Son Dakika: Binance Durmuyor! 2 Yeni Altcoin Borsa Kaos’unun Ortasında Listeye Ekleniyor!

Dün akşam saatlerinde başlayan krizin ortasında hala ölçek bakımından en büyük kripto para borsası konumunu koruyan Binance, resmi sitesinde paylaştığı blog yazısı aracılığı bir duyuru yaptı. Binance tarafından 2 yeni paritenin olmak üzere 2 paritenin 50x’e kadar kaldıraçla piyasaya süreceği açıklandı.

Binance’den 2 Altcoin İçin İşlem Duyurusu

Binance tarafından yapılan açıklamada 2 yeni altcoin’in 50x kaldıraçla işleme açılacağı duyurusu yapıldı. Dün itibariyle yaşanan büyük sıkıntılarla ve yapılan delistlerle gündeme gelen Binance’ın bu sefer listeleme yapıyor olması yaşanan sıkıntıların ortasında bile büyüme çabasının azalmadığını gösteriyor. Binance tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Binance Futures, USDⓈ-M 1000BONK ve PYTH Sürekli Sözleşmelerini sırasıyla 2023-11-22 14:00 (UTC) ve 2023-11-22 14:30’da (UTC) 50x’e kadar kaldıraçla piyasaya sürecek. USDⓈ-M 1000BONK ve PYTH Sürekli Sözleşmeleri hakkında daha fazla ayrıntı aşağıdaki tabloda bulunabilir:

Daha sonra ise “Lütfen dikkat ediniz” notuyla şu cümlelere yer verildi:

1000BONKUSDT ve PYTHUSDT Sürekli Sözleşmelerinin lansman sırasındaki maksimum fonlama oranı +%2,00 / -%2,00’dir. Fonlama ücreti ödeme sıklığı her dört saatte birdir.

Bunun yanı sıra yatırımcılara şu bilgi de verildi: