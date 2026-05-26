Roswell, Bitcoin bağışıyla 0.173 BTC’ye ulaştı, 10 yıl satılamayacak

Amerika’nın New Mexico eyaletindeki Roswell, kripto dünyasıyla beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. Uzaylı söylentileriyle bilinen şehir, bașta bağışlarla olmak üzere 0.173 BTC’ye denk gelen yaklaşık 13.312 dolar değerinde Bitcoin’e sahip oldu. Bağışlar, zincir üstü analiz şirketi Arkham Intelligence tarafından rapor edildi.

Roswell’de Bitcoin rezervi nasıl oluştu?

Roswell, 1947’de ABD Hava Kuvvetleri’nin “uçan disk” bulduğunu açıklamasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Söz konusu nesnenin daha sonra hava balonu olduğu öne sürülse de, şehir bu olay sayesinde UFO teorisyenlerinin ilgi merkezi haline geldi. Bu geçmiş, özellikle kripto para destekçileri arasında, Roswell’in Bitcoin hikayesine de mizahi bir boyut kattı.

2025 yılında Roswell Belediyesi’nin bir Bitcoin rezervi kurması ile birlikte şehir ABD’de resmen kripto fonu bulunduran ilk belediye oldu. İlk bağış 29 Nisan 2025’te geldi ve 3.050.323 satoshi yani 0.0305 BTC (yaklaşık 2.906 dolar) rezervde birikti.

Arkham Intelligence’ın sosyal medya paylaşımında, “Roswell, New Mexico, artık yaklaşık 13 bin dolarlık BTC rezervine sahip, bu fonun tamamı bağışlardan oluşuyor” ifadelerine yer verildi.

Sonrasında, farklı cüzdanlardan gelen anonim bağışlar sayesinde rezerv 0.173 BTC’ye ulaştı. Yatırımlar arasında perakende cüzdanların yanı sıra Robinhood gibi servislerin adreslerine de rastlandı.

Belediyenin Arkham üzerindeki profilinde ise şehir logosuyla birlikte, uzaylı figürü baz alınarak hazırlanmış bir avatar dikkat çekiyor. İlk bağışın makbuzu vekil belediye başkanı Juliana Halvorson ve Bitcoin topluluğundan Guy Malone tarafından imzalandı.

Rezervin tutulduğu Bitcoin blok zincirinde hiçbir çıkış işleminin gerçekleşmediği, Arkham’ın verilerine göre fonun yalnızca değerlenme yoluyla arttığı rapor ediliyor. Bu artış, alım yerine Bitcoin fiyatındaki yükselişten kaynaklandı.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, blok zinciri üzerindeki adres hareketlerini analiz eden ve varlıkların gerçek sahiplerini takip etmeye odaklanan bir blok zinciri analiz şirketidir.

10 yıl satmama şartı: Roswell’in HODL yasası

Roswell Belediyesi, Bitcoin rezervinin yönetimini bir yönetmelikle düzenledi. Kurala göre, biriktirilen tüm Bitcoin en az 10 yıl boyunca satılamaz ve anında nakde çevrilemez. Rezervdeki fonlar, toplam değer 1 milyon doları aşınca, yalnızca her 5 yılda bir ve yıllık en fazla yüzde 21 oranında harcanabilecek. Ayrıca Bitcoin rezervi sadece iki amaç için kullanılacak: Yaşlıların su faturalarının ödenmesi ve afet yardımları.

Düzenleme ve şeffaf rezerv politikası, kripto forumlarında yoğun tartışmalara yol açtı. Arkham’ın blogunda mizahi bir şekilde “ilk uzaylı Bitcoin rezervi mi?” sorusu gündeme getirildi. 1947’de yaşandığı öne sürülen gizemli UFO olayıyla ünlü Roswell’in şimdi sessizce Bitcoin biriktiriyor olması, toplulukta hem ironi hem de espriyle karşılandı.

Kripto analistlerinden CoinDelisi de, Roswell’in bağışlara dayalı Bitcoin rezervinin kısa sürede kripto topluluğu arasında popüler bir espri konusuna dönüştüğünü yazdı.

Resmi UFO raporları ve yeni açıklamalar

ABD Savunma Bakanlığı, 2022’de evrende gözlenen anomali fenomenlerini araştırmak için All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) adlı kurumu kurdu. 2024’te yayımlanan ilk sayıda, 80 yıllık incelemelerin hiçbirinde uzaylı kaynaklı bir olaya dair somut kanıt bulunamadığı kaydedildi. Dahası, ABD’nin eline geçen herhangi bir uzay aracını tersine mühendislik yoluyla incelediğine dair bir bulguya da ulaşılamadı.

21 Şubat 2026 tarihinde Başkan Donald Trump, konuya dair belgelerin hükümet kurumlarınca kamuoyuna açılması yönünde talimat verdi. Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Mayıs 2026 boyunca birçok belge ve videoyu yayımladı. Resmi kayıtların açılması, Roswell’in kripto ve uzaylı hikayesinin yeniden gündeme taşınmasında etkili oldu.