF’lerinin neredeyse tamamı haftayı ya pozitif ya da sıfır net akımla tamamladı. Solana ETF’leri haftada 10,7 milyon dolar giriş ve 121.800 SOL alımıyla öne çıktı. Chainlink’e 2,65 milyon, Polkadot’a 544.480, HBAR’a 655.150 ve Dogecoin’e 193.360 dolar giriş gerçekleşti. Litecoin ETF’lerinden ise 271.260 dolar tutarında küçük bir çıkış kaydedildi. Avalanche tarafında ise giriş ya da çıkış yaşanmadı.

Söz konusu para akışları, spot ETF’lerde kurumsal talebin hızlandığı ve özellikle Bitcoin’in arz-dolaşım dengesi üzerinde baskı yarattığı bir döneme denk geldi. ETF ürünlerinin bir haftada 11 binin üzerinde BTC satın alması, dolanımdaki Bitcoin’in önemli bir kısmını soğuk depolarda tutmaya başladı. Bu durum, borsalardaki mevcut arzı her geçen hafta daha da sıkıştırıyor.

Ethereum cephesinde BlackRock’ın yeni ETF hamlesi ve Ethereum Vakfı’nın stake açıklaması, kurumsal ilgiyi ve piyasadaki çeşitlenmeyi artırırken, diğer lider altcoin’lere ilginin daha sınırlı seviyede kaldığı gözlendi.

Kurumsal girişlerin etkisi farklı şekillerde yorumlanırken, ABD merkezli spot kripto ETF’lerine söz konusu haftada akan toplam 867 milyon dolar, perakende spekülasyondan ziyade uzun vadeli kurumsal pozisyonlanmaya işaret etti.