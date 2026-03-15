Büyük Bitcoin Cüzdanlarında Yeniden Birikim Sinyali Geldi

Kripto analiz şirketi Santiment’in yayımladığı son veriler, Bitcoin’in 71.000 dolar seviyesine yakın işlem görmeye devam ederken büyük miktarda kripto varlığı elinde tutan cüzdanların yeniden birikim yapmaya başladığını gösteriyor. 10 ile 10.000 arasında Bitcoin saklayan adreslerin elindeki toplam BTC oranı, son yedi günde yeniden artış kaydetti.

Büyük Yatırımcıların Güveni Artıyor

Santiment’in aktarımına göre, 10 ile 10.000 arası BTC bulunduran cüzdanların dolaşımdaki toplam Bitcoin içerisindeki payı yaklaşık yüzde 68,17 seviyesine çıktı. Bu oran, geçtiğimiz hafta 68,07 olarak ölçülmüştü. Büyük yatırımcıların bu dönemdeki alımları “pozitif bir dönüş” olarak yorumlanırken, piyasaya olan güvenin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Birikim eğilimi, kripto piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanmanın ardından Bitcoin fiyatının 71.000 dolara yakın istikrar kazanmasıyla öne çıktı. CoinMarketCap’in güncel fiyat verilerine göre, haberin hazırlandığı anlarda Bitcoin 71.350 dolar civarında el değiştiriyor. Bu seviye, bir haftada yaklaşık yüzde 6’lık bir yükselişe işaret ediyor.

Küçük Yatırımcı Hareketleri Yakından İzleniyor

Santiment’in değerlendirmesinde, kripto para piyasasında küçük ve büyük yatırımcıların davranışları yakından izleniyor. Şirket, tarihsel olarak Bitcoin’de ciddi düşüşlerin, küçük yatırımcıların coinlerini daha uzun vadede tutan büyük cüzdanlara aktarması ile denk geldiğini belirtiyor. Şirketin değerlendirmesinde, “Küçük cüzdan sayısı azalırken büyük yatırımcıların payının artması ideal tabloda olur” ifadesi kullanıldı.

Küçük cüzdan sahiplerinin düşüş gösterdiği, büyük adreslerin ise birikime devam ettiği dönemler, uzun vadeli dip oluşumunun işareti olarak değerlendiriliyor.

Bunun yanında Santiment, piyasanın genelinde hâlen bir belirsizlik yaşandığını aktarıyor. Özellikle bireysel yatırımcıların iyimserliğini sürdürmesi hâlinde, piyasa tabanı için kesin bir sinyal oluşmadığı vurgulanıyor. Bitcoin’de önceki dip noktaların, genellikle küçük yatırımcıların satış yapmaya başladığı dönemlerde gözlendiği dikkat çekiyor.

Yatırımcı duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Endeksi, geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla 16 seviyesinde “Aşırı Korku” bölgesinde kalmaya devam etti. Son haftalardaki yükselişe rağmen, yatırımcılar genel olarak temkinli davranıyor.

Mart ayı başında gerçekleşen satış dalgasında, büyük Bitcoin sahipleri 23 Şubat ile 3 Mart arasında topladıkları BTC’lerin yüzde 66’sını piyasaya sürmüştü. O dönem fiyat, 70.000 doların üzerine çıkarak 74.000 doları kısa süreliğe görmüştü.

Bitcoin’de Uzun Vadeli Görünümde Temkinli Bekleyiş

Zincir üstü analist Willy Woo ise, piyasada yeniden toparlanmanın başladığına dair genel iyimserliğe rağmen, Bitcoin’in uzun vadeli likidite döngüleri açısından hâlen ayı piyasasının ortasında olabileceğini savunuyor. Woo, Şubat ortasından bu yana yatırımcı akışlarında gözlenen toparlanmaya dikkat çekiyor. Ayrıca, hisse senedi piyasalarında volatilite endeksinin (VIX) düşüşe işaret etmesiyle birlikte risk iştahında kısa vadede artış bekleniyor.

Bitcoin’in fiyatı, İran merkezli jeopolitik risklerin azalmasıyla 70.000 dolar civarında denge buldu. Son toparlanma, artan petrol fiyatları ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle kısa sürede 63.000-66.000 dolar aralığına kadar yaşanan düşüşün ardından geldi. Enerji fiyatlarının soğuması ve jeopolitik gerilimin azalacağına yönelik açıklamalar, S&P 500 dahil olmak üzere riskli varlıklarda yükselişi destekledi; Bitcoin de günlük bazda yüzde 4 değer kazandı.

Kurumsal yatırımcı ilgisi de bu süreçte ivmelendi. ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları, 2026’da ilk kez art arda beş gün boyunca giriş kaydederek toplamda 767 milyon dolarlık yeni sermaye çekti.