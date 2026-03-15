Solana’nın Ödeme Hacmindeki Artış, Blockchain ve Fintech Sektörünü Geride Bıraktı

Solana, blokzinciri ödeme hacminde yıllık bazda yüzde 755,3’lük artış kaydederek hem kripto hem de geleneksel finans sektöründeki rakiplerini geride bıraktı. Messari’nin Artemis verilerini baz alan güncel karşılaştırmada, Solana’nın performansı dikkat çekici ayrışma gösterdi.

Ödeme Hacmi Büyümesinde Farklılaşan Tablo

Paylaşılan grafikte, sekiz büyük ağ ve şirketin ödeme hacmindeki büyüme hızları karşılaştırıldı. Geleneksel finans tarafında PayPal yüzde 6, Fiserv yüzde 7,5, Block yüzde 7,7 ve Adyen yüzde 43,4 büyümeyle en yüksek rakamı yakaladı. Bu şirketler tek haneli ya da düşük çift haneli büyüme oranlarında kaldı.

Buna karşılık, blokzinciri tabanlı ağlarda büyüme çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Tron’un hacmi bir yılda yüzde 493,1 arttı. Ethereum bu dönemde yüzde 625,2’ye ulaştı. BNB Chain yüzde 648,3 ile dikkat çekti. Listenin başında yer alan Solana ise yüzde 755,3’lük artışıyla tüm ağların önünde yer aldı.

Solana’nın Hızlı Yükselişinin Nedenleri

Solana’nın Ethereum ve BNB Chain karşısında üstünlüğünün temelinde düşük maliyetli ve yüksek verimli işlem yapısı bulunuyor. Solana ağında gerçekleşen işlemler, işlem başına bir centin çok daha altında ücretlerle gerçekleşebiliyor; bu da mikropayments, yüksek frekanslı ödemeler ve perakende düzeyinde kullanım senaryolarına olanak veriyor. Ethereum’un ana katmanında bu tür işlemler güncel maliyet seviyelerinde mümkün olmuyor.

Solana ile Ethereum arasındaki 130 puanlık büyüme farkı, yıl boyunca öne çıkan sabit kripto para ve “gerçek dünya varlığı” projeleriyle de ilişkilendiriliyor. Son dönemde Solana, toplam gerçek dünya varlığı (RWA) sahibi kullanıcı sayısında Ethereum’u geride bıraktı. Stripe, USDC ödemelerini yeniden başlatırken tercihini Solana’dan yana kullandı. Grayscale ise SOL fiyatı zirvesinin altında işlem görürken olumlu beklentilerine dikkat çekti. Bu gelişmeler, Solana’nın ödeme hacminde öne çıkmasının ardındaki etkenleri güçlendiriyor.

Geleneksel Finans ile Blokzinciri Arasındaki Uçurum

PayPal, Fiserv, Block ve Adyen gibi büyük fintech oyuncularının aynı grafik içinde blokzinciri ağlarıyla karşılaştırılmış olması, sektörlerin geldiği noktayı net şekilde ortaya koyuyor. Bu şirketler kendi alanlarında büyük işlem hacmi ve erişime sahip olsalar da, büyüme oranlarında açıkça doygunluk yaşanıyor.

Blokzinciri tabanlı ödeme ağlarında yüzde 493 ila yüzde 755 arasında değişen hacim artışları gözlemlenirken, geleneksel ödeme altyapısının büyümesi yüzde 6 ila yüzde 43 civarında seyretti. Analist Stanley Druckenmiller’in, önümüzdeki 15 yılda stabilcoin’lerin küresel ödemelerde belirleyici olacağı tahmini, bu tabloyla birlikte değerlendirildiğinde daha mantıklı görülüyor. Büyüme farkının bu kadar erken aşamada yüksek olması, dönüşümün hali hazırda başladığını gösteriyor.