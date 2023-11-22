Son Dakika: Binance Durmuyor! 2 Yeni Altcoin Borsa Kaos’unun Ortasında Listeye Ekleniyor!

Dün akşam saatlerinde başlayan krizin ortasında hala ölçek bakımından en büyük kripto para borsası konumunu koruyan Binance, resmi sitesinde paylaştığı blog yazısı aracılığı bir duyuru yaptı. Binance tarafından 2 yeni paritenin olmak üzere 2 paritenin 50x’e kadar kaldıraçla piyasaya süreceği açıklandı.
Binance’den 2 Altcoin İçin İşlem Duyurusu
Binance tarafından yapılan açıklamada 2 yeni altcoin’in 50x kaldıraçla işleme açılacağı duyurusu yapıldı. Dün itibariyle yaşanan büyük sıkıntılarla ve yapılan delistlerle gündeme gelen Binance’ın bu sefer listeleme yapıyor olması yaşanan sıkıntıların ortasında bile büyüme çabasının azalmadığını gösteriyor. Binance tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Binance Futures, USDⓈ-M 1000BONK ve PYTH Sürekli Sözleşmelerini sırasıyla 2023-11-22 14:00 (UTC) ve 2023-11-22 14:30’da (UTC) 50x’e kadar kaldıraçla piyasaya sürecek.
USDⓈ-M 1000BONK ve PYTH Sürekli Sözleşmeleri hakkında daha fazla ayrıntı aşağıdaki tabloda bulunabilir:
Daha sonra ise “Lütfen dikkat ediniz” notuyla şu cümlelere yer verildi:
1000BONKUSDT ve PYTHUSDT Sürekli Sözleşmelerinin lansman sırasındaki maksimum fonlama oranı +%2,00 / -%2,00’dir.
Fonlama ücreti ödeme sıklığı her dört saatte birdir.
Bunun yanı sıra yatırımcılara şu bilgi de verildi:
Binance, piyasa riski koşullarına bağlı olarak 1000BONKUSDT ve PYTHUSDT Sürekli Sözleşmelerinin fonlama ücreti, tik boyutu, maksimum kaldıraç, başlangıç teminatı ve/veya sürdürme teminatı gerekliliklerini içeren özelliklerini zaman zaman değiştirebilir.
Çoklu Varlık Modu, kullanıcıların 1000BONKUSDT ve PYTHUSDT Sürekli Sözleşmelerini, geçerli saç kesimlerine tabi olarak birden fazla teminat varlığı üzerinden alıp satmalarına olanak tanır. Örneğin, Çoklu Varlık Modu etkinleştirildiğinde, kullanıcılar 1000BONKUSDT ve PYTHUSDT Sürekli Sözleşmelerinde işlem yaparken BTC’yi teminat olarak kullanabilirler.
1000BONKUSDT ve PYTHUSDT Sürekli Sözleşmeleri, Binance Kullanım Koşulları ve Binance Vadeli İşlemler Hizmet Sözleşmesi hükümlerine tabidir.
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