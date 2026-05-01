Dogecoin büyük yatırımcıların desteğiyle nisan ayında %18 yükseldi

Dogecoin, son bir ayda kripto para piyasasının genel seyrini geride bırakmayı başardı. Piyasa ortalama olarak yüzde 10 oranında değer kazanırken, Dogecoin’in değeri yaklaşık yüzde 18 yükseldi. Bu hareket, büyük yatırımcıların piyasaya ilgisinin artmasıyla ve olumlu teknik göstergelerle desteklendi.

Dogecoin’de balina hareketliliği rekor seviyede

Piyasadaki Dogecoin cüzdanlarından en az 100 milyon adet Dogecoin tutanlar, nisan ayı sonunda toplamda 108,52 milyar DOGE’yi kontrol ediyordu. Bu miktar yaklaşık 11,6 milyar dolara ulaştı ve önceki döneme kıyasla belirgin bir artışa işaret etti. Santiment’in paylaştığı verilere göre, bu seviyeye kadar yüklü Dogecoin biriktirilmesi, fiyatın nisan boyunca yüzde 23,5 yükselmesiyle aynı döneme denk geldi. Bu durum, büyük yatırımcıların fiyat artışında rol oynamış olabileceğini düşündürdü.

Büyük çaplı işlemlerde de önemli bir yoğunluk gözlendi. 28 Nisan’da Santiment, bir gün içinde 100 bin doları aşan 739 Dogecoin transferi kaydetti. Bu, son altı ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Artan işlem hacminin, Almanya’nın önde gelen elektronik alım-satım platformu Xetra’da başlatılan fiziksel Dogecoin ETP’siyle aynı zaman dilimine denk geldiği belirtildi.

Teknik göstergeler yükseliş ihtimaline işaret ediyor

Teknik açıdan incelendiğinde, Dogecoin’in fiyatı, klasik analizde aşağı yönlü baskıyı simgeleyen alçalan üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılma aşamasına girdi. Her ne kadar bu yapılar genellikle satış baskısına yol açsa da, geniş çaplı birikimlerin olduğu dönemlerde yukarı yönlü kırılmaların da gerçekleştiği biliniyor.

Benzer bir örnek 2021’de, Çin’in madencilik baskıları sonrasında Bitcoin’de görülmüştü. O dönem fiyat, alçalan trend çizgisini kırarak ciddi bir yükseliş hareketi başlatmıştı. Dogecoin’in grafiklerine aynı teknik kurallar uygulanınca, mayıs ayı için 0,131 dolar seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli ortaya çıkıyor. Bu nokta, Dogecoin’in 200 haftalık basit hareketli ortalamasına da denk geliyor.

Böyle bir yükseliş, en az 10 bin DOGE bulunduran büyük cüzdanların ortalama maliyeti olan 0,115 dolar seviyesinin ve genel maliyet bölgesi olan 0,132 doların da üzerine çıkılması anlamına gelecek. Tarihsel olarak bu seviyelerin geri alınması, genellikle daha uzun soluklu yükselişlerin habercisi oldu; çünkü daha fazla yatırımcı tekrar kâra geçiyor ve satış baskısı zayıflıyor.

Fiyat senaryoları ve risk faktörleri

Diğer yandan, fiyatın şu anki seviyelerde, 20 haftalık üssel hareketli ortalama yakınında dirençle karşılaşması yükseliş ihtimalini zayıflatabilir. Böyle bir geri çekilme halinde, Dogecoin’in mayıs ayında kısa vadeli dip seviyesi olan 0,088 dolara yönelmesi riski de gündeme gelebilir.

Santiment tarafından paylaşılan son verilere göre, nisan sonunda 100 milyon DOGE ve üzeri tutan cüzdanların toplamı 108,52 milyar DOGE’ye ulaşarak rekor kırdı ve büyük işlemlerde de altı ayın zirvesine çıkıldı.