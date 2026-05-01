Bitcoin’in piyasa değeri 2030’da 16 trilyon dolara ulaşabilir

Kripto para sektörüne yönelik analizleriyle bilinen yatırım şirketi Ark Invest, yayınladığı yeni raporunda Bitcoin’in önümüzdeki dört yıl içinde benzeri görülmemiş bir büyüme kaydedebileceğini öngördü. Cathie Wood yönetimindeki şirket, “Big Ideas” adlı yıllık araştırmasında, Bitcoin’in piyasa değerinin 2030 yılına kadar 16 trilyon dolara ulaşacağını belirtti.

Kurumsal yatırımda ivme etkisi

Ark Invest’in raporunda, mevcut durumda yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Bitcoin’in on katı aşkın bir büyüme göstereceği vurgulanıyor. Şirket, bu artışın temelinde hızlanan kurumsal yatırım ve kriptonun global portföyler arasında bir varlık sınıfı olarak kabul edilmesinin yattığını ifade etti. Hesaplamalara göre bu büyüme, her yıl yaklaşık yüzde 63 bileşik getiriye işaret ediyor.

Raporda, özellikle ABD’deki Bitcoin odaklı borsa yatırım fonları (ETF’ler) ve halka açık şirketlerin gerçekleştirdiği alımların etkisine dikkat çekildi. Yıl sonu itibarıyla, ETF’ler ve kamu şirketleri toplam Bitcoin arzının yüzde 12’sini elinde bulunduruyordu. Bu oran, bir yıl önce yaklaşık yüzde 9’du.

“Bitcoin, yeni bir kurumsal varlık sınıfının lideri olarak olgunlaşıyor. Bu süreç, ETF’ler, şirket hazineleri ve çeşitli ülkelerin de dahil olduğu daha geniş çapta bir benimsenmeyle hız kazanıyor,” ifadesi raporda yer aldı.

Dijital altın yaklaşımı ve değer saklama rolü

Bitcoin’in değeriyle ilgili öngörülerin temelinde, giderek artan şekilde “dijital altın” olarak görülmesi ve uzun vadede bir makroekonomik koruma aracı olarak konumlanmaya başlaması yatıyor. Geleneksel yatırımcıların riskten korunma ve rezerv varlık çeşitlendirme amaçlı Bitcoin’i daha fazla tercih etmeye başladığı belirtiliyor.

Ark Invest, global kurumsal portföylerde Bitcoin’e sadece yüzde 2,5’lik bir pay ayrılması durumunda, toplam değerlemenin 5 trilyon dolar düzeyinde ek katkı görebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Bitcoin’in altının toplam piyasa değerinin yüzde 40’ını ele geçirmesi halinde, “dijital altın” olgusu üzerinden neredeyse 10 trilyon dolarlık ekstra büyüme potansiyeli oluşabileceği öne sürülüyor.

Daha düşük oranlarda bile olsa, Bitcoin’in rezerv varlık olarak benimsenmesi ve merkezi rezerv portföylerinin içerisine girmesiyle ilave yüzlerce milyar dolarlık sermayenin sisteme girmesi mümkün. Özellikle küresel para tabanının yüzde 0,5’i kadar bir kısmının Bitcoin’e ayrılması, 339 milyar dolarlık ekstra bir değer artışı anlamına geliyor.

Fiyat tahminleri ve piyasa beklentileri

Bitcoin’in popülaritesinin artmasıyla birlikte mevcut 2,7 trilyon dolarlık küresel dijital varlık piyasasının da 2030 yılına dek 28 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı ifade edildi. Ark Invest’in projeksiyonlarına göre Bitcoin, toplam arzı sınırlandırılmış olsa bile 2030’da birim başına 730 bin doların üzerine çıkabilir.

Cathie Wood ve Ark Invest, yıl başında yayınladıkları farklı bir tahminde ise 2030 için Bitcoin’de 300 bin ile 1,5 milyon dolar arasında bir fiyat aralığı önermişti. Şirket, Bitcoin’in hızlanan teknoloji gelişmeleriyle birlikte hem enflasyon hem de deflasyona karşı önemli bir koruma aracı olarak öne çıktığını yineliyor.

Tüm bu öngörüler, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların rolünün ve geleneksel finans dünyasında Bitcoin’e olan yaklaşımın önümüzdeki yıllarda kritik biçimde değişeceğine işaret ediyor.