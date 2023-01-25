Dünyaca ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe, 25 Ocak'ta attığı bir tweet'te Ethereum için tahminin paylaştı. Analist, kısa vadede ETH'nin o seviyeye düşeceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

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En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatı Ocak ayındaki yüzde 40’lık rallisinin ardından nihayet bir miktar geri çekilme kaydederek yatırımcılara ETH’yi daha düşük seviyelerden satın alma fırsatı verdi. ETH fiyatı geçtiğimiz hafta sonunda bin 674 dolara kadar çıkmış ve rallinin önemli bir geri çekilme olmaksızın devam etmesinden dolayı yatırımcıların kâr satışları yapmasıyla bugün bin 550 doların altına düştü. Yatırımcılar bunun ETH almak için bir fırsat olup olmadığı konusunda spekülasyon yaparken, dünyaca ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe bundan daha fazlası olduğuna inandığını belirtti.

ETH Bin 450 Dolara Kadar Düşebilir

Popüler kripto para analisti Michael van de Poppe 25 Ocak’ta attığı bir tweet’te Ethereum fiyatının bin 450 dolara kadar düşeceğini söyledi. Ethereum fiyatının bin 550 dolardaki önemli destek seviyesinden bir miktar toparlanma yapabileceğine inandığını ifade eden Poppe, yeni bir ralli için gerçek sıçramanın bu aşamadan sonra geleceğini iddia etti:

Yavaşça yukarı doğru bir hareket ve ardından önümüzdeki günlerde bir hareket daha olacak düzeltme sona erecek ve biz de partiye devam edeceğiz.

Ethereum, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,5 düşerek bin 530 dolara kadar geriledi. Yatırımcıların kâr alması ve balinaların yaptıkları satışlar ETH fiyatlarındaki son düşüşün ardındaki başlıca nedenler oldu.

Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri takip ederek bildiren bir platform olan Whale Alert‘in sağladığı veriler, bir kripto para balinasının bugün ABD merkezli Coinbase’e 38 milyon dolar değerinde 24 bin 768 ETH aktardığını gösteriyor. Balinalar son birkaç gün içinde kripto para borsalarına ve likidite havuzlarına neredeyse 200 milyon dolar değerinde ETH aktarmıştı.

On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, Ethereum’un bin 674 dolara ulaşmasından bu yana gerçekleştirilen kâr amaçlı işlemleri doğruladı. Santiment’ın Ethereum Günlük Zincir Üstü İşlem Hacminin Kâr-Zarar Oranı metriği 20 Ocak’ta yükselişe geçerek kâr amaçlı işlemlerde artış olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Ethereum’un sosyal baskınlığı, fiyat düşüşünün ardından geçen yıl Temmuz ayından bu yana en yüksek değere ulaştı ve bu yatırımcıların “dipten alım” fırsatı aradığını gösteriyor.

Ethereum Fiyatı Baskı Altında Kalmaya Devam Edecek

Piyasa analistleri ve uzmanları, başta Bitcoin olmak üzere Ethereum fiyatının ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) 1 Şubat’taki faiz artırım kararına ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD’nin dördüncü çeyrek GSYH verilerine kadar baskı altında kalmaya devam edeceği üzerinde duruyor.