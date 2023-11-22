Büyük Birikim Tespit Edildi! Boğa Hazırlığı Yapılan 4 Altcoin

Kripto para dünyasında balina hareketleri devam ederken dört altcoin için önemli birikimlerin varlığı tespit edildi. Maker, SSV, C98 ve RSS3’te gerçekleşen birikim kripto para dünyasında da ses getirdi. Yatırımcılar bu altcoin projelerine bakmaya başladılar.

Hareket Halindeki Balinalar: Önemli İşlemler Kripto Piyasasını Sarsıyor

Son piyasa faaliyetlerinde, kripto para birimleri MKR, SSV, C98 ve RSS3‘ü içeren büyük ölçekli işlemler keskin gözlemcilerin dikkatini çekti. Balinalar ve yeni cüzdanlar bu kripto para birimlerini aktif olarak biriktiriyor ve potansiyel piyasa değişimleri hakkında spekülasyonlara yol açıyor.

13 saat önce “0x9e74” adresli balina Binance‘ten 1 milyon 700 bin dolar değerinde kripto para MKR çekti. Çekilen MKR adedi bin 226. Aynı balina 25 Temmuz 2023 tarihinden beri Binance’den 6 milyon 900 bin dolara tekabül eden 4 bin 776 adet MKR çekti. Bu hamle balinanın kripto para birimi MKR’da bir birikimine işaret ediyor.

SSV ve C98 İşlemi

Gelişme sadece kripto para birimi MKR ile sınırlı kalmadı. Önemli bir hareketle, “0xb6a7” olarak tanımlanan balina Binance‘den önemli miktarda para çekme işlemi gerçekleştirdi. Bu balina sadece yedi saat önce 114 bin 227 adet altcoin SSV çekti. Çekilen rakamın dolar olarak karşılığı 1 milyon 930 bin dolar.

Aynı balina kripto para C98 işlemi de gerçekleştirdi. Buna göre balina 2 milyon 770 bin adet C98 çekti. Çekilen rakamın dolar olarak karşılığı ise 476 bin dolar.

Yeni Cüzdan “0xB4aE” Harekete Katıldı

Bu geişmelere ek olarak, “0xB4aE” adresine sahip yeni bir cüzdan önemli miktarda kripto para RSS3 çekti. Yaklaşık 4 saat önce OKX üzerinde gerçekleşen bu işlem, 1 milyon 440 bin dolar değerinde 10 milyon adede yakın RSS3 çekilmesini içeriyordu. Bu işlemlerde yeni cüzdanların ortaya çıkması, devam eden piyasa dinamiklerine başka bir ilgi katmanı ekliyor.

Bu büyük ölçekli hareketlerin ortaya çıkması kripto para dünyasında hangi altcoin’lere yönelik yönelimin olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekici. Çünkü kripto para yatırımcıları piyasa trendleri ve kripto para alanındaki önemli oyuncuların stratejileri hakkında potansiyel bilgiler için bu adresleri yakından izliyor.