ABD CLARITY Yasası Kongre’de Takıldı: Kripto Piyasa Düzenlemesi Ertelemeyle Karşı Karşıya

Özet

  • ABD CLARITY Yasası'nın bu yıl yasalaşması Kongre'deki öncelikler ve zaman baskısı nedeniyle zora girdi.
  • Stabilcoin getirisi ve düzenleyici yetki tartışmaları yasa sürecinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
  • Bazı analizlere göre kripto piyasa düzenlemesinin yürürlüğe girmesi uzayabilir, siyasi dengeler belirleyici olabilir.
ABD’de dijital varlık piyasası için daha net kurallar getirmeyi amaçlayan CLARITY adlı düzenleme önerisinin, bu yıl içinde Kongre sürecini hızla tamamlamadığı takdirde yasalaşmasının zor olduğu aktarılıyor. Dijital varlık yönetimi ve araştırmalarıyla tanınan Galaxy Digital’ın araştırma birimi başkanı Alex Thorn, düzenlemenin ilerleyen aylarda ilgiyi yitirebileceğini ifade etti.

İçindekiler
1 Kongre Takvimi ve Komite Engeli
2 Stablecoin Tartışması ve Sektör Engelleri

Kongre Takvimi ve Komite Engeli

Alex Thorn, yaptığı sosyal medya paylaşımında CLARITY yasasının geçerliliğini koruyabilmesi için nisan sonuna kadar Senato komitesinden geçmesi gerektiğini belirtti. Thorn’a göre, tasarının mayıs başında Senato genel kuruluna ulaşmaması durumunda Kongre’nin diğer yasama öncelikleri nedeniyle ilerlemesi giderek zorlaşacak.

Stablecoin Tartışması ve Sektör Engelleri

Yasada üzerinde en çok tartışılan konu, stabilcoin çıkaran şirketlerin kullanıcılarına getiri sunup sunamayacağına ilişkin maddeler olarak dikkat çekiyor. Geleneksel bankacılık temsilcileri, bu tür fırsatların müşteri mevduatlarının bankalardan çekilmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşın kripto şirketleri ise getiri mekanizmasının istikrarlı coinlerin ödeme ve finans alanındaki rolünü güçlendireceğini savunuyor.

Thorn, stabilcoin getiri gündeminin yegâne engel olmadığını, merkeziyetsiz finans uygulamalarının ve blockchain geliştiricilerinin korunması gibi başlıklarda da görüş birliğine varılamadığını ifade ediyor. Ayrıca, düzenleyici kurumların yetki paylaşımı konusunda da yeni tartışmaların gündeme gelebileceği söylemi dikkat çekiyor.

Senato Bankacılık Komitesi üyesi Angela Alsobrooks, taraflar arasındaki uzlaşının ancak tavizlerle mümkün olabileceği görüşünde. Alsobrooks’a göre, mevcut anlaşmazlıkların çözümü için hem kripto sektörünün hem de bankacılık çevrelerinin isteklerinden ödün vermesi gerekebilir.

Diğer taraftan, Kongre’de zamanlama engelinin öne çıktığı belirtiliyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, dijital varlık piyasası yapısına ilişkin düzenlemelerin en erken nisan sonrasında gündeme alınabileceğini; Süreyi kısaltan öncelikli yasa taslaklarının ise sıralamada öne geçtiğini aktarıyor. SAVE America yasasının öncelikli gündem olarak yer alması, CLARITY için sürecin daralmasına yol açıyor.

TD Cowen’ın analizine göre, siyasi anlaşmazlıklar sürerse kripto piyasa düzenlemesinin yürürlüğe girişi 2027 ve sonrasında olasılık kazanıyor. Böyle bir durumda, nihai düzenlemeler için başkanlık seçimlerinin sonuçları belirleyici hale gelebilir.

Coinbase’in kurumsal strateji yöneticisi ise kapsamlı piyasa düzenlemesinin tamamlanmasının stabilcoin regülasyonlarından daha uzun süreceğini aktarıyor ancak iki partili bir desteğin 2026’da yasaya dönüşme ihtimalini koruduğu görüşünü paylaşıyor.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın da White House düzeyinde düzenleyici çerçevenin hızla oluşturulması gerektiğini savunduğu ve bankaların süreci geciktirdiği yönünde eleştiriler yönelttiği belirtildi.

