Bir Devrin Sonu: Binance Davasının Ardından 2024 Beklentisi

Kripto para yatırımcılarının önemli bölümü 2017 yılı itibariyle piyasalarla tanıştı ve CZ onlar için alışıldık bir yüzdü. Küresel benimsemenin bu denli hızlı olmasında Binance borsasının gri alanda özgürce hareket edişinin katkısı büyüktü. 100’ü aşkın ülke vatandaşına sorunsuz hizmet veren bir borsa, işte kriptonun o dönemde ihtiyacı olan şey buydu.

Binance Kapanacak Mı?

Hayır ancak CZ’nin liderliğindeki güçlü imajına zarar gelip gelmeyeceği belirsiz. Şimdilik Binance 3 yıl boyunca kurallara azami dikkat ederek temiz bir sayfa açabilir. Bu üç yıllık süreçte şirket yoğun denetime tabi tutulacak ve eğer yeni ihlal tespit edilirse bu durum ciddi sorunlara yol açacak. Binance CEO’sunun görevi bırakması zor bir karardı ve borsanın artık kurallara güçlü biçimde uyum sağlayacağını gösteriyor.

Dün kripto para endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıydı. Yapısal sorunların başında gelen Binance dava riski artık ortadan kalkmış oldu. Aylardır bahsettiğimiz gelmek üzere dediğimiz dava henüz soruşturma aşamasında sonuca bağlandı. Üstelik ABD’li Bakanların ve üst düzey yetkililerin kamera karşısına geçip kripto paralarla ilgili açıklamalar yapıyor oluşu birkaç yıl içinde endüstrinin nereye geldiğini de gösteriyor.

Binance faaliyetine devam edecek ve son 24 saatteki 1 milyar dolarlık net yatırımcı çıkışı katlanarak artmazsa ilk şokun ardından eskisi gibi yoluna devam ettiğini görebiliriz. Bu ayın başında gelen rezerv raporunu sizlerle paylaşmış ve borsanın rezerv fazlası olduğundan bahsetmiştik. Binance olası bankrun sürecine de hazırlanmış olabileceğinde sorunun büyümesi beklenmiyor.

Kriptoda Bundan Sonra Ne Olacak?

Spot Bitcoin ETF onayı gelse de kurumsal yatırımcıların kafasına karıştırabilecek bazı riskler vardı. Mesela Binance davası, bu çöküşe neden olabilecek bir olaydı ve ortadan kalktı. Kriptodaki en büyük ikinci saatli bomba DCG ve eğer GBTC’nin spot Bitcoin ETF’e dönüşümüne de onay verilirse kripto şirketler grubunun da dar boğazdan kurtulmasıyla kurumsalların risk iştahı artabilir.

Kripto para piyasaları için yeni beyaz sayfa ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılar tarafından doldurulacak. ETF hacimleri borsalarla yarışacak, varlık yöneticilerini merkezi kripto borsaları kadar rezerve sahip olacak ve derin likidite volatilitenin azalmasını sağlayacak. Ancak bundan önce çok büyük bir yukarı yönlü volatilite dönemi görmemiz muhtemel.

2024 için iyimserliği besleyen olaylar listesi artık daha kabarık. ETF onayı, halving, kurumsal talep artışı, faiz indirimleri, risk piyasalarında iştah artışı derken Binance FUD’ının sona erdiğini de gördük.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.