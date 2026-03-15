SEC, BitClout Kurucusu Nader Al-Naji Hakkındaki Dolandırıcılık Davasını Kalıcı Olarak Düşürdü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitClout ve DeSo’nun kurucusu Nader Al-Naji’ye karşı açtığı sivil dolandırıcılık davasını “kalıcı olarak kapatma” kararı aldı. Bu karar, ilgili suçlamaların tekrar gündeme getirilmesinin önünü tamamıyla kapatıyor ve süreçte Al-Naji’nin yanı sıra eşi, annesi ve DeSo Vakfı gibi kimi ilişkili kurumlar da yer alıyor. Al-Naji, merkeziyetsiz sosyal medya projeleriyle bilinen bir isim ve birkaç yıl boyunca ABD’de kripto ekosisteminin dikkatle izlediği girişimciler arasında yer aldı.

Davada Kalıcı Kapanma ve Gerekçeler

SEC tarafından yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak delil durumunun ve olayın şartlarının yeniden değerlendirilmesi gösterildi. Komisyondan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

SEC, eldeki kanıtların ve davaya özel koşulların gözden geçirilmesinin ardından bu davaya devam etmek için yeterli temel bulunmadığını ifade etti.

Bu karar, iddiaların temelsiz olduğu anlamını taşımıyor. Ancak SEC’in mevcut öncelikleri ve dava stratejisi açısından davanın sonuçlandırılması yönünde irade ortaya kondu.

İlk Suçlamaların İçeriği

SEC’in 2024 yılı Temmuz ayında açtığı davada üç temel başlık öne çıkmıştı. İlk olarak Al-Naji’nin, BTCLT adlı token’ın kayıtsız şekilde satışıyla 257 milyon doların üzerinde sermaye topladığı iddia edildi. İkinci olarak, Diamondhands takma adını kullanıp, projenin lideri olmadığını gösterir şekilde hareket ederek yatırımcıları yanıltmakla suçlandı. Üçüncü olarak da, yaklaşık 7 milyon dolarlık yatırımcı fonunun kişisel harcamalarda, örneğin Beverly Hills’te bir konutun kirasında kullanıldığı iddiası yer aldı.

SEC’in davayı tamamen düşürmesi, bu iddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını belirlemiyor. Yalnızca kurumun mevcut şartlarda yargı yoluyla ilerlemeyeceği anlamına geliyor.

Politika Değişikliğinin Etkileri

SEC’in yaptığı açıklamada, bu kararın Ocak 2025’te kurulan Kripto Görev Gücü’nün politikalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Yeni dönemde kurumun kriptoya bakışını uygulama temelli yaptırımlar yerine kural koyucu bir çerçeveye yöneltme amacıyla hareket edildiği vurgulandı. Yine bu doğrultuda, SEC’in Coinbase ve Ripple gibi büyük kripto yatırımlarına yönelik açtığı veya sürdürdüğü davalarda da benzer şekilde geri çekilme veya beklemeye alma süreci yaşanıyor.

Genel tabloya bakıldığında, SEC’in güncel yaklaşımı aktif dava süreçlerinden geri adım atılması, kripto düzenlemelerinin daha net kural ve standartlar üzerinden belirlenmesi yönünde ilerliyor.

Adalet Bakanlığı ile Paralel Karar

Bu sivil davanın yanı sıra, ABD Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz yıl Mart ayında Nader Al-Naji’ye yönelik açtığı ceza davasını düşürmüştü. Böylece, hem cezai hem sivil süreçlerde Al-Naji’ye dönük tüm hukuki riskler ortadan kalktı. Söz konusu davalarda gündeme getirilen iddialar arasında yatırımların kişisel amaçla kullanılması gibi ciddi başlıklar bulunuyordu.

Her iki davanın da kapanması, ABD’de regülasyonların ve dava stratejilerinin kripto alanında son dönemde önemli oranda değiştiğini gösteren örnekler arasında yer aldı.