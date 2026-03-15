Tether CEO’su USDT’nin Kullanıcı Tabanı ve Dağılımı Hakkında Rakamları Paylaştı

Stabilcoin sektöründe önemli bir yere sahip Tether’in CEO’su Paolo Ardoino, 14 Mart 2026 tarihinde yayımladığı verilerle USDT işlemlerinin dağılımına dair güncel bilgiler sundu. Ardoino’nun paylaşımlarına göre, USDT’nin en büyük tek göndericisi, işlem hacminin yüzde 5’inden daha azına karşılık geliyor. Bu oran, USDT’nin kurumsal odaklı olmadığını, yüz milyonlarca bireysel kullanıcıya yayıldığını gösteren bir gösterge olarak öne çıktı.

Gönderici Yoğunluğunda USDT ile Rakiplerin Farkı

Ardoino’nun paylaştığı ve 2025’in ilk çeyreğinden 2026’nın ocak sonuna kadar olan dönemi kapsayan grafikte, zincir analiz şirketi Chainalysis ve Artemis’ten alınan verilere yer verildi. USDT’de en büyük gönderici işlem hacminin yalnızca yüzde 4,97’sini oluştururken, rakip bir stabilcoinde bu oran yüzde 23,34 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu grafikte rakip stabilcoinin adı açıkça belirtilmese de, bağlam gereği USDC’ye gönderme yapıldığı anlaşılıyor.

Paolo Ardoino, USDT işlemlerinde en büyük gönderenin toplam hacmin yüzde 5’inin altında olduğunu ve rakibinde ise bu oranın neredeyse yüzde 25’i bulduğunu, böylece USDT’nin çok daha yaygın bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu vurguladı.

Ardoino, bu yapısal farkın piyasada önemli olduğunu belirtirken, bir stabilcoinde yalnızca tek bir kurumun işlem hacminin büyük kısmını oluşturmasının kullanımın kurumsal ellere yoğunlaştığının göstergesi olduğunu ifade etti. Oysa USDT’de işlem hacminin büyük bölümü farklı bireysel kullanıcılara dağılmış durumda.

550 Milyon Kullanıcı ve Gelişen Pazarlar

Ardoino, USDT’yi şu anda dünyada 550 milyonun üzerinde kişinin aktif olarak kullandığını aktardı. Şirketin kullanıcı tabanının 2025’in sonlarından 2026’nın başlarına kadar her çeyrekte yaklaşık 30 milyon kişi arttığı belirtiliyor. Bu da USDT’nin özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde benimsendiği anlamına geliyor.

Geleneksel finans altyapısının bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan geniş bir kesimi dışarda bıraktığına dikkat çekiliyor. USDT, banka hesabı olmayan, kredi geçmişi bulunmayan ve yüksek asgari bakiye gereksinimlerini karşılayamayan milyonlarca kişiye, dolar cinsinden tasarruf ve transfer olanağı sunuyor. Bu özellik USDT’yi batı piyasalarında daha çok kurumsal trade ve DeFi amaçlı kullanılan diğer stabilcoinlerden ayırıyor.

Bir yandan ABD ve Avrupa’da fonlar ve profesyonel yatırımcılar USDT’yi yoğun olarak finansal işlemler için kullanırken, Afrika ve Asya gibi pazarlarda sıradan aileler dolar değerinde varlıklarını korumak için aynı tokene başvurabiliyor. Bu durum, USDT’nin gönderici yoğunluğunun düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Güncel Gelişmelerin Bağlamında USDT’nin Rolü

Son dönemde Stanley Druckenmiller’in, stabilcoinlerin önümüzdeki 15 yıl içinde küresel ödemelerde ana rol oynayacağı yönündeki açıklamaları tartışma yaratmıştı. Druckenmiller, bu varlıkların geleneksel finans sistemine göre daha hızlı ve verimli olduğunu belirtmişti. Ardoino’nun sunduğu kullanıcı ve dağılım verileri, stabilcoinlerin küresel ölçekte bireyler nezdinde hâlihazırda ana finansal altyapı haline gelmeye başladığını gösteriyor.

Tether’in dünyada yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmış olması ve işlemlerin geniş bir tabana yayılması, stabilcoin sektöründe kurumsal yoğunlaşmayı aşan bir dönüşüm olduğuna işaret ediyor. Bu eğilim, stabilcoinlerin günlük finansal işlemlerde ana akım haline geldiğinin altını çiziyor.