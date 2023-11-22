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Matrixport Açıkladı! Binance Anlaşması Bitcoin’de Bu Gelişmeyi Tetikleyecek

Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Matrixport’a göre Binance örneğinde dün yaşanan düzenleyici gelişmeler kripto para ortamını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor ve bu durum ABD’de bir Bitcoin Spot ETF’nin onaylanması için önemli sonuçlar doğuracak. Binance CEO’su Changpeng Zhao CZ’nin yer aldığı son savunma anlaşması rapora göre, sektör genelinde uyumluluk çabalarında potansiyel bir artışa işaret ederek, kurumsal benimseme ve Bitcoin için yükseliş görünümüne zemin hazırlıyor.

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Düzenleyici Etki Bitcoin Spot ETF Onayı İçin İyimserliği ArtırdıSpot Bitcoin ETF: Beklentiler Yükseliyor

Düzenleyici Etki Bitcoin Spot ETF Onayı İçin İyimserliği Artırdı

Anlaşmanın, kripto para birimi alanında bir paradigma değişikliğine yol açması bekleniyor. Mevzuata uyum konusuna daha fazla odaklanılması ve daha fazla borsanın programlarını güçlendirmesi ve gözetim-paylaşım anlaşmaları yapması muhtemel. Bu değişimin, ABD’de uzun zamandır beklenen spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması için de çok önemli olduğu düşünülüyor.

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Rapora göre sektör kendini bu değişikliklere hazırlarken, 2024 yılında izlenecek ölçüt artık merkezi ve merkezi olmayan borsalar arasındaki işlem hacimlerinin karşılaştırılması olmayabilir. Bunun yerine, vurgu, yasal ve yasal olmayan kripto para borsalarında işlem gören hacimlere doğru kayabilir. Bu değişim, sektör genelinde uyum ve şeffaflığa yönelik daha geniş bir eğilimi yansıtmakta.

Spot Bitcoin ETF: Beklentiler Yükseliyor

Yapılan anlaşmanın sektör ortamını yeniden şekillendirmesiyle birlikte, spot bir Bitcoin ETF’sinin onaylanmasına yönelik beklentiler arttı ve potansiyel olarak yüzde 100’e ulaştı. Kripto para sektörü, geleneksel finans firmaları tarafından oluşturulan düzenleyici standartlara uyum sağlamaya hazırlanıyor. Bu uyum hamlesinin yalnızca spot Bitcoin ETF’sinin önünü açması değil, aynı zamanda Bitcoin’in kurumsal portföylerde güvenli bir liman varlığı olarak konumunu güçlendirmesi de bekleniyor.

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Rapora göre ABD menkul kıymetler yasasına uyumlu bir ekibin yönetimindeki FTX borsası, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde potansiyel olarak yeniden faaliyete geçecek. Bu değişim, geçmişin yasal olarak düzenlenmemiş alanından bir ayrılışa işaret ediyor ve kurumsal oyunculara özel tamamen yasal ve uyumlu kripto para borsalarının yeni bir çağını başlatıyor. Rapora göre ABD’de listelenen herhangi bir Bitcoin ETF’sine 24-50 milyar dolarlık giriş beklentisi, kripto para piyasasına artan kurumsal ilginin altını çiziyor.

Kurumlar giriş için hazırlanırken, ABD kurumlarının 2023’teki yaptırım eylemleri, yasal ve olgun bir kripto ortamına doğru önemli adımlar olarak görülüyor. Rapora göre makro ortamın kurumsal talebi desteklemesiyle, 2024 yılı Bitcoin için bir başka çığır açan yıl olma vaadini taşıyor. Rapora göre ilginç bir beklenti de var. Buna göre CZ bir sonraki ayı piyasasında 2026 yılında geri dönüş yapabilir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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