Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin büyük yatırımcıların desteğiyle nisan ayında %18 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin büyük yatırımcıların toplu alımlarıyla nisan ayında yüzde 18 değer kazandı.
  • 📈 Yüklü cüzdanlardaki DOGE miktarı 108,52 milyar ile tarihi zirveyi gördü, balina işlemleri altı ayın rekoruna ulaştı.
  • ⚡ Teknik analizde olası 0,131 dolar hedefi öne çıkarken, kritik destek seviyesi 0,088 dolar olarak izleniyor.
  • 🔥 Artan balina hareketleri $DOGE ’de potansiyel yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabilir.
COINTURK
Dogecoin, son bir ayda kripto para piyasasının genel seyrini geride bırakmayı başardı. Piyasa ortalama olarak yüzde 10 oranında değer kazanırken, Dogecoin’in değeri yaklaşık yüzde 18 yükseldi. Bu hareket, büyük yatırımcıların piyasaya ilgisinin artmasıyla ve olumlu teknik göstergelerle desteklendi.

İçindekiler
1 Dogecoin’de balina hareketliliği rekor seviyede
2 Teknik göstergeler yükseliş ihtimaline işaret ediyor
3 Fiyat senaryoları ve risk faktörleri

Dogecoin’de balina hareketliliği rekor seviyede

Piyasadaki Dogecoin cüzdanlarından en az 100 milyon adet Dogecoin tutanlar, nisan ayı sonunda toplamda 108,52 milyar DOGE’yi kontrol ediyordu. Bu miktar yaklaşık 11,6 milyar dolara ulaştı ve önceki döneme kıyasla belirgin bir artışa işaret etti. Santiment’in paylaştığı verilere göre, bu seviyeye kadar yüklü Dogecoin biriktirilmesi, fiyatın nisan boyunca yüzde 23,5 yükselmesiyle aynı döneme denk geldi. Bu durum, büyük yatırımcıların fiyat artışında rol oynamış olabileceğini düşündürdü.

Büyük çaplı işlemlerde de önemli bir yoğunluk gözlendi. 28 Nisan’da Santiment, bir gün içinde 100 bin doları aşan 739 Dogecoin transferi kaydetti. Bu, son altı ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Artan işlem hacminin, Almanya’nın önde gelen elektronik alım-satım platformu Xetra’da başlatılan fiziksel Dogecoin ETP’siyle aynı zaman dilimine denk geldiği belirtildi.

Teknik göstergeler yükseliş ihtimaline işaret ediyor

Teknik açıdan incelendiğinde, Dogecoin’in fiyatı, klasik analizde aşağı yönlü baskıyı simgeleyen alçalan üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılma aşamasına girdi. Her ne kadar bu yapılar genellikle satış baskısına yol açsa da, geniş çaplı birikimlerin olduğu dönemlerde yukarı yönlü kırılmaların da gerçekleştiği biliniyor.

Benzer bir örnek 2021’de, Çin’in madencilik baskıları sonrasında Bitcoin’de görülmüştü. O dönem fiyat, alçalan trend çizgisini kırarak ciddi bir yükseliş hareketi başlatmıştı. Dogecoin’in grafiklerine aynı teknik kurallar uygulanınca, mayıs ayı için 0,131 dolar seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli ortaya çıkıyor. Bu nokta, Dogecoin’in 200 haftalık basit hareketli ortalamasına da denk geliyor.

Böyle bir yükseliş, en az 10 bin DOGE bulunduran büyük cüzdanların ortalama maliyeti olan 0,115 dolar seviyesinin ve genel maliyet bölgesi olan 0,132 doların da üzerine çıkılması anlamına gelecek. Tarihsel olarak bu seviyelerin geri alınması, genellikle daha uzun soluklu yükselişlerin habercisi oldu; çünkü daha fazla yatırımcı tekrar kâra geçiyor ve satış baskısı zayıflıyor.

Fiyat senaryoları ve risk faktörleri

Diğer yandan, fiyatın şu anki seviyelerde, 20 haftalık üssel hareketli ortalama yakınında dirençle karşılaşması yükseliş ihtimalini zayıflatabilir. Böyle bir geri çekilme halinde, Dogecoin’in mayıs ayında kısa vadeli dip seviyesi olan 0,088 dolara yönelmesi riski de gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’in piyasa değeri 2030’da 16 trilyon dolara ulaşabilir
Bir Sonraki Yazı Tether ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar net kâr açıkladı altın rezervi rekor seviyeye ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2021’in yıldızı PlanB ve son Bitcoin tahmini, Neden düşüş bir türlü bitmiyor?
BITCOIN (BTC) Teknik Analiz
Tether ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar net kâr açıkladı altın rezervi rekor seviyeye ulaştı
Tether (USDT)
Bitcoin’in piyasa değeri 2030’da 16 trilyon dolara ulaşabilir
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Sıcak Gelişme: 1 Mayıs ABD İmalat PMI raporu yayınlandı
Ekonomi
Poppe Mayıs ayında Bitcoin’den umutlu, CryptoQuant boğa sinyalini verdi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?